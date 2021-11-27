Лучшие игры в жанре Auto Chess

  2. Темы
  3. Игры
Артем Сутягин 0

Автоматические сражение — относительно новый жанр, который быстро набирает обороты. Он имел массовый успех на ПК с такими играми, как Dota Auto Chess, Teamfight Tactics и другими. Суть этих игр довольно проста. Вы размещаете персонажей на ”доске” каждый раунд, и эти персонажи сражаются с вражескими. Они сражаются сами по себе, без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны. Именно поэтому жанр называется Auto Chess. Различные персонажи работают вместе и их способности могут дополнять друг друга, чтобы дать вам преимущество в битве. В каждой игре есть свои вариации боевых механик, но каждый раз вам приходится хорошо подумать и знать все возможности ваших персонажей, особенно, если против вас играет сильный соперник. Проще говоря, это очень интересный и увлекательный жанр. И вот несколько его отличных представителей.

Сегодня Auto Chess

Arena Allstars — сражение на разных картах

Arena Allstars — неплохой автобатлер. Игрокам доступно множество разных карт, персонажей и игровых режимов. Игра может похвастаться матчами с участием до семи игроков, а также кооперативным режимом, если вы хотите играть с друзьями или просто другими игроками по сети.


В ней также есть кампания, тренировочный режим, турниры и приятные мелочи, такие, как эмоции. Почти все игроки в целом довольны, но некоторые жалобы на нее все же есть. Большинство из них связаны либо с проблемами с подключением, либо с небольшими ошибками, когда противники ИИ не получают должного ущерба. Однако это, скорее всего, временные проблемы.

Лучшие игры для Android, в которых можно управлять миром.

В игру можно играть бесплатно или с дополнительным боевым пропуском, если вы хотите разблокировать премиум-контент. Собственно, как и большинство игр этого жанра.

Скачать Arena Allstars

Auto Chess от Dragonest Games — игра с плохим названием

У Auto Chess от Dragonest Games неудачное название, но на самом деле она довольно хороша. Она была одной из первых в этом жанре и включает в себя битвы для семи игроков без ограничений, лигу киберспорта и, если вы преуспеваете в этой лиге, реальные денежные призы.


Лучшие страшные игры для Android.

К счастью, игру довольно легко освоить. Она отлично подходит для новичков в этом жанре, и сложность увеличивается, когда вы сталкиваетесь со все более и более серьезными противниками. Ее самый большой недостаток — это капризная функция сохранения в облаке. Будьте особенно осторожны, если вы собираетесь удалить и переустановить игру или купить новый телефон, потому что многие пользователи потеряли свои сохраненные данные.

Скачать Auto Chess от Dragonest Games

Badland Brawl — самая простая игра Auto Chess

Badland Brawl, вероятно, самый простой представитель жанра ​​в списке. В нем используется двухмерная карта с боковой полосой прокрутки, а не традиционная шахматная доска. Таким образом, это отличная игра для новичков со все той же основной сутью.


Лучшие настольные игры для Android-телефона.

Вы бросаете своих персонажей на доску, и они сражаются с персонажами вашего оппонента. Побеждает последний выживший. В игре есть элемент гача, но даже если вы его не любите, вас это вряд ли оттолкнет. Кроме того, вы можете посмотреть, как в игру играют другие люди, если вам это нравится.

Скачать Badland Brawl

Chess Rush — хороший автобатлер

Chess Rush — еще один достойный автобатлер со всеми основными элементами. Вы размещаете персонажей, они взаимодействуют друг с другом, и вы побеждаете своих противников, если их перехитрите. Вот и все.


В игре более 50 персонажей, а также различные игровые режимы, в том числе два против двух, четыре против четырех и восемь игроков. Они бесплатны для всех. Игра также включает турбо-режим с матчами, которые длятся около десяти минут. Это игра создана разработчиками Arena of Valor и PUBG Mobile. Помимо некоторых проблем с подключением, большинству людей игра нравится, и это тот случай, когда приятно видеть крупных разработчиков мобильных игр в этом жанре.

