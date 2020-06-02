Лучше VR и AR. Что такое XR и при чем тут Qualcomm

В последнее время много заговорили о виртуальной реальности. Конечно, ее не только что изобрели, но именно сейчас с выходом нового Half-Life и перехода на виртуальное общение тема как-то вспыхнула с новой силой. Хотя, до идеала этой технологии еще далеко. Далеко до идеала пока и с дополненной реальностью, которую так активно взялись развивать сначала Apple, а затем и Google. Дополненная реальность куда перспективней виртуальной. Ее можно использовать каждый день в любом месте, а виртуальную — только в ограниченном пространстве для погружения в отдельный мир. Но есть еще кое-что более интересное и перспективное — XR. И нет, это не модель iPhone прошлого поколения.

Что будет после AR и VR

Буквально пару дней назад завершилась выставка Augmented World Expo (AWE 2020), которая проходила в Соединенных Штатах. Проходила она, как и все сейчас, в онлайн-формате. Одним из участников выставки была компания Qualcomm Technologies, известная своими чипами, которые стоят в огромном количестве флагманских смартфонов на Android и других гаджетах. Являясь дочерней компанией Qualcomm Incorporated, она недавно установила партнерские отношения с крупнейшими мировыми операторами, производителями мобильных устройств и производителями XR. Все это уже в следующем году должно поспособствовать широкому распространению XR среди пользователей.

Средство просмотра XR не совсем категория устройств. В основном это комбинация AR и VR, которая может применяться в разных устройствах. Его просто нужно стандартизировать, и поэтому глобальные операторы вместе решили поделиться планами дальнейшей коммерциализации технологии. Потребителем XR будет простой пользователь AR и VR. Пользоваться новым стандартом он может в том числе и через новые сети пятого поколения, где это будет наиболее актуально с учетом тех скоростей, которые предлагает эта сеть.

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Что такое XR

Изначально XR (или, как его еще называли ”Extended Reality” или ”Cross Reality”) не предполагался как что-то конкретное. Маркетологи говорили о нем в основном, как об объединении VR (виртуальной реальности), AR (дополненной реальности), MR (модифицированная реальность), CR (кинематографическая реальность) и других сокращений, который сейчас не используются. Все эти сочетания букв в конце концов свелись в VR и AR. Эти два понятия в некоторых кругах и объединялись в XR.

Теперь все чаще встречается определение XR как отдельной технологии, которая представляет собой перенос виртуальных объектов в реальный мир, например, по средством голограмм или, наоборот, перенос реальных объектов в выдуманный мир. Например, сделать полную вашу копию в компьютерной игре.

Все это выглядит очень интересно, но говорить о настоящих достижениях в этой отрасли пока рано. А еще неизвестно, сохранит ли это течение свое название или получит какое-то другое. Сейчас все любят букву ”Х”, но что будет через несколько лет, никто не знает.

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Кто занимается XR

К пятнадцати мировым компаниям, присоединившимся к этой работе, относятся China Telecom, China Mobile, China Unicom, Deutsche Telekom, EE, KT, LG Uplus, KDDI, Orange, SoftBank, Verizon, Vodafone, Telefonica и NTT DOCOMO. Эти бренды согласны с тем, что средства просмотра XR могут работать на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 или 865. Они будут подключаться к смартфону через кабель USB-C или по сети 5G. Все это может вывести AR и VR на новый уровень. Представьте себе голографическое телеприсутствие, как новый способ общения и потребления контента.

Средство просмотра XR позволяют производить виртуальные контакты с кем угодно или с выдуманным миром. С более стандартизированной системой и технологией пользователям может быть доступно более простое взаимодействие. Программа Qualcomm XR Optimized Certification предлагает свои стандарты унификации технологий XR и того, как это все будет интегрировано в мировую систему потребления и создания контента, вне зависимости от того, на устройстве какого производителя это будет осуществляться.

Основными целями такого продвижения являются:

Ориентация на зрителя

Совместимость между зрителем и смартфоном

Увеличение быстродействия всей системы

Поддержание шести степеней свободы (6DoF)

Когда появится XR

Мы можем ожидать появления новых устройств для просмотра XR в следующем году, поскольку все больше брендов проходят сертификацию, такие, как Nreal, iQIYI, 3Glasses, Panasonic, OPPO, Shadow Creator и Pico. Скоро мы увидим и новые устройства XR и смартфоны со значком Qualcomm XR Optimized.

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Вот тогда заживем! После прихода таких технологий, мир уже никогда не станет прежним, а те каналы коммуникации и контента, к которым мы привыкли, сильно изменятся. Получится как со смартфонами. Многие пользователи, скорее всего, примут новую технологию. А к тем, кто не примет, будут относиться как к тем, кто до сих пор принципиально выбирает кнопочные ”звонилки”, имея возможность купить любой смартфон.