Как подключить кошелек в Hamster Kombat и вывести монеты хомяка

Пока одни люди продолжают считать игру Hamster Kombat скамом, другие уже вовсю готовятся к выводу денег с хомяка, ведь скорый релиз намайненной криптовалюты на биржах в своем канале анонсировал даже создатель Telegram Павел Дуров. Сомнения развеялись, и сейчас главная задача для игроков — создать и подключить кошелек в Хамстер Комбат, что является главным и пока единственным условием для получения заветных токенов.

Если вы до сих пор не тапаете хомяка, знайте: у вас осталось совсем немного времени, чтобы начать играть в Hamster Kombat и успеть оторвать свой кусок пирога. Если вы еще не в теме, прочитайте наш вводный текст об этой игре, уже набравшей 300 миллионов активных пользователей по всему миру.

Что такое Hamster Kombat и как играть в хомяка

Какой кошелек выбрать в Хамстер Комбат

К Hamster Kombat можно подключить кошелек, работающий на блокчейне TON, который аффилирован с Telegram. На данный момент доступны следующие варианты:

Telegram Wallet;

Tonkeeper;

MyTonWallet;

Tonhub;

DeWallet;

Bitget Wallet.

Можете выбирать любой, но я остановлюсь на кошельке в Телеграм, поскольку он работает внутри мессенджера, не требует установки дополнительного приложения и автоматически привязывается к аккаунту. Именно на его примере я и покажу, как создать кошелек в Хамстер Комбат.

Как создать кошелек в Телеграмме

Кошелек Telegram доступен в одноименной вкладке главного меню мессенджера, а также работает через официальный бот @wallet.

А вот инструкция, как создать ТОН кошелек в Телеграмме:

Откройте Кошелек Telegram. Через три точки перейдите в настройки кошелька. Активируйте опцию «Показывать TON Space», если она недоступна на главном экране приложения. На главном экране кошелька нажмите кнопку «Создать TON Space». После регистрации кошелька создайте резервную копию.

Резервная копия кошелька в Telegram необходима для восстановления и состоит из 24 слов, расположенных в определенном порядке. Запишите их или отправьте себе на почту, чтобы в тот самый момент не потерять доступ к кошельку. Также познакомьтесь с нашим текстом, как защитить Telegram. Советы оттуда вам тоже пригодятся.

Как защитить Telegram на Android

Как подключить кошелек в Hamster Kombat

Теперь переходим к самому главному — подключению кошелька в Хамстер Комбат. Для этого вам понадобится:

Запустить Hamster Kombat. Открыть вкладку «Airdrop». Нажать на кнопку «Подключай свой кошелек TON». В окне «Connect your wallet» выбрать свой кошелек (в случае с Кошельком Telegram нужно нажать «Open Wallet in Telegram». Подтвердить действие, нажав кнопку «Привязать кошелек».

Если все сделано верно, на экране появится сообщение «Установлено подключение». Это значит, что вы успешно подключили кошелек к хомяку. На всякий случай можно проверить привязку как во вкладке «Airdrop» игры Hamster Kombat», так и в настройках «TON Space», где есть специальный раздел «Подключенные приложения».

Если у вас не подключается кошелек Hamster Kombat, проверьте интернет-соединение, а также будьте готовы к тому, что из-за большого наплыва пользователей серверы игры частенько дают сбой. Об этом мы рассказывали в материале о проблемах с запуском хомяка.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как вывести хомяка на кошелек

На момент публикации материала вывод денег из Hamster Kombat недоступен, поскольку еще не состоялся airdrop (раздача токенов в соответствии с игровым прогрессом). Говоря простым языком, криптовалюты, чьим майнингом вы сейчас занимаетесь, пока не существует.

На сайте AppleInsider.ru мой коллега Иван Герасимов уже рассказывал о премаркете Hamster Kombat и о том, что он не имеет прямого отношения к игре. Поэтому, если вы где-то встречаете предложения вывести деньги из хомяка через сторонние телеграм-боты и приложения, не откликайтесь на них. Это мошенники, которые всеми силами будут стараться получить доступ к вашему кошельку для последующей кражи криптовалюты.

Когда будет листинг хомяков

Раздача монет $HMSTR, выступающих в роли той самой криптовалюты, произойдет в момент ее официального выхода на биржи. Согласно дорожной карте игры, листинг Hamster Kombat состоится в июле 2024 года. Но сроки могут быть сдвинуты, как это уже происходило в прошлом месяце.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Почему откладывается листинг Hamster Kombat? Происходит это из-за желания разработчиков увеличить капитализацию своего проекта через партнерские карточки, доступные в игре, а также соглашения с криптовалютными биржами.

С одной стороны, это подрывает доверие к проекту и заставляет многих людей считать, что игра в хомяка — скам. С другой стороны, у всех, кто до сих пор остается в стороне, есть шанс успеть намайнить крипту в Hamster Kombat. В этом, кстати, поможет наша инструкция для новичков.

Как правильно прокачать хомяка в Hamster Kombat

Как в Хамстер Комбат поменять кошелек

А пока все находятся в ожидании листинга $HMSTR, вы можете не единожды поменять кошелек в Hamster Kombat, если, например, решите выводить свои монеты не на Telegram Wallet, а, допустим, на Tonkeeper. Чтобы отвязать текущий кошелек и выбрать другой, сделайте следующее:

Запустите Hamster Kombat. Откройте вкладку «Airdrop», а затем — «Подключай свой кошелек TON». Нажмите на крестик, расположенный в левом углу.

Также вы можете отключиться через сам кошелек. Так, в Telegram Wallet для этого нужно открыть вкладку «Подключенные приложения», выбрать Hamster Kombat и нажать кнопку «Отключить».