Футбольный менеджер 2021 для Android и другие новые игры

В последнее время было небольшое затишье с точки зрения выпуска студиями интересных игр. Однако, если покопаться в Google Play, то можно найти несколько неплохих примеров того, что действительно удалось. Чего стоит один только футбольный менеджер, которого ждали миллионы фанатов жанра и вот он появился. Есть и другие хорошие игры в разных жанрах, которые старательно отбираем и выпускаем по субботам в традиционной еженедельной подборке. С нас, как обычно, хорошие игры, а с вас желание играть и пробовать что-то новое. В конце не забывайте делиться своим мнением и предлагать игры, которые нравятся вам. Как говорится, садитесь поудобнее, мы начинаем.

Football Manager 2021 Mobile — это последняя игра-симулятор в знаменитой серии, и хотя этот недавний выпуск не стал неожиданностью (учитывая, что это ежегодная игра), я уверен, что поклонники Football Manager будут более чем рады новой версии.

Игроки получат обновленную тактическую схему, новый игровой процесс, в котором можно будет выбирать капитана клуба, некоторые специальные компоненты, влияющие на настроение команды, и даже новые возможности развития молодежи.

Если и этого мало и вам кажется, что игра не тянет на понятие «новая», для вас Sega добавила предсезонную подготовку, которой раньше не было в мобильной версии, несмотря на ее востребованность.

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Garbage Pail Kids: The Game — карточная игра

Garbage Pail Kids: The Game явно стремится извлечь выгоду из ностальгии по старым типам игр, которые отсылают нас к 80-ым. Суть заключается в сборе карт, и поэтому в нее можно играть бесплатно, хотя покупки в приложении не так уж и плохи. Так что, даже если игра выглядит как сплошной сбор денег, вы все равно сможете получить удовольствие.

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К преимуществам Garbage Pail Kids: The Game можно отнести приятную анимацию и затягивающий (на некоторое время) игровой процесс. Главное — не ждать от игры слишком многого.

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Don’t Crash — минималистичная игра для Android!

Don’t Crash — это казуальная игра, цель которой заключается в том, чтобы избегать автомобильных аварий. Как и следовало ожидать, это легче сказать, чем сделать, поэтому вам надо будет постоянно нажимать на экран, чтобы ваши машины не разбились.

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Так что, если вы ищете простую возможность потратить много времени, то Don’t Crash станет для вас отличным выбором, который не просто отберет у вас несколько часов в день, но и даст взамен приятные эмоции. Особенно приятным будет то, что покупки в приложении не нужны. Единственным негативным моментом будет то, что в игре есть реклама, от которой не получится избавиться.

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Flight Simulator 2d — авиасимулятор для Android

Flight Simulator 2d не из тех игр, который с первого момента привлекают внимание, но на деле физика полета в ней проработана довольно неплохо, несмотря на то, что это только 2D.

Вы увидите смену погодных условий, настоящую аэродинамику, влияние на полет ветра и даже смену дня и ночи. Есть режим свободного полета, есть так же транспортный режим, и усложнения, вроде внештатной посадки на воду.

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Конечно, Flight Simulator 2d не стоит сравнивать с Flight Sim от Microsoft, но если вы ищете что-то, что легко запускается на телефоне, но при этом предлагает затягивающий игровой процесс, Flight Simulator 2d — неплохой выбор.

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Flip Sausage — как играть с колбаской

Конкретно эта игра представляет собой ранний релиз и пока в нем есть не все, что было изначально задумано авторами. Но то, что уже предлагается, представляет собой забавную небольшую игру, в которой вы будете постоянно передвигать колбаску, чтобы достичь цели каждого этапа.

Как вы понимаете, удерживать контроль над колбасой непросто, и во время игры вы будете собирать игровую валюту, которую затем можно использовать для покупки новых скинов для вашей колбасы. В общем, в игре нет ничего особенного, но она интересна своей непосредственностью и тем, как ее реализовали. На несколько часов она вас точно затянет.

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Craft Legend: Epic Adventure — ролевая игра

Craft Legend: Epic Adventure — это последний релиз в линейке обычных ролевых игр с элементами гача. В вашем распоряжении будут карточки в нижней части экрана для того, чтобы перемещаться и атаковать противников. Иногда играть бывает немного утомительно, но любители жанра должны это оценить.

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Немного портит впечатление то, что в игре нет ничего принципиально нового и это очередной пример того, как небольшие разработчики постоянно что-то друг у друга копируют. Значит это кому-то выгодно и как минимум приносит много денег.

Как и следовало ожидать в игре слишком много монетизации. Это, конечно, минус, так как иногда она слишком навязчивая, но в остальном это обычный представитель жанра. Как игра попала в эту подборку? Ну, а как без нее? Жанр-то популярный.

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