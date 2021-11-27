Лучшие игры в жанре Auto Chess

Автоматические сражение — относительно новый жанр, который быстро набирает обороты. Он имел массовый успех на ПК с такими играми, как Dota Auto Chess, Teamfight Tactics и другими. Суть этих игр довольно проста. Вы размещаете персонажей на ”доске” каждый раунд, и эти персонажи сражаются с вражескими. Они сражаются сами по себе, без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны. Именно поэтому жанр называется Auto Chess. Различные персонажи работают вместе и их способности могут дополнять друг друга, чтобы дать вам преимущество в битве. В каждой игре есть свои вариации боевых механик, но каждый раз вам приходится хорошо подумать и знать все возможности ваших персонажей, особенно, если против вас играет сильный соперник. Проще говоря, это очень интересный и увлекательный жанр. И вот несколько его отличных представителей.

Arena Allstars — сражение на разных картах

Arena Allstars — неплохой автобатлер. Игрокам доступно множество разных карт, персонажей и игровых режимов. Игра может похвастаться матчами с участием до семи игроков, а также кооперативным режимом, если вы хотите играть с друзьями или просто другими игроками по сети.

В ней также есть кампания, тренировочный режим, турниры и приятные мелочи, такие, как эмоции. Почти все игроки в целом довольны, но некоторые жалобы на нее все же есть. Большинство из них связаны либо с проблемами с подключением, либо с небольшими ошибками, когда противники ИИ не получают должного ущерба. Однако это, скорее всего, временные проблемы.

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В игру можно играть бесплатно или с дополнительным боевым пропуском, если вы хотите разблокировать премиум-контент. Собственно, как и большинство игр этого жанра.

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Auto Chess от Dragonest Games — игра с плохим названием

У Auto Chess от Dragonest Games неудачное название, но на самом деле она довольно хороша. Она была одной из первых в этом жанре и включает в себя битвы для семи игроков без ограничений, лигу киберспорта и, если вы преуспеваете в этой лиге, реальные денежные призы.

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К счастью, игру довольно легко освоить. Она отлично подходит для новичков в этом жанре, и сложность увеличивается, когда вы сталкиваетесь со все более и более серьезными противниками. Ее самый большой недостаток — это капризная функция сохранения в облаке. Будьте особенно осторожны, если вы собираетесь удалить и переустановить игру или купить новый телефон, потому что многие пользователи потеряли свои сохраненные данные.

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Badland Brawl — самая простая игра Auto Chess

Badland Brawl, вероятно, самый простой представитель жанра ​​в списке. В нем используется двухмерная карта с боковой полосой прокрутки, а не традиционная шахматная доска. Таким образом, это отличная игра для новичков со все той же основной сутью.

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Вы бросаете своих персонажей на доску, и они сражаются с персонажами вашего оппонента. Побеждает последний выживший. В игре есть элемент гача, но даже если вы его не любите, вас это вряд ли оттолкнет. Кроме того, вы можете посмотреть, как в игру играют другие люди, если вам это нравится.

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Chess Rush — хороший автобатлер

Chess Rush — еще один достойный автобатлер со всеми основными элементами. Вы размещаете персонажей, они взаимодействуют друг с другом, и вы побеждаете своих противников, если их перехитрите. Вот и все.

В игре более 50 персонажей, а также различные игровые режимы, в том числе два против двух, четыре против четырех и восемь игроков. Они бесплатны для всех. Игра также включает турбо-режим с матчами, которые длятся около десяти минут. Это игра создана разработчиками Arena of Valor и PUBG Mobile. Помимо некоторых проблем с подключением, большинству людей игра нравится, и это тот случай, когда приятно видеть крупных разработчиков мобильных игр в этом жанре.

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Clash Royale — хорошая игра Auto Chess

Clash Royale — это основная игра для автобоев. В ней почти все те же элементы, что и в других играх этого жанра. Вы двигаете персонажами на доске, они атакуют другого игрока, и побеждает последний выживший.

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Однако эта игра немного отличается по исполнению и имеет много элементов игрового процесса от другой популярной игры Supercell — Clash of Clans. Кроме того, она представляет собой дуэль 1 на 1 и огромное количество бесплатных режимов. Это не совсем классическая игра жанра, но именно это сочетание будет очень интересным.

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Dota Underlords — самая известная игра жанра

Dota Underlords — самое узнаваемое имя в мире автобатлеров. Весь жанр возник из мода Dota 2. С этого момента направление таких игр стало популярным, и Dota Underlords — ее мобильная версия.

Это стандартная игра для жанра, поэтому вы уже должны знать, как она работает. Вы получаете героев, размещаете их, объединяете усилия и пытаетесь победить своих противников. Плюс в игре есть оффлайн-режим. В нем была ротация персонажей, но вместо этого теперь есть перекрестная игра со Steam — очень разумный компромисс. Это также единственная полностью бесплатная игра-автобатлер в списке. Она не идеальная, но довольно неплохая.

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Hearthstone — игра не из списка

Hearthstone — еще одна игра, которая, возможно, сюда не совсем подходит, но она все же обеспечивает основные игровые моменты жанра.

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Это один из самых известных автобатлеров на любой платформе, и большинство людей знает, что это такое. Вы составляете колоду, начинаете дуэль, кладете карты и вступаете в бой. Побеждает последний выживший. Игра включает в себя несколько различных игровых режимов, кроссплатформенную игру с ПК, и она довольно зрелая. Пусть она и отличается от других игр жанра, но в этом и есть ее прелесть. Хотя отличия не так велики.

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