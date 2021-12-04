Лучшие военные игры для Android

Жанр военных игр очень широк и выходит далеко за пределы танков или ”колды”. В нем есть все — от шутеров до стратегий, которые часто дают причудливые пересечения жанров и создают целые вселенные. Иногда уже готовые ”вселенные” приходят в мир мобильного гейминга. Примером может служить игра по мотивам Звездных войн, которая тоже вошла в нашу сегодняшнюю подборку. Чтобы вам было, во что поиграть в выходные тем, кто любит хорошие военные игры, мы собрали воедино самых разных представителей этого жанра, которые объединяет одно — любовь игроков по всему миру. У некоторых из них есть недостатки, но в целом они все равно прекрасны.

Clash of Clan — самая известная игра про войну

Clash of Clan — одна из самых популярных онлайн-игр про войну для Android. Для того, чтобы играть в нее, нужен только Интернет. В этой игре вы должны будете превратить вашу деревню в непревзойденную крепость, чтобы защитить себя от соперников.

Вы должны выбрать могучих воинов, таких, как Драконы, Всадники, Лучники, чтобы победить всех соперников и завладеть их ресурсами. Самое приятное, что сражаться можно с самыми разными игроками со всего мира.

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Boom Beach — популярная военная игра

Boom Beach великолепна на фоне всех военных игр для Android, в которых мы должны сражаться со злым негодяем, используя смекалку и логическое мышление. Вы должны атаковать базы противника, чтобы освободить островитянина и узнать секрет тропического рая.

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Игроки также могут играть с другими игроками по сети, чтобы создать непобедимую оперативную группу для совместной миссии. Одной из миссий является сражение с целью взять контроль над ресурсами, чтобы улучшить базы и эффективнее противостоять врагам. Остается только добавить, что эту игру скачали около 100 миллионов пользователей.

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Rivals at War — игра с военными миссиями

Rivals at War — еще одна жемчужина среди всех игр для Android, которые включают в себя военные миссии. Вы должны выбрать лучших бойцов для вашей команды, которые всегда готовы к бою. Игроки могут улучшать оружие для каждой миссии и контролировать команду, отдавая нужные приказы. Солдат можно обучать выполнению разных заданий.

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Эта игра предлагает 45 различных миссий, каждая из которых имеет 3D-графику и открывает специальные награды. Ее скачивали реже, чем предыдущих представителей жанра, но 50 миллионов пользователей у нее все же набралось.

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Game of War Fire Age — историческая военная игр

Game of War Fire Age создает у игрока ощущение настоящего короля. Вы должны создать империю, которая останется надолго. Это ролевая онлайн-игра, в которую также можно играть с другими игроками по всему миру.

Также можно общаться с другими игроками на 32 разных языках. Взаимодействие возможно не только на уровне сражения. Главное, вопреки другим игрокам или благодаря им построить настоящую империю. Около 100 миллионов пользователей подтверждают ее качество.

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Star Wars — игра Звездные войны

Star Wars — это потрясающая игра, входящая в список военных игр для Android, в которых мы должны выбирать героев для нашей команды и проводить обучение перед жаркими сражениями. При этом проходить они могут в самых разных локациях.

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Она обеспечивает потрясающий графический интерфейс и простое управление. Сражения в ней будут действительно увлекательными и захватывающими. Можно использовать силы разных героев, чтобы победить соперников. Даже удивительно, что ее скачали всего 10 миллионов пользователей.

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Warship Battle — военная морская игра

Warship Battle — это трехмерная военная игра с привлекательной графикой и простым управлением. Это оффлайн-игра, которая предлагает самые разные типы сражений, но все они построены вокруг флота.

Вы также можете настроить ваш боевой корабль с различным оборудованием и вооружением, чтобы победить соперников. Игра совершенно не требовательна и совместима со всеми версиями Android, начиная с Android 2.3 и выше.

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Tank War — танковая игра

Tank War — это комбинация игры и военной стратегии. Вы должны сражаться с вражескими вооруженными силами и разработать стратегию, чтобы победить их. Эта игра обеспечивает реалистичную стрельбу и в ней очень хорошо воссозданы звуки сражений.

Суть проста. Вам надо будет уничтожить танки врагов и тем самым победить в войне. В ней есть различные миссии, и пусть она не является уникальной игрой в своем жанре, но даже при этом странно, что ее скачали всего 5 миллионов пользователей. С таким результатом можно сказать, что она недооценена.

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