Игры для Android, в которые можно играть бесплатно

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Артем Сутягин 0

Легко попасть в ловушку, посмотрев на то, что вокруг много бесплатных игр. В итоге стоит их скачать, и чуть ли не сразу вам приходится платить реальные деньги за то, чтобы проиграть хотя бы немного. Однако в последние годы мы также видели полностью бесплатные игры довольно высокого качества. В них можно долго играть и не платить за это ни рубля. Они находятся в самых разных жанрах — от королевских битв до MOBA и захватывающих инди-игр. В этой подборке будут игры, за которые если и придется платить, то очень нескоро. Изучайте и играйте на здоровье.

Сегодня только игры, в которые можно играть бесплатно

PUBG Mobile — известный шутер

Несмотря на различия, эти две игры произвели революцию в мобильных играх и сделали неудержимый жанр королевской битвы тем, что привлекает десятки миллионов игроков по всему миру. В отличие от своего аналога для ПК, PUBG Mobile полностью бесплатна.

Она более сурова и реалистична, чем Fortnite, а еще предлагает четыре карты с разными ландшафтами. В разных частях этих карт с самолета сбрасывается сотня человек. Им предстоит собирать оружие и припасы, а потом, правильно их используя, остаться единственным игроком на всей карте. Вы можете выполнить это задание в одиночку или в группах по два и четыре человека.

Скачать PUBG Mobile

Call of Duty: Warzone — лучшая стрелялка

Call of Duty — это имя, которое слышал каждый геймер. Но в то время, как предыдущие игры COD, возможно, устарели, серия возродилась с некоторыми замечательными новыми дополнениями. Call of Duty: Warzone, несомненно, одна из них.

Отличные игры для Android в жанре приключений.

Это может быть просто очередная игра в жанре королевской битвы, но на самом деле ей есть, что предложить. Со 150 игроками, соревнующимися в группах по три, команды сражаются на одной огромной карте. Многие любимые фанатами локации из предыдущих игр нашли место и здесь. А значит атмосфера будет очень домашней и уютной, но свежей.

Все это доступно на консолях и компьютере, но если вы хотите играть на смартфоне, то для вас есть Call of Duty Mobile. В нее тоже можно играть бесплатно, а скачивается она в Google Play буквально за пару минут, если у вас быстрый интернет.

Скачать Call of Duty

Hearthstone — карточная игра от Blizzard

Карточные игры никогда не выйдут из моды, и Hearthstone от Blizzard — одна из лучших среди них. Отточенная и конкурентоспособная игра сталкивает двух игроков друг с другом в волшебной карточной битве не на жизнь, а на смерть. Есть одиннадцать классов персонажей на выбор, и все они должны быть хорошо известны поклонникам Warcraft. Но независимо от того, кого вы выберете, Hearthstone будет интересна и сложна.

В отличие от некоторых других бесплатных карточных игр, она позволяет играть долго и интересно без необходимости тратить деньги. Игра также предлагает интересные игровые режимы, такие как Арена и одиночные приключения. Это одна из лучших бесплатных игр, доступных на мобильных устройствах и ПК.

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Auto Chess — почти DOTA 2

Несмотря на свое скромное начало в виде пользовательского мода для DOTA 2, популярность Auto Chess была настолько взрывной, что она создала собственный жанр игр. Сегодня ей можно наслаждаться вне DOTA 2 на ПК и мобильных устройствах.

Спорт и стратегии — подборка отличных игр для Android.

Это стратегическая игра, которая несмотря на свое название, имеет мало общего с шахматами. Восемь игроков одновременно сражаются, размещая и улучшая юниты разных классов, пока не останется только один игрок. Она похожа на игру в жанре Tower Defense, но предлагает большую стратегическую глубину, которая не оставит вас равнодушными.

Скачать Auto Chess — почти DOTA 2

Sky: Children of Light — игра Дети света

Студия Thatgamecompany, подарившая нам Journey и Flower, представляет Sky: Children of Light. Эта неземная и атмосферная инди-игра отправляет вас в путешествие на поиски потерянных звезд. Но вы не одиноки: друзья могут присоединиться к вам в путешествии по семи царствам Неба, пока вы разгадываете тайны этих волшебных королевств.

Не верите нам? Sky: Children of Light уже некоторое время доступна на iOS и стала игрой года для iPhone в 2019 году. Теперь она также доступна на Android и играть в нее можно совершенно бесплатно. Более того, из игр, за которые не надо платить, она одна из лучших.

Sky: Children of Light

RuneScape — классика гейминга

Действие происходит в средневековой фэнтезийной стране Гиелинор, и по сей день по этим мирам бродит огромное количество игроков. Мир постоянно растет, развивается и меняется. Если вы еще не играли в RuneScape, сейчас самое подходящее время, чтобы пройти все испытания вместе с друзьями — отправляйтесь на бесконечные квесты и исследуйте землю или сразитесь с другими игроками.

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Фанаты оригинальной игры могут окунуться в ностальгию с помощью Old School RuneScape (OSRS). Поклонники решают, будут ли реализованы какие-либо изменения или обновления. Игра доступна бесплатно на ПК и мобильных устройствах.

Скачать RuneScape

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Знакомства в Интернете нас приучили к тому, что завести новых друзей можно чуть ли не вставая с дивана. Достаточно скачать приложение, зарегистрироваться, заполнить анкету и перед вами окажется целый список людей. Дальше всего лишь нужно свайпом влево расставить лайки и написать приятной незнакомке. К сожалению, санкции затронули и эту сферу: Badoo и Bumble спешно покинули рынок дейтинг-приложений, оставив на откуп VK знакомства и прочие Теамо, а в Тиндере невозможно оплатить подписку. Если не хотите использовать российские аналоги, используйте приложение, которое у вас стопроцентно есть в телефоне. Какое - читайте далее.

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