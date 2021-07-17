Стратегии для Android, которые надо попробовать

Разные игры несут в себе разный смысл. Согласитесь, что гонки сложно перепутать с шутерми, квесты — с платформерами, а RPG — с симуляторами. Но даже при том, что все жанры в последнее время немного перемешались и уже сложно однозначно назвать его для многих игр, некоторые направления все равно вызывают намного больше интереса, чем другие. Мы постоянно рассказываем о самых разных играх, но сегодня хотим поговорить о стратегических играх. Вот только из-за того, что все перемешалось, говорить мы будем не только о чем-то, вроде Цивилизации или Эпохи империй, но и о других играх. Главное требование к ним заключается в том, что для их прохождения надо немного подумать и проявить стратегическое мышление.

Among Us — популярная игра для Android

Сказать, что популярность этой игры в последнее время резко возросла — ничего не сказать. По ее мотивам есть множество мемов, а одни игроки ищут других, чтобы что-то обсудить. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то это милая, веселая и интересная многопользовательская игра, поддерживающая 5-10 игроков, хотя не все они такие, какими кажутся.

Ваша группа предназначена для выполнения различных космических задач, но среди вас есть самозванец, одержимый тем, чтобы всех убить. Он или она будет использовать саботаж, чтобы сеять хаос и сбивать вас с толку. Этот хаос может замаскировать убийства и/или создать алиби для самозванца.

Победа в Among Us зависит от того, являетесь ли вы обычным товарищем по команде или самозванцем. Все, что вам нужно сделать в первом случае — это найти самозванца. Если вы самозванец, вам нужно успешно убить всех, оставшись незамеченным. Что-то напоминает? Ну, и пусть. Все равно же весело.

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Bad North — игра в реальном времени

Bad North — это игра, в которой вы защищаете свое маленькое островное королевство от норвежской орды. Эта игра есть в версии для ПК, но нас, естественно, больше интересует то, что она предлагает в Google Play.

Злые викинги быстро нападут на вас и их ИИ действительно силен, поэтому он часто пробирается сквозь вашу защиту. Викинги будут сжигать и грабить, но вам надо что-то с этим сделать. Цель состоит в том, чтобы выжить в каждом столкновении, гарантируя, что командир каждого отряда выживет. Полностью уничтоженные отряды будут мертвы до конца кампании.

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Bad North — фантастическая игра, и она тоже отлично смотрится с ее минималистичным и симпатичным художественным стилем. Она стоит денег, но она дает практически бесконечное развлечение, поскольку все меняется каждый раз, когда вы играете. Зато, заплатив один раз, вы получаете игру без рекламы и микротранзакций. Как-то приятно, что такие игры постепенно возвращаются и их становится все больше.

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Card Thief — карточная игра

В Card Thief вы играете за вора, который должен прокрасться через колоду карт, собирая сокровища и избегая обнаружения. Главное в игре — не становиться слишком самоуверенным, иначе у тебя закончатся очки скрытности и тебя поймают!

Вы будете делать много всего подлого и гнусного, пока прокладываете свой путь, но именно в этом и есть суть игры. Это простая игра, которую легко освоить и изучить, а каждый раунд занимает всего пару минут. Чем-то это похоже на пасьянс, если попытаться найти сравнение.

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В Card Thief вас ждут ежедневные испытания и продуманные стратегии, а также хорошая система развития, которая позволяет вам улучшать карты снаряжения. Если вы поклонник стратегических карточных игр, и почему-то не слышали об этой, попробуйте ее. Вдруг понравится.

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Exploding Kittens — игра с котятами

В этом мире есть несколько поистине нелепых игр, но немногие могут превзойти то, что предлагает Exploding Kittens. Одно только название (взрывающиеся котята — в переводе) заставляет многих задумчиво улыбнуться. Это потрясающая многопользовательская карточная игра с забавной анимацией и множеством шуток.

Вы и другие игроки тянете карты до тех пор, пока кто-нибудь не вытянет карту взрывающегося котенка. С этого момента время игрока ограничено до тех пор, пока он или она не сможет обезвредить разъяренное животное из семейства кошачьих. Если котенок взорвется, это выбьет вас из игры.

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Это прекрасное времяпрепровождение и развлечение для всей семьи. Она стоит денег, но не таких больших, как многие другие игры. Зато, заплатив один раз, вы навсегда положите эту игру в свою коллекцию, а многие точно захотят потом поиграть в нее снова и снова.

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Hearthstone — игра один на один

Hearthstone — это очень популярная карточная игра отчасти потому, что начать играть в нее можно бесплатно. А еще она связана с любимой всеми вселенной Warcraft от Blizzard. В Hearthstone вы сражаетесь с другим игроком в бою один на один, а ваша цель — сбить уровень здоровья противника до нуля, прежде чем они сделают то же самое с вами.

Hearthstone, без сомнения, является королем бесплатных карточных игр для Android, сражаясь лицом к лицу с Legends of Runeterra и Gwent. Игра существует достаточно давно, чтобы иметь массу контента для новых игроков. Покупки внутри игры есть, но они только открывают новые возможности. По большому счету, можно играть и без них. Это увлекательная игра для игроков любого уровня подготовки, на которую стоит потратить немного времени.

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Mini Metro — стратегия о метро

Больше всего удовольствия от этой игры получат те, кто живет в больших городах и хотя бы время от времени пользуется подземкой.

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Основная идея игры — спроектировать систему метро для растущего города, создавая новые линии и станции. Цель состоит в том, чтобы продолжать работать как можно дольше с вашими ограниченными ресурсами. Это довольно весело, и каждое прохождение — это новый подход. Вы должны разработать стратегию в соответствии с тем, как должна работать ваша система. Попробуйте и поймите, сможете ли вы улучшить уже созданную линию и сделать ее более эффективной.

Интереснее всего играть в эту игру о метро, когда вы едете в метро. Попробуйте — не пожалеете.

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