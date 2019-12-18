Игровые потоковые сервисы, действующие по подписке, – пожалуй, единственные из всех – обрели свою популярность благодаря не мобильным устройствам, а компьютерам. Предполагалось, что они помогут тем, у кого нет консолей или высокопроизводительных десктопов, оценить самые требовательные игры без необходимости покупать их и даже просто скачивать. Всего-то и нужно, что оформить подписку и обеспечить высокоскоростное соединение с интернетом. Однако со временем стало ясно, что на смартфонах такие сервисы будут более востребованы, чем на компьютерах.

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С сегодняшнего дня в России официально заработал стриминговый сервис GeForce Now для Android (скачать). Платформа пока не вышла из бета-тестирования, из-за чего пользователям предоставляется ограниченный доступ к играм. Правда, ограничен он не их количеством, а территорией, на которой можно играть. На данный момент оценить наполнение GeForce Now могут только те, кто проживает в радиусе 500 километров от Москвы. Жители более удалённых от столицы регионов доступ к игровой площадке пока не получат.

На каких смартфонах запустится GeForce Now

Но даже если вы подпадаете под территориальный ценз, от вас потребуется выполнить ещё несколько условий. Прежде всего, вы должны быть владельцем смартфона не меньше чем с 2 ГБ оперативки на базе Android версии 5.0 или более свежей. Поскольку игра запускается на удалённых серверах, от вас потребуется ещё и стабильное подключение к Wi-Fi 5 ГГц со скоростью соединения не менее 15 Мбит/с. В противном случае картинка, которая транслируется на ваш смартфон, будет прерывистой, а сами вы лишитесь части доступных функций.

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Из-за того что игры, доступ к которым открывает GeForce Now, изначально проектировались для гейминга на десктопных компьютерах или специально предназначенных для этого лэптопах, управлять ими на сенсорном экране смартфона будет практически невозможно. Поэтому разработчики сервиса настаивают на использовании внешнего контроллера производства Razer, Steelseries, Glap или любого другого из списка одобренных Nvidia.

Сколько стоит GeForce Now на Android

GeForce Now, как и любой потоковый сервис, работает по подписке. Однако если вы не уверены, что вообще будете пользоваться площадкой, у вас есть возможность опробовать её преимущества в течение 14 дней бесплатно. Демо-доступ не имеет никаких ограничений, однако не гарантирует доступ к сервису при условии, что вы не соблюдаете минимальных требований, предъявляемых Nvidia. По истечении пробного периода за доступ к площадке придётся платить.

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Стоит подписка на GeForce Now недёшево – 999 рублей в месяц, что почти впятеро дороже абонемента на Apple Arcade. Однако нужно понимать, что это платформы совершенно разного типа и имеют кардинально разное предназначение. GeForce Now позволяет играть в самые культовые игры, которые доступны только на компьютерах, тогда как Apple Arcade – это скорее площадка с залипательными, но, откровенно говоря, простецкими игрушками, которые не идут ни в какое сравнение с Fallout или Grid.