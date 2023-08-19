Личный ТОП любимых аксессуаров для телевизора на Android TV, которые не стыдно посоветовать

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Иван Герасимов

Из-за роста курса валют именно сейчас стоит наконец приобрести телевизор на Андроид ТВ — в будущем понравившаяся вам модель наверняка подорожает и вряд ли будет привлекательной. Вы точно сэкономите не одну тысячу рублей: их, кстати, можно смело потратить на полезные аксессуары для телевизора, чтобы комфортно смотреть любимые шоу! Например, вы можете установить экран на стену, используя специальный гибкий кронштейн, или же приобрести удобный пульт с клавиатурой, чтобы на Андроид ТВ без проблем пользоваться браузером. Что еще купить — скорее смотрите ниже.

Личный ТОП любимых аксессуаров для телевизора на Android TV, которые не стыдно посоветовать. Это лучшие аксессуары для телека, которые нужно купить. Фото.

Это лучшие аксессуары для телека, которые нужно купить

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Недорогой усилитель сигнала Wi-Fi

Недорогой усилитель сигнала Wi-Fi. Усилитель сигнала поможет телевизору быстрее подключаться к Wi-Fi. Фото.

Усилитель сигнала поможет телевизору быстрее подключаться к Wi-Fi

У многих телевизоров на Андроиде есть одна общая проблема — они не сразу подключаются к Wi-Fi и зачастую медленно подгружают контент даже при хорошем сигнале интернета. Решить проблему легко: можно расположить роутер поближе к ТВ, а если такой возможности нет — использовать усилитель сигнала Wi-Fi. Попробуйте эту модель: она компактная, имеет 4 антенны и поддерживает частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц. Чем он лучше аналогов — так это простой настройкой, с которой разберется любой.

Усилитель Wi-Fi

Удобные беспроводные наушники

Удобные беспроводные наушники. Эти наушники позволят наслаждаться любимым контентом на протяжении длительного времени. Фото.

Эти наушники позволят наслаждаться любимым контентом на протяжении длительного времени

Если вы хотите посмотреть шоу или фильм в максимально комфортной обстановке, то можете без труда подключить Bluetooth-наушники к Андроид ТВ. Вот отличные HOCO W25 с хорошим звучанием и удобной посадкой, которые вас точно не разочаруют. Они идеальны для тех, кто любит смотреть сериалы или играть сутками — наушники способны проработать до 12 часов за счет мощного аккумулятора и не отключиться от телевизора благодаря стабильному модулю Bluetooth. 5.0.

Наушники HOCO

USB-разветвитель с Type-C

USB-разветвитель с Type-C. Хаб Ugreen поможет подключить нужное количество флешек. Фото.

Хаб Ugreen поможет подключить нужное количество флешек

Подключайте к своему ТВ любые гаджеты, забыв про нехватку разъёмов: этот шикарный мощный хаб от Ugreen дополнительно даст вам еще 4 гнезда и обеспечит высочайшую скорость передачи данных даже при одновременном подключении нескольких флешек или жестких дисков — спасибо стандарту USB 3.0 за это.

Хаб Ugreen

Пульт для телевизора с клавиатурой

Пульт для телевизора с клавиатурой. Пульт с клавиатурой — мастхэв для любого пользователя Андроид ТВ. Фото.

Пульт с клавиатурой — мастхэв для любого пользователя Андроид ТВ

Чтобы пользоваться телевизором было еще удобнее, рекомендую обзавестись пультом с клавиатурой! Этот 2-в-1 — топовое решение для всех: с его помощью проще вводить данные в браузере, входить в учетные записи или другими приложениями, где нужно набирать текст. Эта модель русифицирована и имеет подвсетку — такой вы точно нигде не найдете!

Пульт с клавиатурой

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Гибкий кронштейн для телевизора

Гибкий кронштейн для телевизора. Этот кронштейн универсален — такого вы еще не видели! Фото.

Этот кронштейн универсален — такого вы еще не видели!

Нашел шикарный гибкий кронштейн для небольших телевизоров или мониторов: этот держатель имеет поворотную ножку, которая также регулируется по наклону. Можно смело использовать такой на кухне, не боясь сломать! Кстати, в нем есть специальная ниша для провода, чтобы он не висел.

Гибкий кронштейн

Надувная подушка для шеи

Надувная подушка для шеи. С такой подушкой смотреть телевизор — одно удовольствие. Фото.

С такой подушкой смотреть телевизор — одно удовольствие

Ну, и еще одна приятная мелочь для удобного просмотра — это надувная подушка. Если кронштейном вы запаслись, то наверняка расположили его повыше, из-за чего шея будет уставать, но только не с этим аксессуаром! Он обеспечит вам и вашей голове комфортную посадку, поэтому можно проводить вечера напролет у телевизора, не испытывая дискомфорта!

Подушка для шеи

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Средство для очистки экрана телевизора

Средство для очистки экрана телевизора. Набор Defender для чистки экрана должен быть у каждого. Фото.

Набор Defender для чистки экрана должен быть у каждого

Подавляющее большинство телевизоров делают с глянцевыми экранами, из-за чего они быстро покрываются следами. Вдобавок нормально их не протереть, так как сразу становятся заметны разводы. Если спиртовые салфетки уже не помогают, попробуйте это средство для протирки экранов от Defender! У него безопасный состав, который подходит для любых стеклянных поверхностей и не портит их, а также обладает антистатическим эффектом, чтобы пыль не садилась на поверхность. В комплекте также есть тряпочка из микрофибры, чтобы вам не пришлось протирать экран абы чем.

Жидкость для очистки экрана

Беспроводной саундбар для телевизора

Беспроводной саундбар для телевизора. Недорогой саундбар обеспечит хорошее звучание даже недорогому телевизору. Фото.

Недорогой саундбар обеспечит хорошее звучание даже недорогому телевизору

Ну, и еще один гаджет, который я не могу не посоветовать — саундбар TCL. Модель довольно простая и выдает всего 15 Вт мощности, зато звук выдает просто потрясающий — в фильмах со спецэффектами точно. Поддерживает Bluetooth, есть разъём 3,5 мм, а также оптический SPDIF. Настраивается очень быстро, а управлять им можно прямо с комплектного пульта. На мой взгляд, лучше всего саундбар подходит для телевизоров с диагональю до 43 дюймов.

Недорогой саундбар

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