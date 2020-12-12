Необычные новые игры для Android

В мире стало слишком мало необычных игр. Наверное, это следствие того, что самих игр стало много. Когда их было всего две, они обе были необычными, а сейчас есть все, во всех жанрах и не по одной сотне раз. В итоге игры берут свое какими-то особенностями. В сегодняшней подборке как раз будут такие игры, которые позволят не просто насладиться любимым жанром или приобщиться к нему, но и заметить в игре что-то хорошее. Например, интересную механику, управление, музыку и тому подобное. В этой подборке поговорим про игру на основе популярного сериала, симулятор бизнеса, сбор домашних животных и девушку, которой очень сложно пробираться сквозь игровой процесс.

Bridge Constructor: The Walking Dead — строим мост

Bridge Constructor: The Walking Dead — это новейшая игра в жанре конструктора мостов от Headup. Как и в предыдущих играх серии, вы будете решать головоломки, строя мосты. На этот раз вы сделаете это, чтобы спастись от орд зомби.

Если вам понравились предыдущие части серии, вам понравится и эта. Пусть игра и платная, но зато вы получите то, что показано, а не какое-то выманивание денег. Скачав ее один раз, дальше можно будет играть без рекламы и не возвращаться к вопросу оплаты.

Скачать Bridge Constructor: The Walking Dead

The First Tree — игра с сюжетом

The First Tree описывается создателем как исследовательская игра от третьего лица, но на самом деле это насыщенный сюжетом приключенческий ”фильм”, в котором рассказывается история лисы.

Она ищет свою пропавшую семью, одновременно углубляясь в историю о сыне, восстанавливающем связь со своим отцом. Обе эти истории создают добрую атмосферу, пропитанную приключениями, а шикарная музыка объединяет все это воедино для того, чтобы вы получили удовольствие.

Лучшие приключенческие игры для Android

Скорее всего, в обычном режиме игры вам хватит на несколько недель. Лучше всего будет то, что все истории внутри игры переплетаются, в результате чего вы получите финал, который будет стоить своих денег.

Скачать The First Tree

Tomb Toad — игра как на Game Boy

Tomb Toad — это новый релиз Crescent Moon, и, как вы можете видеть, он предлагает монохромную 8-битную графику, аналогичную старой игре Game Boy. Саундтрек игры очень подходит для такого названия и, скорее всего, запомнится вам.

В отличие от многих старых игр, в этой есть некоторая глубина благодаря интересным элементам управления движением и своеобразному игровому процессу. С помощью этих элементов вы будете решать множество головоломок, чтобы обойти врагов и достичь своих целей.

Лучшие игры для Android от первого и третьего лица

Лучше всего в этой игре то, что она сложная! Многие этого не любят, но именно это позволяет ей не просто провалиться и не остаться в памяти, а заставить вас вложить в нее свои силы и время. Эта игра тоже платная, но многие согласятся с тем, что она этого стоит.

Скачать Tomb Toad

DeLight: The Journey Home — приключения

DeLight: The Journey Home — качественная инди-игра, в которой вы будете играть за слепую девушку. Это и будет лежать в основе игровой механики этого релиза.

Когда вы двигаетесь, вы добавляете света в свое окружение и тем самым открываете то, что там есть. Это будет аналогом применения специальной трости для людей с проблемами зрения.

Футбольный менеджер 2021 для Android и другие новые игры.

Может показаться, что тема выбрана довольно мрачная, но в игре она реализована по-доброму и дает не только возможность просто поиграть, но и понять, насколько сложно так жить. Впрочем, у всех от этой игры разные впечатления, но проходной ее назвать точно нельзя. Несколько дней игры в расслабленном режиме вам гарантированы.

Скачать DeLight: The Journey Home

Cheepaska — один на один с противниками

Cheepaska — это простая игра PvP, в которой вам предстоит сражаться один на один с противниками, чтобы очистить их сторону доски. Для этого вам предстоит пользоваться механикой рогатки, чтобы стрелять точками по противоположным точкам на доске.

Цель игры, как не сложно догадаться, в том, чтобы ваша точка осталась последней на доске. По сути, вы должны очистить сторону оппонента от точек, сохраняя при этом как можно больше своих.

10 крутых спортивных симуляторов для Android

Как я уже сказал, игра получилась максимально незамысловатой, но если вы играете короткими сериями от случая к случаю, то ей точно будет, что вам предложить. Тем более, она совершенно бесплатна, возможно, потому что она все еще находится в раннем доступе.

Скачать Cheepaska

Econia Become an Idle Tycoon — симулятор бизнеса

Да, Econia Become an Idle Tycoon — не самая уникальная и узнаваемая игра, но, к счастью, она предлагает некоторую глубину, в отличие от большинства аналогов. А их было выпущено немало.

По сути, эта игра представляет собой бизнес-симулятор, сочетающий в себе строительство городов, и реализовано это на довольно высоком уровне с некоторыми неожиданными и не всегда логичными особенностями. От этого становится только интереснее.

Хотя игру можно было бы монетизировать лучше, хотя, есть и те, кто сделал все еще хуже. Так что, если вы ищете игру, чтобы просто скоротать время, но при этом с приятной механикой, то вы можете попробовать Econia. Может быть она вас зацепит.

Скачать Econia Become an Idle Tycoon

Hellopet House — собери домашних животных

Hellopet House — забавная игра, в которой вы будете собирать домашних животных, строя базу в доме вашей бабушки. По сюжету игры бабушка пропала, и поэтому вам придется выполнять задания по приготовлению пищи, садоводству и многое другое.

Так же вам надо будет заниматься ремонтом дома, чтобы иметь возможность продолжать собирать питомцев. Как и следовало ожидать от любой бесплатной игры, Hellopet House активно монетизируется. Кроме этого, несмотря на все интересные особенности, игру нельзя назвать полностью уникальной. Поэтому вам стоит обратить на нее внимание, только если вы являетесь поклонником жанра.

Скачать Hellopet House