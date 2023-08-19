Личный ТОП любимых аксессуаров для телевизора на Android TV, которые не стыдно посоветовать

Из-за роста курса валют именно сейчас стоит наконец приобрести телевизор на Андроид ТВ — в будущем понравившаяся вам модель наверняка подорожает и вряд ли будет привлекательной. Вы точно сэкономите не одну тысячу рублей: их, кстати, можно смело потратить на полезные аксессуары для телевизора, чтобы комфортно смотреть любимые шоу! Например, вы можете установить экран на стену, используя специальный гибкий кронштейн, или же приобрести удобный пульт с клавиатурой, чтобы на Андроид ТВ без проблем пользоваться браузером. Что еще купить — скорее смотрите ниже.

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Недорогой усилитель сигнала Wi-Fi

У многих телевизоров на Андроиде есть одна общая проблема — они не сразу подключаются к Wi-Fi и зачастую медленно подгружают контент даже при хорошем сигнале интернета. Решить проблему легко: можно расположить роутер поближе к ТВ, а если такой возможности нет — использовать усилитель сигнала Wi-Fi. Попробуйте эту модель: она компактная, имеет 4 антенны и поддерживает частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц. Чем он лучше аналогов — так это простой настройкой, с которой разберется любой.

Усилитель Wi-Fi

Удобные беспроводные наушники

Если вы хотите посмотреть шоу или фильм в максимально комфортной обстановке, то можете без труда подключить Bluetooth-наушники к Андроид ТВ. Вот отличные HOCO W25 с хорошим звучанием и удобной посадкой, которые вас точно не разочаруют. Они идеальны для тех, кто любит смотреть сериалы или играть сутками — наушники способны проработать до 12 часов за счет мощного аккумулятора и не отключиться от телевизора благодаря стабильному модулю Bluetooth. 5.0.

Наушники HOCO

USB-разветвитель с Type-C

Подключайте к своему ТВ любые гаджеты, забыв про нехватку разъёмов: этот шикарный мощный хаб от Ugreen дополнительно даст вам еще 4 гнезда и обеспечит высочайшую скорость передачи данных даже при одновременном подключении нескольких флешек или жестких дисков — спасибо стандарту USB 3.0 за это.

Хаб Ugreen

Пульт для телевизора с клавиатурой

Чтобы пользоваться телевизором было еще удобнее, рекомендую обзавестись пультом с клавиатурой! Этот 2-в-1 — топовое решение для всех: с его помощью проще вводить данные в браузере, входить в учетные записи или другими приложениями, где нужно набирать текст. Эта модель русифицирована и имеет подвсетку — такой вы точно нигде не найдете!

Пульт с клавиатурой

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Гибкий кронштейн для телевизора

Нашел шикарный гибкий кронштейн для небольших телевизоров или мониторов: этот держатель имеет поворотную ножку, которая также регулируется по наклону. Можно смело использовать такой на кухне, не боясь сломать! Кстати, в нем есть специальная ниша для провода, чтобы он не висел.

Гибкий кронштейн

Надувная подушка для шеи

Ну, и еще одна приятная мелочь для удобного просмотра — это надувная подушка. Если кронштейном вы запаслись, то наверняка расположили его повыше, из-за чего шея будет уставать, но только не с этим аксессуаром! Он обеспечит вам и вашей голове комфортную посадку, поэтому можно проводить вечера напролет у телевизора, не испытывая дискомфорта!

Подушка для шеи

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Средство для очистки экрана телевизора

Подавляющее большинство телевизоров делают с глянцевыми экранами, из-за чего они быстро покрываются следами. Вдобавок нормально их не протереть, так как сразу становятся заметны разводы. Если спиртовые салфетки уже не помогают, попробуйте это средство для протирки экранов от Defender! У него безопасный состав, который подходит для любых стеклянных поверхностей и не портит их, а также обладает антистатическим эффектом, чтобы пыль не садилась на поверхность. В комплекте также есть тряпочка из микрофибры, чтобы вам не пришлось протирать экран абы чем.

Жидкость для очистки экрана

Беспроводной саундбар для телевизора

Ну, и еще один гаджет, который я не могу не посоветовать — саундбар TCL. Модель довольно простая и выдает всего 15 Вт мощности, зато звук выдает просто потрясающий — в фильмах со спецэффектами точно. Поддерживает Bluetooth, есть разъём 3,5 мм, а также оптический SPDIF. Настраивается очень быстро, а управлять им можно прямо с комплектного пульта. На мой взгляд, лучше всего саундбар подходит для телевизоров с диагональю до 43 дюймов.

Недорогой саундбар