5 лучших числовых головоломок для Android: Какура

  2. Темы
  3. Игры
Артем Сутягин 0

Есть немного странные игровые жанры, которые объединяют в себе очень много всего. Например, есть шутеры, которые объединяются со стратегиями и становятся чем-то новым. Есть гонки, объединенные с игрой от третьего лица, и в результате получается что-то вроде GTA 5. А есть кроссворды, которые странным образом сочетаются с числовыми играми, вроде судоку, и получаются числовые головоломки. Мало кто знает, но они называются ”Какуро”. Этот жанр очень затягивает, и если кому-то он нравится, то, как правило, уже надолго. В этой традиционной игровой подборке мы решили уделить внимание именно этому жанру, поэтому набираемся терпения и давайте разгадывать головоломки.

Числа — наше все!

Kakuro by Pink Pointer — простая игра Какуро

Kakuro by Pink Pointer — солидная и простая игра в стиле Какуро. Игра может похвастаться пятью различными уровнями сложности, различными раскладками клавиатуры, функцией суммирования ошибок для отображения, достижениями Google Play и функцией выявления нарушений правил.


В бесплатной версии есть реклама, но все остальные функции доступны, и если вас не раздражают всплывающие окна, можно без проблем играть в нее, не заплатив ни рубля. Опытным игрокам будет довольно просто найти общий язык с этой игрой, но даже для них у нее есть пара подводных камней.

Скачать Kakuro by Pink Pointer

Kakuro Logic Puzzles — головоломка с разными досками

Kakuro Logic Puzzles — еще одна достойная игра. Она может похвастаться размерами досок от 5х5 до 13х13 с различными уровнями сложности. Также есть функция масштабирования, функция подсказки, если вы не можете ничего сделать, таблицы лидеров Google Play, статистика игроков для отслеживания вашей эффективности и многое другое. Разработчики также обещают со временем еще больше уровней.


Лучшие военные игры для Android.

Игра, кажется, предназначена в основном для новичков и игроков среднего уровня, но и мастера могут ее попробовать. Иногда она бывает чуть более сложной, чем обычно.

Скачать Kakuro Logic Puzzles

Kakuro: Number Crossword — Какуро для начинающих

Kakuro: Number Crossword — еще одна отличная игра в жанре Какуро для начинающих и игроков среднего уровня. Бесплатная версия игры может похвастаться 120 головоломками, а в премиум-версии их еще больше.


Лучшие игры в жанре Auto Chess.

Также есть система подсказок, функция отображения ошибок и простые элементы управления для облегчения игры. Игроки могут даже работать над несколькими головоломками одновременно и сохранять свой прогресс на Google Диске. Это хороший универсальный вариант с чистой реализацией.

Kakuro: Number Crossword

Kakuro Plus — очень долгая игра

Kakuro Plus — одна из самых больших игр жанра в этом списке. В ней более чем 2800 полных сеток, которые вы можете заполнить. Некоторые другие возможности включают в себя 11 игровых уровней, функцию отмены (до 100 действий) и достаточно простые уровни для новичков.


Премиум-версия добавляет еще больше таких возможностей. Она также включает в себя такие вещи, как подсказки и функцию, показывающую вам, где были ошибки.

Скачать Kakuro Plus

Real Kakuro — бесплатная головоломка для Android

Real Kakuro — очередная отличная игра в Kakuro. В игре есть доска 10х10 для всех уровней, и вы можете играть на каждом из них даже в бесплатной версии.


Лучшие настольные игры для Android-телефона.

Так же можно отметить хорошую графику, функцию автосохранения и понятное меню. В ней даже есть некоторые особенности. Например, отсутствие игрового саундтрека, чтобы вы могли слушать свою музыку.

У разработчика также есть и другие отличные игры, вроде Hitori и Sudoku, на случай, если вы захотите попробовать что-то другое.

Скачать Real Kakuro

Теги
Лонгриды для вас
Скоро вы сможете скрывать ваш статус WhatsApp от отдельных контактов

Как-то так получилось, что каждую статью о WhatsApp хочется начать с рассказа о том, как она в прошлый раз проштрафилась со своей довольно спорной политикой конфиденциальности. Вот только делать это в очередной раз большого смысла нет. Тем более, что новая функция, хоть и имеет отношение к защите ”личного пространства”, но не так явно, как новая политика, вызвавшая так много споров в начале года. Новая функция больше нацелена на защиту пользователей от других пользователей. С ней вы, например, сможете сделать так, чтобы ваш начальник, отправивший вам задание в выходной день, не мог понять, когда вы были в Сети. Это немного грубый пример, но давайте разберемся более основательно в новой функции мессенджера.

Читать далее
YouTube
Как включить скрытые функции YouTube на Android

Несмотря на то что я терпеть не могу кастомизацию и перепрошивки, мне всегда очень нравилось возиться с экспериментальными функциями тех или иных приложений. Особенно оттянуться удавалось на Google Chrome, в котором постоянно появлялись скрытые нововведения, которые было нужно принудительно активировать в меню флагов. На выходе я получал тот же самый браузер, но с чуть более расширенной функциональностью, которая позволяла пользоваться им с чуть большим удобством. Как говорится, мелочь, а приятно. Поэтому я сильно обрадовался, когда узнал, что и в YouTube есть такие же скрытые функции, которые можно принудительно активировать.

Читать далее
6 особенностей смартфонов, на которые мы перестали обращать внимание

Рост популярности смартфонов привел к тому, что они изменились до неузнаваемости за последние десять лет. Помните, с чего все начиналось? К смартфонам относились с осторожностью и не рисковали их покупать, обладатели таких устройств выделялись из толпы тех, кто пользовался раскладушками, а пользоваться самыми первыми устройствами без стилусов было невозможно. А еще в самых первых смартфонах было нереально разобраться без инструкции, упакованной в коробку. Теперь смартфоны есть даже у детей, а понять как он работает не составит труда - все делается по наитию и подсказкам на экране. Мы решили обратить внимание на то, какие есть особенности у смартфонов: к чему мы привыкли и даже перестали этому удивляться. Присаживайтесь поудобнее, будет интересно!

Читать далее
Новый комментарий