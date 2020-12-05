Футбольный менеджер 2021 для Android и другие новые игры

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Сутягин 0
05.12.2020,

В последнее время было небольшое затишье с точки зрения выпуска студиями интересных игр. Однако, если покопаться в Google Play, то можно найти несколько неплохих примеров того, что действительно удалось. Чего стоит один только футбольный менеджер, которого ждали миллионы фанатов жанра и вот он появился. Есть и другие хорошие игры в разных жанрах, которые старательно отбираем и выпускаем по субботам в традиционной еженедельной подборке. С нас, как обычно, хорошие игры, а с вас желание играть и пробовать что-то новое. В конце не забывайте делиться своим мнением и предлагать игры, которые нравятся вам. Как говорится, садитесь поудобнее, мы начинаем.

Мяч

Футбольный менеджер, наверное, самая ожидаемая игра из сегодняшней подборки.

Football Manager 2021 Mobile — футбольный менеджер для Android

Football Manager 2021 Mobile — это последняя игра-симулятор в знаменитой серии, и хотя этот недавний выпуск не стал неожиданностью (учитывая, что это ежегодная игра), я уверен, что поклонники Football Manager будут более чем рады новой версии.

Игроки получат обновленную тактическую схему, новый игровой процесс, в котором можно будет выбирать капитана клуба, некоторые специальные компоненты, влияющие на настроение команды, и даже новые возможности развития молодежи.


Если и этого мало и вам кажется, что игра не тянет на понятие «новая», для вас Sega добавила предсезонную подготовку, которой раньше не было в мобильной версии, несмотря на ее востребованность.

Скачать Football Manager 2021 Mobile

Garbage Pail Kids: The Game — карточная игра

Garbage Pail Kids: The Game явно стремится извлечь выгоду из ностальгии по старым типам игр, которые отсылают нас к 80-ым. Суть заключается в сборе карт, и поэтому в нее можно играть бесплатно, хотя покупки в приложении не так уж и плохи. Так что, даже если игра выглядит как сплошной сбор денег, вы все равно сможете получить удовольствие.


Лучшие приключенческие игры для Android

К преимуществам Garbage Pail Kids: The Game можно отнести приятную анимацию и затягивающий (на некоторое время) игровой процесс. Главное — не ждать от игры слишком многого.

Скачать Garbage Pail Kids: The Game

Don’t Crash — минималистичная игра для Android!

Don’t Crash — это казуальная игра, цель которой заключается в том, чтобы избегать автомобильных аварий. Как и следовало ожидать, это легче сказать, чем сделать, поэтому вам надо будет постоянно нажимать на экран, чтобы ваши машины не разбились.


Лучшие игры для Android от первого и третьего лица

Так что, если вы ищете простую возможность потратить много времени, то Don’t Crash станет для вас отличным выбором, который не просто отберет у вас несколько часов в день, но и даст взамен приятные эмоции. Особенно приятным будет то, что покупки в приложении не нужны. Единственным негативным моментом будет то, что в игре есть реклама, от которой не получится избавиться.

Скачать Don’t Crash

Flight Simulator 2d — авиасимулятор для Android

Flight Simulator 2d не из тех игр, который с первого момента привлекают внимание, но на деле физика полета в ней проработана довольно неплохо, несмотря на то, что это только 2D.


Вы увидите смену погодных условий, настоящую аэродинамику, влияние на полет ветра и даже смену дня и ночи. Есть режим свободного полета, есть так же транспортный режим, и усложнения, вроде внештатной посадки на воду.

Лучшие игры для Android: Файтинг

Конечно, Flight Simulator 2d не стоит сравнивать с Flight Sim от Microsoft, но если вы ищете что-то, что легко запускается на телефоне, но при этом предлагает затягивающий игровой процесс, Flight Simulator 2d — неплохой выбор.

Скачать Flight Simulator 2d

Flip Sausage — как играть с колбаской

Конкретно эта игра представляет собой ранний релиз и пока в нем есть не все, что было изначально задумано авторами. Но то, что уже предлагается, представляет собой забавную небольшую игру, в которой вы будете постоянно передвигать колбаску, чтобы достичь цели каждого этапа.


Как вы понимаете, удерживать контроль над колбасой непросто, и во время игры вы будете собирать игровую валюту, которую затем можно использовать для покупки новых скинов для вашей колбасы. В общем, в игре нет ничего особенного, но она интересна своей непосредственностью и тем, как ее реализовали. На несколько часов она вас точно затянет.

Скачать Flip Sausage

Craft Legend: Epic Adventure — ролевая игра

Craft Legend: Epic Adventure — это последний релиз в линейке обычных ролевых игр с элементами гача. В вашем распоряжении будут карточки в нижней части экрана для того, чтобы перемещаться и атаковать противников. Иногда играть бывает немного утомительно, но любители жанра должны это оценить.


Лучшие игры для Android с открытым миром

Немного портит впечатление то, что в игре нет ничего принципиально нового и это очередной пример того, как небольшие разработчики постоянно что-то друг у друга копируют. Значит это кому-то выгодно и как минимум приносит много денег.

Как и следовало ожидать в игре слишком много монетизации. Это, конечно, минус, так как иногда она слишком навязчивая, но в остальном это обычный представитель жанра. Как игра попала в эту подборку? Ну, а как без нее? Жанр-то популярный.

Скачать Craft Legend: Epic Adventure

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
9 лучших расслабляющих игр для Android

Мы ужt рассказывали о быстрых, детективных, красивых и других типах игр для Android. Сегодня пришло время расслабиться и в нашей подборке будут только спокойные игры для наслаждения красивой графикой и игровым процессом. В чем-то они захватывающие, но сбросить эмоции, как, например, в Call Of Duty в них не получился. Поэтому просто настраивайтесь на соответствующий лад выходного дня, наливайте себе теплое какао или холодный лимонад в зависимости от вашей погоды и наслаждайтесь игровым процессом. В конце концов видеоигры и нужны для того, чтобы отдохнуть.

Читать далее
Какие смартфоны на Android выбрать для игр

Несмотря на то что сегодня облачный гейминг по праву считается новым трендом, классические игры, которые нужно скачивать и устанавливать, по-прежнему никуда не делись. Более того, именно ради них многие производители постоянно наращивают производительность своих смартфонов, всячески их оптимизируют и конфигурируют. По этой логике, очевидно, следует, что идеальный смартфон для игр – это игровой смартфон от Asus, Nubia или ZTE. Но как бы не так. Потому что идеальный смартфон для игр – тот, на который обратили внимание сами разработчики.

Читать далее
Эй, утритесь! Xiaomi делает настоящий игровой смартфон, который хочется купить

Игровые смартфоны, несмотря на относительную популярность, которой они сегодня пользуются, с самого начала задумывались как очередная маркетинговая полуафера, призванная на ровном месте подстегнуть стагнирующие продажи. Не то чтобы на них вообще нельзя было играть, однако от по-настоящему игровых устройств у них была разве что яркая раскраска, а вот аппаратная начинка зачастую оказывалась даже более слабой, чем у современных флагманов, при довольно близкой цене. Но ведь кому-то было нужно изменить эту нишу?

Читать далее
Новый комментарий