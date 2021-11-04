Как запускать приложения и игры для Андроид на ПК

Можно ли запустить Android на компьютере? На самом деле это странный вопрос. Ведь компьютер — это устройство совершенно другого толка, и ему нужна настольная операционная система с более широким спектром возможностей. Android банально не сможет раскрыть весь его потенциал. Однако бывают ситуации, в которых запустить мобильную ОС на десктопе оказывается просто необходимо. Например, чтобы запустить то или иное приложение, написанное исключительно для смартфонов. Ну, надо, так надо. Решить проблему помогут эмуляторы Android для ПК.

Эмулятор Android - это специальное ПО, которое устанавливается на компьютер и создаёт особое пространство, где может запускаться операционная система Android и приложения для этой платформы.

Если вы цените мобильные игры и, взяв своё от мобильного гейминга, хотите его разнообразить, можно попробовать запустить уже знакомые тайтлы на компьютере. Сделать это проще простого, если у вас есть эмулятор. Тем более что установить его и пользоваться сможет кто угодно — настолько всё легко и непринуждённо.

ApkOnline Android Emulator

Для не очень продвинутых пользователей, которые уже имеют некоторое представление об эмуляторах, неплохо подойдёт ApkOnline Android Emulator. Это кросс-платформенное решение, которые одинаково совместимо как с Windows, так и с macOS. Эмулятор имеет не самый простой, но логичный интерфейс, так что разобраться с ним не составит никакого труда.

ApkOnline Android Emulator работает на базе облачной платформы Android Virtual Device, поэтому вы сможете протестировать работу приложения с теми или иными сенсорами и датчиками. Неважно даже, на базе какого процессора работает ваш компьютер, какой объём оперативной или встроенной памяти он несёт. Сам эмулятор и Android-приложения и игры запустятся на нём в любом случае.

Преимущества:

Можно запускать любые Android-приложения и игры на ПК

Обширная совместимость благодаря облачной платформе AVD

Поддержка эмуляции внешних карт памяти

Можно записывать аудио и видео

Можно имитировать разные типы производительности

Недостатки:

Не самый простой интерфейс для новичков

Нет технической поддержки в бесплатной версии

GenyMotion Android Emulator

Этот эмулятор является чуть более продвинутым, чем первый. В большей степени он ориентирован на людей, которые не просто представляют себе, что такое эмуляция Андроид, но и понимают, как и на что это может влиять. Набор функций здесь соответствующий: эмуляция разных версий Android, изменение настроек производительности, запись и обмен демонстрационными записями.

В отличие от ApkOnline Android Emulator, этот эмулятор может работать как в браузере, так и нативно. Поэтому он, во-первых, более требователен к железу, а, во-вторых, может тратить больше ресурсов для реализации всего потенциала. Так что я бы считал GenyMotion Android Emulator если не профессиональным ПО, то по крайней мере просьюмерским.

Преимущества:

Поддержка высокого разрешения

Поддержка веб-камеры и скринкаста

Имитация более 30 сочетаний аппаратного обеспечения

Версия для macOS поддерживает мультитач и широкий набор сенсоров

Недостатки:

Отсутствие поддержки AVD

Плохое качество записи звука

Большое количество рекламы в бесплатной версии

Andy Android Emulator

Andy Android Emulator — пожалуй, самый простой эмулятор Андроида для ПК из тех, что можно себе представить. Так что, если вы только-только начинаете свой путь или вообще ни разу не пользовались такого рода программами, это бесспорно ваш выбор. Несмотря на предельно простой интерфейс, с функциональной точки зрения это полноценный эмулятор.

Он позволяет имитировать различные сочетания железа Android-смартфонов, запускает игры и приложения с разными настройками производительности, позволяет записывать аудио и видео. Впрочем, первостепенная цель, которую обычно преследует те, кто скачивает Andy Android Emulator, как правило, состоит в том, чтобы просто поиграть. Он для этого подходит просто прекрасно.

Преимущества:

Простой и понятный интерфейс

Имитация мультитач-жестов и стиков

Глубокая совместимость с Mac

Недостатки:

Невысокая производительность

При высоких нагрузках случаются лаги

Могут возникнуть проблемы совместимости с теми или иными приложениями и играми

BlueStacks Online Emulator

Пожалуй, BlueStacks — это самый известный эмулятор Android для настольных компьютеров. Он очень удобен, функционален и интуитивно понятен. Поэтому разобраться с ним будет несложно. Просто запускаете эмулятор, выбираете игру или приложение, которые хотите запустить, и наслаждаетесь ими.

Несмотря на то что BlueStacks обладает широким набором инструментов разработки и тестирования, по сути, это полноценная игровая платформа с играми для Android, ориентированная на ПК. Здесь вас ждёт широкий ассортимент игр, которые без проблем запустятся на компьютерах с любым железом.

Преимущества:

Широкий ассортимент игр

Возможность скринкаста

Удобный и понятный интерфейс

Недостатки:

Высокие требования к ресурсам ПК

Требуется минимум 4 ГБ ОЗУ

Какой эмулятор Андроид лучше

И всё же, какой эмулятор Android для ПК выбрать? Давайте сравним их напрямую и решим:

ApkOnline

Поддержка macOS — да

Интерфейс — простой

Производительность — средняя

Минимальный объём ОЗУ — 4 ГБ

Бесплатная версия — есть

Многозадачность — нет

Поддержка AVD — есть

Средняя оценка — 3,8/5.0

GenyMotion

Поддержка macOS — да

Интерфейс — сложный для новичков

Производительность — хорошая

Минимальный объём ОЗУ — 8 ГБ

Бесплатная версия — есть

Многозадачность — нет

Поддержка AVD — есть

Средняя оценка — 4,5/5.0

Andy Android Emulator

Поддержка macOS — да

Интерфейс — простой

Производительность — очень хорошая

Минимальный объём ОЗУ — 4 ГБ

Бесплатная версия — есть

Многозадачность — есть

Поддержка AVD — есть

Средняя оценка — 4,2/5.0

BlueStacks

Поддержка macOS — да

Интерфейс — простой

Производительность — хорошая

Минимальный объём ОЗУ — 4 ГБ

Бесплатная версия — есть

Многозадачность — есть

Поддержка AVD — есть

Средняя оценка — 4,1/5.0

Эмуляторы Android для ПК. Что нужно знать

Как работает эмулятор?

Все эмуляторы, которые представлены в нашей сегодняшней подборке, — это онлайн-эмуляторы. Поэтому и запускаются они в браузере. Несмотря на это, они предъявляют определённые требования к ресурсам компьютера. Например, большинству из них необходимо минимум 4 ГБ оперативки, а одному — все 8.

Безопасно ли использовать эмулятор Android?

Да. Использование эмуляторов никоим образом не подрывает вашу конфиденциальность, однако во избежание казусов лучше не запускать в эмуляторе финансовые и банковские приложения, не проходить авторизацию и избегать ввода персональных данных, которые могут быть украдены.

Как запускать Android-приложения на ПК без эмулятора?

iMyFone MirrorTo

На самом деле, возможен и такой сценарий использования. Правда, без стороннего ПО тут всё равно не обойтись. Если вы не хотите задействовать эмулятор, придётся воспользоваться специальной утилитой iMyFone MirrorTo, которая позволяет транслировать экран вашего смартфона на компьютер на базе Windows.