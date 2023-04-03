4 классных игры для Android TV, для которых не нужен геймпад

Любой телевизор в первую очередь необходим для просмотра какого-нибудь контента. Но Android TV не ограничен только онлайн-кинотеатрами и различными стриминговыми сервисами, которых в магазине приложений можно найти великое множество. На него можно еще и устанавливать игры. Да, вам не показалось. В Google Play можно найти огромное количество различных игрушек. Большинство из них будут требовать подключения контроллера, но есть и такие, в которые можно поиграть с пульта.

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Чтобы вам не пришлось перебирать все содержимое Google Play, мы специально для вас собрали четыре классные игры для Android TV, которые поддерживают управление с пульта и в которые легко можно залипнуть на несколько вечеров. Остается только перейти по ссылке, загрузить игрушку и наслаждаться процессом.

Найди пару — игра для детей

Первая игра в нашей сегодняшней подборке называется Animal Memory. Как можно понять из названия, эта игра позволит потренировать память. Вам будет предоставляться игровое поле, на котором будет определенное количество перевернутых карточек. Вам придется их открывать и находить для каждой пару. Вот только если вы не угадаете с парой, перевернутые карты вернутся в исходное положение спинкой вверх.

В итоге вам придется запоминать, где находится какая картинка, и только так вы сможете собрать все пары и сделать это за минимальное время. Можно даже устроить соревнование в компании: кто быстрее пройдет все уровни. Благо, что в верхней части экрана есть секундомер. Управление предельно простое: с помощью пульта выбираете нужную карточку и переворачиваете ее.

Скачать Animal Memory

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Скачать игру MouseBot

И если Animal Memory еще можно посчитать совсем детской игрой, то про MouseBot так не скажешь. Вам предстоит играть за мышь-робота. На каждом уровне будет предложена трасса, на которой разложен сыр. Вам предстоит его собирать и при этом не попадаться в ловушки. Самое интересное, что если на первых порах на дороге вы будете встречать только куски сыра, то по мере прохождения он будет расположен в неприметных мышеловках.

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Иногда в попытках увернуться от них проезжаешь мимо свободных кусков. Чтобы пройти каждый раунд, вам в обязательном порядке необходимо собрать определенное количество сыра. Если вы это число не наберете, то пройти дальше просто не сможете. В игре очень простое управление: поворачиваете влево или вправо с помощью пульта, и никакие другие кнопки вам не потребуются. Кстати, для такой простой игры здесь очень неплохая графика. Мне игрушка понравилась. Пока я ее тестировал, не заметил, как пролетел час.

Скачать MouseBot

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Играть в Пакман бесплатно

Пакман впервые появился в 1980 году и до сих пор собирает огромное количество желающих в него поиграть. Мы не будем исключением из правил и порекомендуем вам скачать его на ваш телевизор с Android TV. Если вы еще никогда не играли в Pac-Man, то суть игры в двух словах заключается в следующем: вы играете за Пакмана и перемещаетесь по карте. Вам необходимо пройти всю карту полностью, собрав все точки. На пути вам будут встречаться разноцветные привидения, которые будут за вами гоняться.

С каждым уровнем их будет становиться все больше, а лабиринты все изощреннее. Причем выйти с него вы не сможете, пока не пройдете всю карту. В некоторых местах вам придется специально выманивать привидения на себя. В противном случае вы не сможете попасть в те части лабиринта, где они прячутся, а значит, и не выйдете с карты. Управление в игре предельно простое: просто направляете Пакмана в разные стороны с помощью пульта. Никаких дополнительных кнопок вам не потребуется. Отличная времяубивалка для любителей жанра.

Скачать PAC-MAN 256

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Red Ball 4 — скачать бесплатно

Если вы планируете играть с помощью комплектного пульта, то должны быть готовы, что большинство игр — это различные аркады и бродилки. Таковой, кстати, является и Red Ball 4. Вам предстоит играть за красный кругляшок с мордочкой. Мне почему-то захотелось его назвать колобком. Только мы привыкли, что колобок желтый, но это уже не принципиально. В ходе игры придется сражаться с серыми квадратами, которые стремятся захватить мир и сделать все круглое квадратным. Вы должны проходить уровни насквозь, преодолевая разные препятствия, собирая звезды, и по дороге скидывать ящики и камни на злые серые квадраты.

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Хоть управление здесь и осуществляется с помощью навигационных кнопок на пульте, но все равно придется немного попривыкать и некоторые места проходить повторно. Например, я не сразу разобрался, как правильно покатить камень, чтобы он перепрыгнул небольшой холмик. Пришлось несколько раз закатывать его на бугор и на скорости спускать вниз. В общем, даже в такой простой игре придется как следует приложить голову. Если у вас где-то завалялся геймпад, то управлять будет немного проще. Да и для контроллера можно найти большое количество других игр, которые тоже могут неплохо затянуть.

Скачать Red Ball 4