Google придумала, как повысить производительность игр на Android

По части качества и оптимизации софта Android всегда был на голову ниже iOS. В отличие от Apple, которая требовала от разработчиков адаптировать приложения под все поддерживаемые устройства, Google такого требования выдвинуть не могла. Во-первых, устройств на базе Android многократно больше, чем iPhone и iPad вместе взятых. А, во-вторых, все они имеют разные сочетания железа, с каждым из которых нужно работать в индивидуальном порядке. Тем не менее, у Google есть рычаги влияния на разработчиков, и, судя по всему, она наконец решила ими воспользоваться.

Лучшие игры для Android с красивой графикой

Google представила инструмент Android Performance Tunes для разработчиков, который позволяет повысить производительность Android-устройств в играх. Несмотря на то что он не разгоняет процессор, прироста удаётся добиться за счёт более эффективного расходования доступных ресурсов. С помощью Android Performance Tuner разработчики получают возможность более тщательно оптимизировать свои игры сразу под разные сочетания железа, в перспективе охватив до 99% всех устройств под управлением Android.

Как ускорить игры на Android

По сути, Android Performance Tuner представляет собой всего лишь инструмент анализа или наглядную метрику. Его применение даёт разработчику возможность отследить, как игра работает на конкретном устройстве. Инструмент оповещает его о проседаниях fps или производительности, о проблемах с правильным отображением графики и спецэффектов и указывает возможные пути исправления существующих недоработок. В результате разработчику остаётся просто проследовать по предложенному сценарию и адаптировать игру должным образом.

Игры из Google Play станут легче, будут загружаться быстрее и обновляться в фоне

Одной из ключевых проблем современных игр для Android оказывается низкая производительность графики. Разработчики учитывают не все особенности графических процессоров, из-за чего страдает, во-первых, качество и детализация картинки, а, во-вторых, частота смены кадров, что также оказывает негативное влияние на восприятие игрового процесса. По этой причине Fortnite, который на iPhone доступен в режиме 60 fps, на подавляющем большинстве Android-смартфонов работает только при 30 fps, указывая на отсутствие оптимизации.

Зачем нужна оптимизация

Очень хорошо разницу между оптимизированной посредством Android Performance Tunes игрой (слева) и неоптимизированной (справа) видно на паре скриншотов ниже. На изображении слева отчётливо видны следы на воде, появляющиеся после движения катера, растущее вдоль берега растение и куст на горе, расположенной на заднем фоне. Справа ничего этого нет, и картинка выглядит очень бедной, вызывая стойкое ощущение, что художники решили схалтурить и просто не дорисовали часть значимых деталей, формирующих правильное восприятие игры.

Правда, есть одна загвоздка. Google не обязывает разработчиков применять Android Performance Tunes в своих играх, предлагая его в качестве факультативного инструмента, который можно использовать по желанию. Это значит, что те, кто не заинтересован в том, чтобы тратить время на освоение и интеграцию нового средства усовершенствования производительности в играх, скорее всего, этого не сделают. Ведь если пользователи и так скачивают игры и играют в них, значит, их всё устраивает, а потому нет никакого смысла пытаться что-то изменить.

Google позволила запускать игры на Android ещё до полной загрузки

Поэтому, чтобы всё заработало так, как следует, Google необходимо сделать Android Performance Tuner обязательным инструментом для разработчиков, без которого игры не будут публиковаться в Google Play. Но и этого было бы недостаточно. Для максимального эффекта поисковому гиганту надо ввести обязательное требование для разработчиков, обязав их раз в полгода или год проводить оптимизацию своих игр для вышедших устройств, чтобы их владельцы тоже могли насладиться опытом игры на максимальных настройках независимо от железа.