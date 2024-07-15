Как скачать хомяка на Android, чтобы начать играть в Hamster Kombat

Вот уже несколько недель телеграм-чат AndroidInsider.ru переполнен вопросами о том, где скачать хомяка, и наши модераторы просто не успевают удалять сообщения, которые не относятся к теме чата, посвященного смартфонам и другим устройствам на Android. Но раз уж этот вопрос интересует столько людей, давайте раз и навсегда разберемся, как скачать Hamster Kombat на Андроид, и наконец-то перестанем флудить.

Где скачать хомяка

Прежде всего, вы должны знать, что отдельного приложения хомяка для заработка не существует. Точнее — оно является частью приложения Telegram и не работает без мессенджера.

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Если вы встретите отдельный APK Hamster Kombat или похожую программу в Google Play, то знайте: это приложение в лучшем случае не имеет никакого отношения к официальной игре в хомяка, а в худшем попросту является мошенническим. Поэтому не загружайте его, а скачайте Telegram на Android.

Telegram в Google Play

APK-файл Telegram

Если вы никогда не пользовались этим мессенджером, понадобится создать аккаунт в Telegram. Сделать учетную запись проще простого: достаточно указать свой номер телефона и подтвердите его через код, который придет в ответном SMS-сообщении.

Как скачать Hamster Kombat на Андроид

Первую задачу мы выполнили, но где в мессенджере прячется официальное приложение Hamster Kombat? Оно доступно только через бот @hamster_kombat_bot. Можете ввести его название в поиске Telegram, но лучше перейти по ссылке, потому что наряду с официальным приложением хомяка существует масса фейковых аналогов. Далее останется подтвердить запуск бота и нажать кнопку «Play».

Официальное приложение Hamster Kombat

Чтобы приложение хомяка в Телеграме не потерялось среди десятков ваших каналов и чатов, закрепите его. Для этого выделите бот Hamster Kombat, задержав на нем палец, после чего нажмите на иконку с канцелярской кнопкой.

Больше никаких приложений Хамстер Комбат не существует. Так что будьте внимательны и не запускайте другие боты, которые могут оказаться мошенническими. Обо всех обновлениях команда игры рассказывает в телеграм-канале Hamster Kombat.

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Как запустить Hamster Kombat на ПК

Официального приложения хомяка для ПК не существует. Бот, отвечающий за работу игры, недоступен в ПК-версии Telegram, но при желании вы можете обойти ограничение. Для этого нужно установить эмулятор Android на Windows. О таких программах мы рассказывали в отдельном материале.

Далее через сам эмулятор понадобится установить Telegram для Android, а затем — запустить Hamster Kombat. Учтите, что на одну учетную запись Telegram можно создать только один аккаунт в Hamster Kombat.

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В чем смысл игры в хомяка

Если вы скачали игру про хомяка, но не знаете, в чем ее смысл, то вкратце объясним: приложение Hamster Kombat создано для майнинга криптовалюты $HMSTR. Когда $HMSTR выйдет на крипторынок, пользователи получат токены, которые можно будет обменять на рубли через криптобиржу, в соответствии со своим игровым прогрессом. Главный показатель — прибыль в час. Чтобы его увеличить, нужно покупать и прокачивать карточки в разделе «Mining». Как ни странно, тапать хомяка в Телеграме не обязательно.

Чтобы максимально эффективно увеличить прибыль в час в Hamster Kombat, прочитайте наш текст, где мы подробно рассказывали о том, как прокачать хомяка. Но не забывайте, что у игры есть масса минусов, которые тоже полезно принять во внимание.

5 причин не играть в Hamster Kombat, даже если все вокруг тапают хомяка

Как выводить деньги из Hamster Kombat

Поскольку подавляющее большинство скачивает хомяка для заработка денег, важно обговорить вопрос вывода средств из игры. На данный момент вывести деньги из Hamster Kombat нельзя. Но такая возможность появится, как только состоится листинг $HMSTR, то есть вывод криптовалюты на рынок. По предварительной информации, это должно произойти в июле 2024 года.

Будьте готовы к тому, что сроки листинга Hamster Kombat могут сдвинуться. А пока привяжите кошелек к хомяку для своевременной подготовки к выходу криптовалюты на рынок. Если не сделать это заранее, получить $HMSTR за игровой прогресс не получится.