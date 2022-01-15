Лучшие игры с поддержкой геймпадов. Есть бесплатные

Игры на Android обычно требуют, чтобы вы согласились на использование сенсорного управления. Часто это бывает компромисс, который иногда даже удобнее любого другого варианта, но иногда сильно мешает получать удовольствие от игрового процесса. Но некоторые любезные разработчики игр не пожалели времени и усилий, чтобы добавить поддержку Bluetooth-геймпадов в свои игры. За такую возможность им можно сказать только спасибо. Мы не сможем, да и не станем приводить все игры, которые поддерживают геймпад, так как их огромное количество. Вместо этого мы расскажем о лучших из таких игр, среди которых есть даже бесплатные.

Dandara — увлекательная игра

Dandara — красивая и невероятно увлекательная игра, которую можно отнести к метроидвании. Как и следовало ожидать от жанра, вам предстоит много исследований на вашем пути прокачки персонажа. Дандара рассказывает историю женщины, которая борется за то, чтобы предотвратить надвигающийся крах ее мира.

Вы будете путешествовать по миру, встречать интересных персонажей и выживать в постоянно встречающихся испытаниях. Расширение Trials of Fear является бесплатным дополнением. Оно добавляет новые бонусы, босса и области для исследования. Если вам нравится такой жанр, Dandara обязательно должна быть в вашем смартфоне. Сенсорное управление реализовано в ней хорошо, но поддержка контроллера делает игру еще приятнее.

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Dead Cells — новая игра для Android

Dead Cells вышла на Android относительно недавно, но ожидание того стоило. Эта игра — одна из лучших в жанре инди последнего десятилетия. В ней сочетаются жесткие и даже жестокие бои, которые многие сравнивают с Dark Souls, с элементами, заставляющими вас переживать при каждой неудаче. А еще после поражений придется начинать сначала.

Приключенческие игры для Android, которые обязательно надо попробовать.

Поддержка контроллера является базовой для этой игры, и это лучший способ играть в нее. Элементы управления с сенсорным экраном довольно хороши, но периферийное устройство они едва ли смогут обойти. Даже с ним это жесткое испытание. Наверное, в этом и есть его прелесть.

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Grimvalor — платформер для Android

Grimvalor — превосходный экшн-платформер с отличными боями, красивыми визуальными эффектами и чувством интриги, которое заставляет вас проводить в ней часы на пролет. Сенсорное управление в ней отлично, и эту игру можно было бы включать даже в другие подборки, но с контроллером точность будет намного выше.

Если вам нравятся игры в жанре hack-and-slash, вам обязательно стоит попробовать Grimvalor. Сначала вы сможете играть в нее бесплатно, чтобы была возможность попробовать, что это такое. Затем вы решите, готовы ли заплатить за нее. Как правило, все соглашаются купить продолжение — оно того стоит. Да и подход к распространению говорит о том, что разработчик в себе уверен.

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Horizon Chase — ретро гонка

Horizon Chase — увлекательная гонка в ретро-стиле, геймплей которой напоминает классическую аркадную гонку 80-х Pole Position. Яркая и красочная ретро-графика, а также заезды более чем на 70 трассах способны доставить массу удовольствия. Вы начинаете каждую гонку с последней двадцатой позиции и должны обойти всех своих противников. Победы будут приносить вам доступ к дополнительным автомобилям.

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Horizon Chase предлагает поддержку Bluetooth-контроллеров, но и без этого играть в нее довольно интересно. Поэтому, когда контроллера под рукой не будет, вы все равно сможете одержать пару побед. Добавлю только, что первая гонка бесплатна, а дальше вам надо будет заплатить за разблокировку остальной игры.

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Limbo — инди-игра для Android

Limbo — классика инди-жанра, как по своей эстетике, так и по жутковатому ощущению. Арахнофобам здесь может быть нелегко, но если вы сможете преодолеть свой страх, вас ждет фантастическое приключение.

Limbo мгновенно узнаваема по ее темному и даже мрачному виду. Поддержка контроллера тоже есть. Как и в нескольких предыдущих случаях, вы сможете попробовать игру перед покупкой, чтобы понять, готовы ли вы расстаться со своими деньгами.

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Modern Combat 5: mobile FPS — шутер для Android

Первоначально выпущенный как Modern Combat 5 Blackout, этот мобильный шутер от первого лица представляет собой крутую игру для своего жанра. У него отличная графика, а так же несколько игровых режимов. Вы сможете пройти одиночную кампанию или играть онлайн. Контроллер придет вам на помощь, и вы сможете играть более уверенно.

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После этой игры остается ощущение, что она пыталась стереть немного блеска с франшизы Call of Duty. Она отличается от нее, но тонкая основа реалистичности не оставит вас равнодушными. Да что я рассказываю?.. Если нравятся шутеры, просто попробуйте ее. Желательно с контроллером.

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