Как подключить кошелек в Hamster Kombat и вывести монеты хомяка

Пока одни люди продолжают считать игру Hamster Kombat скамом, другие уже вовсю готовятся к выводу денег с хомяка, ведь скорый релиз намайненной криптовалюты на биржах в своем канале анонсировал даже создатель Telegram Павел Дуров. Сомнения развеялись, и сейчас главная задача для игроков — создать и подключить кошелек в Хамстер Комбат, что является главным и пока единственным условием для получения заветных токенов.
Если вы до сих пор не тапаете хомяка, знайте: у вас осталось совсем немного времени, чтобы начать играть в Hamster Kombat и успеть оторвать свой кусок пирога. Если вы еще не в теме, прочитайте наш вводный текст об этой игре, уже набравшей 300 миллионов активных пользователей по всему миру.
Что такое Hamster Kombat и как играть в хомяка
Содержание
Какой кошелек выбрать в Хамстер Комбат
К Hamster Kombat можно подключить кошелек, работающий на блокчейне TON, который аффилирован с Telegram. На данный момент доступны следующие варианты:
- Telegram Wallet;
- Tonkeeper;
- MyTonWallet;
- Tonhub;
- DeWallet;
- Bitget Wallet.
Можете выбирать любой, но я остановлюсь на кошельке в Телеграм, поскольку он работает внутри мессенджера, не требует установки дополнительного приложения и автоматически привязывается к аккаунту. Именно на его примере я и покажу, как создать кошелек в Хамстер Комбат.
Как создать кошелек в Телеграмме
Кошелек Telegram доступен в одноименной вкладке главного меню мессенджера, а также работает через официальный бот @wallet.
А вот инструкция, как создать ТОН кошелек в Телеграмме:
- Откройте Кошелек Telegram.
- Через три точки перейдите в настройки кошелька.
- Активируйте опцию «Показывать TON Space», если она недоступна на главном экране приложения.
- На главном экране кошелька нажмите кнопку «Создать TON Space».
- После регистрации кошелька создайте резервную копию.
Резервная копия кошелька в Telegram необходима для восстановления и состоит из 24 слов, расположенных в определенном порядке. Запишите их или отправьте себе на почту, чтобы в тот самый момент не потерять доступ к кошельку. Также познакомьтесь с нашим текстом, как защитить Telegram. Советы оттуда вам тоже пригодятся.
Как защитить Telegram на Android
Как подключить кошелек в Hamster Kombat
Теперь переходим к самому главному — подключению кошелька в Хамстер Комбат. Для этого вам понадобится:
- Запустить Hamster Kombat.
- Открыть вкладку «Airdrop».
- Нажать на кнопку «Подключай свой кошелек TON».
- В окне «Connect your wallet» выбрать свой кошелек (в случае с Кошельком Telegram нужно нажать «Open Wallet in Telegram».
- Подтвердить действие, нажав кнопку «Привязать кошелек».
Если все сделано верно, на экране появится сообщение «Установлено подключение». Это значит, что вы успешно подключили кошелек к хомяку. На всякий случай можно проверить привязку как во вкладке «Airdrop» игры Hamster Kombat», так и в настройках «TON Space», где есть специальный раздел «Подключенные приложения».
Если у вас не подключается кошелек Hamster Kombat, проверьте интернет-соединение, а также будьте готовы к тому, что из-за большого наплыва пользователей серверы игры частенько дают сбой. Об этом мы рассказывали в материале о проблемах с запуском хомяка.
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Как вывести хомяка на кошелек
На момент публикации материала вывод денег из Hamster Kombat недоступен, поскольку еще не состоялся airdrop (раздача токенов в соответствии с игровым прогрессом). Говоря простым языком, криптовалюты, чьим майнингом вы сейчас занимаетесь, пока не существует.
На сайте AppleInsider.ru мой коллега Иван Герасимов уже рассказывал о премаркете Hamster Kombat и о том, что он не имеет прямого отношения к игре. Поэтому, если вы где-то встречаете предложения вывести деньги из хомяка через сторонние телеграм-боты и приложения, не откликайтесь на них. Это мошенники, которые всеми силами будут стараться получить доступ к вашему кошельку для последующей кражи криптовалюты.
Когда будет листинг хомяков
Раздача монет $HMSTR, выступающих в роли той самой криптовалюты, произойдет в момент ее официального выхода на биржи. Согласно дорожной карте игры, листинг Hamster Kombat состоится в июле 2024 года. Но сроки могут быть сдвинуты, как это уже происходило в прошлом месяце.
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Почему откладывается листинг Hamster Kombat? Происходит это из-за желания разработчиков увеличить капитализацию своего проекта через партнерские карточки, доступные в игре, а также соглашения с криптовалютными биржами.
С одной стороны, это подрывает доверие к проекту и заставляет многих людей считать, что игра в хомяка — скам. С другой стороны, у всех, кто до сих пор остается в стороне, есть шанс успеть намайнить крипту в Hamster Kombat. В этом, кстати, поможет наша инструкция для новичков.
Как правильно прокачать хомяка в Hamster Kombat
Как в Хамстер Комбат поменять кошелек
А пока все находятся в ожидании листинга $HMSTR, вы можете не единожды поменять кошелек в Hamster Kombat, если, например, решите выводить свои монеты не на Telegram Wallet, а, допустим, на Tonkeeper. Чтобы отвязать текущий кошелек и выбрать другой, сделайте следующее:
- Запустите Hamster Kombat.
- Откройте вкладку «Airdrop», а затем — «Подключай свой кошелек TON».
- Нажмите на крестик, расположенный в левом углу.
Также вы можете отключиться через сам кошелек. Так, в Telegram Wallet для этого нужно открыть вкладку «Подключенные приложения», выбрать Hamster Kombat и нажать кнопку «Отключить».