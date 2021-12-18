5 лучших числовых головоломок для Android: Какура

Есть немного странные игровые жанры, которые объединяют в себе очень много всего. Например, есть шутеры, которые объединяются со стратегиями и становятся чем-то новым. Есть гонки, объединенные с игрой от третьего лица, и в результате получается что-то вроде GTA 5. А есть кроссворды, которые странным образом сочетаются с числовыми играми, вроде судоку, и получаются числовые головоломки. Мало кто знает, но они называются ”Какуро”. Этот жанр очень затягивает, и если кому-то он нравится, то, как правило, уже надолго. В этой традиционной игровой подборке мы решили уделить внимание именно этому жанру, поэтому набираемся терпения и давайте разгадывать головоломки.

Kakuro by Pink Pointer — простая игра Какуро

Kakuro by Pink Pointer — солидная и простая игра в стиле Какуро. Игра может похвастаться пятью различными уровнями сложности, различными раскладками клавиатуры, функцией суммирования ошибок для отображения, достижениями Google Play и функцией выявления нарушений правил.

В бесплатной версии есть реклама, но все остальные функции доступны, и если вас не раздражают всплывающие окна, можно без проблем играть в нее, не заплатив ни рубля. Опытным игрокам будет довольно просто найти общий язык с этой игрой, но даже для них у нее есть пара подводных камней.

Скачать Kakuro by Pink Pointer

Kakuro Logic Puzzles — головоломка с разными досками

Kakuro Logic Puzzles — еще одна достойная игра. Она может похвастаться размерами досок от 5х5 до 13х13 с различными уровнями сложности. Также есть функция масштабирования, функция подсказки, если вы не можете ничего сделать, таблицы лидеров Google Play, статистика игроков для отслеживания вашей эффективности и многое другое. Разработчики также обещают со временем еще больше уровней.

Лучшие военные игры для Android.

Игра, кажется, предназначена в основном для новичков и игроков среднего уровня, но и мастера могут ее попробовать. Иногда она бывает чуть более сложной, чем обычно.

Скачать Kakuro Logic Puzzles

Kakuro: Number Crossword — Какуро для начинающих

Kakuro: Number Crossword — еще одна отличная игра в жанре Какуро для начинающих и игроков среднего уровня. Бесплатная версия игры может похвастаться 120 головоломками, а в премиум-версии их еще больше.

Лучшие игры в жанре Auto Chess.

Также есть система подсказок, функция отображения ошибок и простые элементы управления для облегчения игры. Игроки могут даже работать над несколькими головоломками одновременно и сохранять свой прогресс на Google Диске. Это хороший универсальный вариант с чистой реализацией.

Kakuro: Number Crossword

Kakuro Plus — очень долгая игра

Kakuro Plus — одна из самых больших игр жанра в этом списке. В ней более чем 2800 полных сеток, которые вы можете заполнить. Некоторые другие возможности включают в себя 11 игровых уровней, функцию отмены (до 100 действий) и достаточно простые уровни для новичков.

Премиум-версия добавляет еще больше таких возможностей. Она также включает в себя такие вещи, как подсказки и функцию, показывающую вам, где были ошибки.

Скачать Kakuro Plus

Real Kakuro — бесплатная головоломка для Android

Real Kakuro — очередная отличная игра в Kakuro. В игре есть доска 10х10 для всех уровней, и вы можете играть на каждом из них даже в бесплатной версии.

Лучшие настольные игры для Android-телефона.

Так же можно отметить хорошую графику, функцию автосохранения и понятное меню. В ней даже есть некоторые особенности. Например, отсутствие игрового саундтрека, чтобы вы могли слушать свою музыку.

У разработчика также есть и другие отличные игры, вроде Hitori и Sudoku, на случай, если вы захотите попробовать что-то другое.

Скачать Real Kakuro