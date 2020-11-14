Лучшие игры для Android: Файтинг

Жанров игр для смартфона существует огромное количество. Иногда можно услышать такие названия, которые сами собой вызывают желание переспросить еще раз. Зато все знают, что такое файтинг. Это игры, целью которых является победа над соперником в единоборствах или уличной драке. В этой подборке приведем лучшие примеры таких игр, которые можно скачать из Google Play сегодня. Многое из того, что представлено в статье, является старыми, но от этого не менее крутыми играми, а что-то действительно можно отнести к относительным новинкам. Даже если у вас iPhone и вы забрели к нам случайно, вы сможете найти большую часть игр и для своего устройства. Разомнем кулачки?

Street Fighter IV Champion Edition — игра, которую знают все

Серия Street Fighter от Capcom была культовой игрой в жанре файтинг с начала девяностых, и мобильные предложения этой почтенной франшизы не разочаровывают. Street Fighter IV не обеспечит того же уровня графики, что на ПК и консолях, но этого от нее и не требуется. Главное — сложная боевая система, персонажи и движения, которые являются фирменным стилем игры.

По умолчанию в игре используется виртуальный экранный геймпад (хотя вы можете добавить свой собственный контроллер). В отличие от многих файтингов для Android, здесь нет входа в систему для получения ежедневных наград или работы с внутриигровой валютой. Все намного проще и приятнее.

Новые игры для Android. Октябрь 2020

Несколько разочаровывает то, что игра доступна только онлайн, даже если вы играете в одиночку. Данное ограничение будет действовать, даже если вы заплатите.

Скачать Street Fighter IV Champion Edition

Marvel Contest of Champions — игра про Marvel

Если вы попали во вселенную Marvel и хотите увидеть, как Черная Вдова и Черная Пантера сражаются между собой, вам надо обратить внимание именно на файтинг Marvel. Персонажи, которых вы можете выбирать, даются изначально и зарабатываются по ходу игры. Если вы не хотите ждать, можно просто заплатить за них реальные деньги и получить всех сразу.

Есть в игре и кое-что, кроме брендинга. В многопользовательской игре множество активных игроков. Для получения хороших наград вам придется с ними взаимодействовать. В результате игроки по всему миру объединяются в союзы, в основе которых лежит активный социальный элемент, опирающийся на социальные квесты.

Лучшие гонки для Android. Во что поиграть фанатам жанра.

Так что если вы больше работаете в команде и вам нравится идея участвовать в совместных испытаниях со своими приятелями, то эта игра заслуживает вашего внимания.

Скачать Marvel Contest of Champions

Samurai Shodown II — аркадный файтинг

Эта игра для фанатов старой школы, которые постепенно начинают появляться в Google Play, но примеров пока не так много. И все же именно Samurai Shodown II является лучшей из них.

Лучшие игры для Android в жанре RPG

Пусть олдскульная графика не сбивает вас с толку. Она сделана только для антуража. Но в игре сохранен глубокий и сбалансированный игровой процесс оригинальной франшизы. На первый план в ней выходит умение играть и опыт прохождения файтингов.

Персонажи в игре очень харизматичные, а эстетика является красочной и самобытной. Если вы хотели поиграть во что-то, что не надоест через пару дней активного прохождения, обратите внимание на Samurai Shodown II.

Скачать Samurai Shodown II

Skullgirls — игра с мрачным юмором

Skullgirls mobile, как и ее двоюродный брат на ПК, представляет собой динамичный файтинг с мрачно-юмористическим художественным стилем, вдохновленным аниме. Игру точно должны будут оценить фанаты подобного жанра и некоторых тематических сериалов. Тем более, что игра относительно недавно получила масштабное обновление и стала еще более содержательной и сбалансированной.

В игре есть несколько режимов, которые можно выбрать под свой стиль игры. Например, выбрать что-то более спокойное или, наоборот, сделать так, чтобы пальцы завязались в узел.

Лучшие игры для Android с открытым миром

Чтобы играть было еще приятнее, разработчики предусмотрели фантастический саундтрек и уникальные графические элементы. А вот к минусам можно отнести раздражающие элементы free-to-play. У вас постоянно будут требовать деньги за прокачку персонажей. Правда, многое от игры можно получить бесплатно. Поэтому не спешите платить сразу. Поиграйте сначала бесплатно, а потом поймете, готовы ли вы расстаться с деньгами. Возможно, к этому времени вы уже наиграетесь.

Скачать Skullgirls

Mortal Kombat X — смертельная битва

Эта знаменитая серия видеоигр также есть на Android, хотя и в несколько ограниченном объеме. Вы управляете командами бойцов и выполняете миссии аналогично вышеупомянутым Marvel Contest of Champions. Но помните, что знаменитые эффекты смерти не всегда будут доступны для каждого персонажа.

Рассказывать об этой игре подробно не стоит, так как все знают, что она из себя представляет. Вот только стоит предупредить поклонников серии и оригинального фильма, что сражения будут проходить не в формате ”один на один”. Возможны и другие варианты. Так что, если вам интересно взглянуть с новой стороны на старую игру — стоит попробовать.

Скачать Mortal Kombat X

Расскажите о том, во что играете вы, и поделитесь своими файтингами. Можете также приводить примеры игр другого жанра. Выскажитесь в комментариях или в нашем Telegram-чате.