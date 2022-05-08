Спорт и стратегии — подборка отличных игр для Android

Спорт сам по себе является довольно стратегическим занятием. Чтобы выиграть, надо постоянно думать, анализировать и подстраиваться под изменяющиеся условия. В результате вы сможете победить. Но не только спортивные игры заставят вас подумать. Есть еще игры, жанр которых так и называется — стратегии. В них тоже надо постоянно думать и доводить дело до победы. В этой подборке мы собрали лучших представителей обоих жанров, чтобы вам было из чего выбрать и во что поиграть в эти долгие выходные.

Retro Goal — футбол для Android в стиле ретро

Retro Goal — это дань уважения классическим футбольным играм в сочетании с оптимизацией для сенсорных дисплеев. Управленческая сторона оптимизирована и сосредоточена на том, чтобы вы построили команду, имея совсем небольшие ресурсы. В матчах основное внимание уделяется возможностям забить гол с видом на поле сбоку.

Традиционные консольные футбольные игры на телефонах неудобны, но сочетание жестов, касаний и свайпов в Retro Goal прекрасно работает, особенно когда все замедляется, чтобы помочь вам прицелиться и сделать пас. Это очень весело, хотя поначалу трудно добиться прогресса против сильных противников.

Тем не менее, получение быстрого нападающего и улучшения клуба дают вам шанс стать победителем — и исключительно за счет виртуальных сундуков, а не реальных денег.

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Touchgrind Skate 2 — скейт для Android

Можно закрыть глаза на реализм в мобильных спортивных играх потому, что они обычно лишь немного похожи на то, что есть в обычной жизни. Но Touchgrind Skate 2 каким-то образом вызывает ощущение катания на скейтборде, когда ваши пальцы превращаются в крошечные ножки, толкающие доску по экрану.

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В Touchgrind Skate 2 происходит много всего, а система управления отзывчива и многообразна, что позволяет выполнять самые разные трюки. Вам придется не только пройти обучение, но и полностью освоить и запомнить каждый шаг, прежде чем двигаться прогрессировать.

Освойте свой миниатюрный скейтборд, и вы получите удовольствие от этой игры. Правда, бесплатно доступен только один парк. Но и его хватит для того, чтобы время от времени вернуться к этой игре и получить от нее удовольствие.

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Table Tennis Touch — настольный теннис на телефоне

Table Tennis Touch приносит все прелести пинг-понга на ваше устройство Android. Вы можете играть в мини-игры для обучения или начать полноценный режим карьеры. Иногда игра будет безумно воплощать фантазии авторов, но в целом это добротный симулятор игры в настольный теннис.

Визуально игра доставляет удовольствие своими великолепно прорисованными локациями. Самое главное, это прекрасное ощущение, воссоздающее безумные скорости данного вида спорта. Если вы любите этот вид спорта, вы обязательно должны его попробовать.

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Maze Machina — пошаговая стратегия на поле

Maze Machina — игра для Android, в которой сложная пошаговая стратегия сжата до сетки размером четыре на четыре. Предпосылка состоит в том, что злой Автоматон тестирует крошечных роботов на постоянно меняющемся поле боя. Вам же надо справляться с трудностями и сделать так, чтобы ваш герой выжил.

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Цель каждого раунда — схватить ключ и добраться до выхода, но каждая плитка на доске наделяет все, что на ней стоит, особой силой. Это может быть бомба, которую можно бросить, оружие, которым можно воспользоваться, или что-то, что поможет заключить врага в глыбу льда.

Еще больше усложняет ситуацию то, что каждый объект на доске перемещается, когда вы проводите пальцем по экрану. Это превращает Maze Machina в головокружительную шахматную игру, где каждое решение должно быть тщательно взвешено, прежде чем продолжить. Если вы любите такие игры, приведите примеры того, во что играете сами в нашем Telegram-чате.

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Card Thief — карточная игра на телефон

Если вы никогда не думали, что карточная игра, похожая на пасьянс, может стать идеальной основой для напряженной стелс-игры, вы, вероятно, не одиноки. Но каким-то образом Card Thief ловко переводит привычный жанр во что-то новое. Игра проходит на сетке карт три на три. Для каждого хода вы планируете маршрут, чтобы все было так, как надо вам, а не вашим противникам.

Card Thief — не самая простая игра с длинным процессом обучения и странным поведением карт. Но это игра с большим количеством нюансов и глубины, которая становится тем более полезной, чем больше вы играете, постепенно раскрывая свои секреты. Это стоит того, чтобы ее попробовать.

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