Скачать Chess Rush

Clash Royale — хорошая игра Auto Chess

Clash Royale — это основная игра для автобоев. В ней почти все те же элементы, что и в других играх этого жанра. Вы двигаете персонажами на доске, они атакуют другого игрока, и побеждает последний выживший.


Лучшие игры для Android про охоту.

Однако эта игра немного отличается по исполнению и имеет много элементов игрового процесса от другой популярной игры Supercell — Clash of Clans. Кроме того, она представляет собой дуэль 1 на 1 и огромное количество бесплатных режимов. Это не совсем классическая игра жанра, но именно это сочетание будет очень интересным.

Скачать Clash Royale

Dota Underlords — самая известная игра жанра

Dota Underlords — самое узнаваемое имя в мире автобатлеров. Весь жанр возник из мода Dota 2. С этого момента направление таких игр стало популярным, и Dota Underlords — ее мобильная версия.


Это стандартная игра для жанра, поэтому вы уже должны знать, как она работает. Вы получаете героев, размещаете их, объединяете усилия и пытаетесь победить своих противников. Плюс в игре есть оффлайн-режим. В нем была ротация персонажей, но вместо этого теперь есть перекрестная игра со Steam — очень разумный компромисс. Это также единственная полностью бесплатная игра-автобатлер в списке. Она не идеальная, но довольно неплохая.

Скачать Dota Underlords

Hearthstone — игра не из списка

Hearthstone — еще одна игра, которая, возможно, сюда не совсем подходит, но она все же обеспечивает основные игровые моменты жанра.


Лучшие игры для Android: симулятор жизни.

Это один из самых известных автобатлеров на любой платформе, и большинство людей знает, что это такое. Вы составляете колоду, начинаете дуэль, кладете карты и вступаете в бой. Побеждает последний выживший. Игра включает в себя несколько различных игровых режимов, кроссплатформенную игру с ПК, и она довольно зрелая. Пусть она и отличается от других игр жанра, но в этом и есть ее прелесть. Хотя отличия не так велики.

Скачать Hearthstone

Теги
Лонгриды для вас
Лучшие страшные игры для Android

Накануне Хелоуина просто рука не поворачивается сделать подборку игр, которые не связаны с этим днем. Мы постоянно рассказываем об играх, собирая их по жанрам или другим параметрам. У нас были гонки, RPG, игры про охоту, про гангстеров, спортивные игры и гоночные симуляторы. На этот раз приведем подборку самых страшных игр, которые есть в Google Play. Это то, что относится к жанру хоррор. В подборке будут как новые игры, так и проверенные хиты, которые бороздили просторы Google Play еще несколько лет назад. Так что выбирайте во что поиграть и давайте проведем эти выходные на соответствующей волне. А если хотите чего-то более спокойного, в статье будут ссылки на другие подборки игр.

Читать далее
Что такое Material Design от Google и почему о нем все говорят

Дизайн операционной системы - половина успеха новых гаджетов. Многие пользователи могут не обращать внимание на новые фишки устройств, но внешний вид точно оценит каждый. В последнее время буквально все новостные источники говорят о новых приложениях от компании Google, которые получили обновленный Material Design. Уверен, вы тоже натыкались на подобного рода статьи. Но что это такое и в чем особенности этой концепции, большинство пользователей не догадываются. Да, выглядит вроде красиво. Предлагаю раз и навсегда разобраться в вопросе нового дизайна от Google.

Читать далее
Лучшие приложения для создания мультфильмов на Android

Современное общество постепенно начинает привыкать к тому, что мультипликационные фильмы уже не являются контентом для детей. В сети существует огромное множество мультиков, предназначенных для взрослого человека и насыщенных сложным сюжетом. Примеров тому множество: Время приключений, Гравити Фолз, Самурай Джек и многие другие. А что, если я скажу, что современные мультфильмы можно создавать самостоятельно? Для этого вам не понадобятся глубокие знания в области кинематографа. Это может сделать каждый, начиная от ребенка шести лет и заканчивая взрослым дяденькой, перевалившим за сорок.

Читать далее
Новый комментарий