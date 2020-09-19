Лучшие игры для Android с хорошей графикой

Мы часто публикуем подборки хороших игр, но обычно они сводятся к тому или иному жанру. Иногда они собраны по принципу актуальности, то есть все являются новыми. Бывает и такое, что отдельно публикуем платные и бесплатные игры. Все для того, чтобы каждый нашел то, что нужно именно ему. На этот раз мы решили уйти от рамок жанров и условностей модели распространения, рассказав об играх с красивой графикой. Точнее, это будут не просто игры, которые радуют глаз продуманными образами, а те, которые лучше всего покажут себя на производительных смартфонах. Про такие еще говорят, что они ”работают быстрее, чем ваши глаза”. Если искали такие игры, то они в этой подборке.

Nimian Legends: Brightridge — игра с открытым миром

Этот проект создавался долгое время, но до сих пор предлагает одну из самых впечатляющих графических игр для Android. Эта приключенческая игра с открытым миром предлагает много настроек для того, чтобы соответствовать любому смартфону. При этом, на топовых устройствах она выглядит очень круто.

Лучшие новые игры для Android конца лета 2020

Nimian Legends: Brightridge предлагает несколько сюжетных режимов для прохождения ее яркого фантастического мира. Нужно проходить квесты, побеждать врагов и изучать игровой мир, по которому можно свободно перемещаться. Вы даже можете очень интересно менять своего персонажа. Игра предложит вам немало развлечений, независимо от того, будете ли вы проходить миссии и выполнять задания или просто праздно шататься по игровому миру и открывать для себя красивые игровые зоны.

Скачать Nimian Legends: Brightridge

Returner 77 — красивая головоломка

Головоломки обычно не славятся своей фантастической графикой, но Returner 77 является исключением. Игра предложит вам головоломки в абсолютно красивом научно-фантастическом мире. Ее действие происходит на Земле будущего после вторжения инопланетян. Вам будет поручено исследовать космический корабль пришельцев, чтобы узнать побольше об их передовых технологиях, способных спасти человечество.

Лучшие Free-to-play игры для Android первой половины 2020

Игра атмосферная, но иногда приходится задуматься, а действительно ли инопланетянам на их корабле нужны такие сложные двери? Рассматриваемая технология пришельцев построена на кристаллах и световых проекциях, которые изображены с большим количеством графических элементов. Игра платная, но если цена покажется вам большой, вы сможете скачать демо-версию и бесплатно попробовать первые два уровня.

Скачать Returner 77

Asphalt 9: Legends — гоночная аркада

Подборка без этой игры была бы неполной. Серия Asphalt от Gameloft установила стандарт реалистичных гоночных игр для Android. Последняя версия, Asphalt 9: Legends, определенно не разочарует, когда дело доходит до визуальных эффектов. В игре вы найдете самые красивые автомобили и сможете ими управлять.

Широкий выбор известных автомобилей (около 50) включает Ferrari, Porsche, Lamborghini и другие. Соберите ценные модели, такие, как Aston Martin Vulcan, Ford GT, Nissan GT-R Nismo, Ferrari 488 GTB, LaFerrari и McLaren P1, а затем прокатитесь на них по экзотическим местам. Повредить машину не получится, так как игра по-прежнему является очень аркадной и приветствует агрессивное вождение.

Лучшие оффлайн игры для Android

Крутая графика действительно дает вам ощущение погружения, когда вы мчитесь по трассе и любуетесь своей машиной. По традиции этой серии игр вы можете скачать ее и играть бесплатно, но внутриигровые покупки будут всячески соблазнять вас.

Скачать Asphalt 9: Legends

PUBG Mobile — альтернатива Fortnite

PlayerUnknown’s Battlegrounds, широко известная как PUBG, — одна из самых популярных видеоигр на ПК и Xbox. С тех пор, как она появилась на мобильных устройствах, она стала настоящим хитом. Одна из самых впечатляющих вещей в ней — то, что на маленьком экране она выглядит так же хорошо, как и на настольном компьютере.

Лучшие бесплатные игры для Android первой половины 2020

Геймплей представляет собой тот же захватывающий сценарий Battle Royale, благодаря которому оригинал стал хитом на ПК. 100 игроков прыгают с парашютом на остров, собирают оружие, снаряжение и вступают в борьбу за выживание. Игра быстрая, так как сужение безопасной зоны сводит игроков на небольшой площади.

Хотя элементы управления не такие точные, как на ПК или Xbox, против вас играют только те, кто так же играет на смартфоне. В этом плане все справедливо. Графика в игре хорошая и пока что в PUBG можно играть бесплатно с внутриигровой валютой, которая в основном позволяет вам покупать скины и прочую мишуру.

Скачать PUBG Mobile

Warhammer 40, 000: Freeblade — популярная игра

Если вы хотите увидеть на своем телефоне популярную готическую военно-фантастическую вселенную, созданную Games Workshop, воплощенную во всех мрачных мельчайших деталях, то эта игра для вас.

Детективные истории и другие мистические игры для Android

В Freeblade вы играете роль Имперского рыцаря с разнообразным разрушительным оружием. Ваша миссия в том, чтобы проложить себе путь сквозь орды диких инопланетян и демонические силы хаоса.

Помимо великолепной графики, элементы управления Freeblade делают управление простым и интуитивно понятным. Вы можете обновить своего рыцаря с помощью покупок в приложении, чтобы получить преимущества в многопользовательской игре PvP, но одиночная кампания достаточно продолжительная, чтобы обеспечить часы бесплатной игры.

Скачать Warhammer 40, 000: Freeblade

Dead Trigger 2 — зомби-шутер

Игры про зомби часто полны игровых клише, но если все сделано правильно, то по-прежнему невероятно приятно крошить шаркающих монстров тяжелой огневой мощью. Dead Trigger 2 не только сделана правильно, но и выглядит красиво. Этот шутер от первого лица, созданный Madfinger Games, может похвастаться сотнями миссий с большим разнообразием оружия. Выбор раскинулся от обычного оружия до молотков и мачете. Есть даже такое безумие, как мотор от лодки или взрывающиеся куры.

Игра не будет однообразной на всем своем протяжении. Сражения хорошо продуманы, а у персонажей есть свои особенности, которые надо учитывать. Разные зомби ведут себя по-разному.

Лучшие приключенческие игры для Android

Для ценителей такого режима есть хорошо поддерживаемый мультиплеер. Игра поддерживает геймпады и несколько сенсорных режимов управления в зависимости от ваших предпочтений.

Скачать Dead Trigger 2

Galaxy Reavers — стратегия для Android

Для Android не так много игр-стратегий, кроме мультяшных игр в жанре Tower Defense. Galaxy Reavers может предложить достойный стратегический и тактический игровой процесс. Все это завернуто в блестящую упаковку крутых кораблей, которые сражаются на привлекательном космическом фоне.

Сами сражения происходят между относительно небольшими группами кораблей с определенной эстетикой.

Сражения могут показаться несколько медленными. Все потому, что так и есть. Это столкновение мощных кораблей, а не быстрый бой истребителей. Но это тоже хорошо, ведь у вас будет время прочувствовать процесс и рассмотреть поле боя. А еще это дает простор для тактики. Например, вы можете отдавать команды до начала битвы, чтобы занять выгодную позицию, или сосредоточить свой огонь на задней части вражеских кораблей, чтобы уничтожить их двигатели, оставив их в затруднительном положении.

В игре есть также вспомогательные элементы, вроде супероружия, щитов и тому подобного. Это вам не просто ”бей, беги”.

Скачать Galaxy Reavers