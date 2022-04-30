5 шутеров для Android, не похожих на другие

Некоторые жанры сильно отличаются по играм которые в них представлены. Но многие обычно не предполагают разнообразия. Например, ими являются шутеры. Обычно все просто — бежишь, стреляешь, побеждаешь или проигрываешь. Но в этой подборке мы собрали игры, которые довольно разнообразны, чтобы попробовать все и получить удовольствие от каждой. Устраивайтесь поудобнее, выбирайте, что нравится, скачивайте и наслаждайтесь долгими выходными. А заодно изучите наши другие подборки, которые выходят каждую неделю.

Backfire — шутер старой школы

Backfire — это олдскульный шутер на арене, но с некоторыми отличиями. На самом деле отличий у него много, но главное довольно большое: ваш кораблик стреляет сзади. А еще сражаться придется с ужасающими неоновыми врагами.

Сначала вы боретесь с игрой, ваша мышечная память выдает те движения, к которым вы привыкали годами, но эти привычки надо перестраивать. И через некоторое время у вас начнет получаться. Вы уворачиваетесь, используя эффект замедленной съемки, приближаясь к врагам, которые издают отвратительное гортанное рычание. А в конце вас ждет свирепый босс. Игра сложная, но будьте настойчивы, и вы проведете много счастливых часов с этим необычным шутером.

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Death Road to Canada — игра про зомби

Death Road to Canada — фильм о зомби, превращенный в классическую ретро-игру. Маленькие пиксельные герои бегают по антиутопическому миру, сражаясь с зомби всем, что попадется под руку, грабят дома и стараются не быть съеденными.

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Игра постоянно пытается сорвать ваш ритм и скорость. В текстовых фрагментах, в стиле «Выбери свое собственное приключение», неверное решение может привести к тому, что вас растерзает лось. В другом месте испытания бросают вас в замкнутое пространство с полчищами зомби, часто вооруженными только палкой. И так всю игру.

Эти резкие элементы могут раздражать, но в них есть свой шарм, который вы, если и не полюбите, то точно запомните. Это такая амбициозная смесь RPG и аркадных игр с щедрой долей черного юмора и угара.

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ATOMIK: RunGunJumpGun — дикая игра

ATOMIK: RunGunJumpGun показывает психа, пробивающего себе путь через коридоры чрезвычайно разгневанных, хорошо вооруженных пришельцев, в то время, как сам он вооружен только очень огромным пистолетом. А он еще и помогает ему держаться в пространстве.

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Это означает, что для того, чтобы подняться выше, он должен выстрелить вниз, временно становясь уязвимым для входящего огня. Если он рванет вперед, то начнет стремительно падать. Таким образом, ATOMIK становится маниакальным, высокооктановым, балансирующим актом гимнастики для пальцев.

После каждой смерти игра перематывает уровень, чтобы вы могли попробовать еще раз, а потом еще… И снова… И так много раз. Можно проиграть десятки раз, чтобы пройти 20-секундный эпизод.

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Jydge — игры про робота-полицеского

Jydge подражает Робокопу и судье Дредду, заставляя вас управлять титулованным кибернетическим полицейским, искореняющим преступность в мегаполисе Эденбирг. Подход Джиджа к борьбе с плохими парнями в основном включает в себя все основные элементы таких игр — стреляйте, сражайтесь, собирайте, освобождайте и так далее на каждом уровне.

Поначалу что-то в визуальных эффектах и ​​подходе к игре может заставить вас подумать об игре иначе, но потом вы понимаете, что это безумный шутер с двумя джойстиками. Тактика вступает в игру только тогда, когда вы понимаете, что можете вернуться к более ранним миссиям и снова справиться с ними, но иначе. В любом случае, сделана игра хорошо.

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Implosion — Never Lose Hope — игра про инопланетян

Implosion сразу показывает, что на Землю напали неприятные инопланетяне, в результате чего все живое оказалось на грани вымирания. Поскольку это видеоигра, люди возлагают все свои надежды на вас и ваш изящный боевой костюм.

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К счастью, этот костюм может нанести серьезный урон. По мере прохождения вам постоянно придется пробиваться сквозь полчища инопланетных роботов. Периодические битвы с боссами встряхивают обстановку, заставляя вас немного сломать ритм и больше напрячься. Между уровнями вы сможете настраивать свой костюм, чтобы получить новые возможности.

Создатели игры по консольным меркам относят ее к категории AAA, и она выглядит превосходно. Даже сложные элементы управления на сенсорном экране работают хорошо. Камнем преткновения для некоторых может быть цена, но вы можете пройти шесть миссий бесплатно.

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