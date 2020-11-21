Лучшие игры для Android от первого и третьего лица

Пришло время снова поговорить об играх для смартфона. На этот раз в список попали лучшие игры от первого и третьего лица, которые могут быть как однопользовательскими, так и многопользовательскими. Большая часть из них доступна как для Android, так и для iOS. В списке будет много игр в жанре Battle Royale, а ”по-умному” это называется FPS и TPS. Все они относятся к шутерам и способны затянуть не на один час игрового процесса. Мы часто рассказываем об играх для смартфона и некоторые из сегодняшних примеров уже попадали в другие подборки, но это не повод для того, чтобы не вспомнить добрым словом хорошие игры.

Что такое FPS и TPS? Чем отличаются жанры?

Многие из вас знают, что это за жанры, но все же немного поясню для тех, кто не в теме. По сути, и FPS, и TPS указывают на две основные ветки стрелялок.

Расшифровка аббревиатуры FPS переводится как шутер от первого лица. Другими словами, вы будете играть буквально так, как будто смотрите глазами игрового персонажа. TPS — это шутер от третьего лица. Все действия, которые вы видите, обычно будут происходить на расстоянии от вашего персонажа. Вот и вся разница. А если учесть, что часто вид можно переключать, то разница становится еще более размытой.

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Call of Duty: Mobile — лучшая стрелялка

На эту игру сильно повлияли другие представители франшизы Call of Duty (Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Black Ops, Black Ops II / III). Она будет отлично работать на смартфонах текущего поколения, предлагая при этом потрясающую графику на фоне конкурентов. Сенсорное управление очень хорошо продумано, хотя те, кто предпочитает более тактильные ощущения, всегда могут довольствоваться игровым контроллером.

Call of Duty: Mobile может похвастаться режимом Battle Royale, который имеет довольно большую карту, вмещающую до 100 игроков одновременно. Некоторые из них являются ботами, управляемыми AI, но это не портит картину. Так же часто предлагаются новые режимы, вроде зомби, чтобы сохранять свежесть.

Конечно, вам часто будут намекать, что надо заплатить, но это совсем не обязательно, и лично я играю уже около года и дошел до предпоследнего уровня (Мастер IV) в режиме ”Королевская битва”, не заплатив ни рубля. Просто обхожусь как-то без кастомных цветов камуфляжа и оружия. Все остальное будет на месте. Поговаривают, что некоторые покупки действительно наносят больше урона, но без этого даже интересней.

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Периодически в игре начинаются новые сезоны, которые открывают дополнительные карты в сетевой игре или прорисовку областей на поле королевской битвы. Так игра развивается и не дает заскучать.

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PUBG Mobile — классическая Battle Royale

Эта игра одна из тех, которые постоянно ходят рядом с кем-то. У нее много поклонников, но вспоминают о ней почему-то только тогда, когда говорят о Fortnite. С другой стороны, плохо ли, если тебя всегда приводят в пример, как конкурента такой культовой игры? Детище китайского гиганта мобильных игр Tencent можно считать серьезной, менее красочной и более тактической версией Fortnite.

Принцип остается аналогичным: вы попадаете прямо в схватку Battle Royale. Игра по-прежнему поддерживает разные стили игрового процесса, где есть разные типы транспортных средств, включая недавно добавленные вертолеты.

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Единственная проблема заключается в сенсорном управлении. PUBG, к сожалению, не предлагает официальной поддержки контроллеров, в отличие от Fortnite или Call of Duty: Mobile. Тем не менее, на рынке есть множество сторонних контроллеров Bluetooth, поэтому выбрать что-то можно.

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Dead Effect 2 — шутер с элементами ролевой игры

Dead Effect 2 — это шутер от первого лица, который пытается расширить границы классических мобильных игр этого жанра. Он предлагает даже элементы консольного стиля игры. Это можно назвать научно-фантастическим шутером с элементами ролевой игры. Он, безусловно, требует некоторой стратегии для прогресса, но от этого становится только интереснее.

По ходу игрового сюжета вы сможете тренировать и развивать своего персонажа, собирать и улучшать оружие, а также получать высокотехнологичные телесные имплантаты.

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Fortnite — самый известный шутер

Fortnite — это скандальная игра от Epic Games, которая пользуется огромной популярностью. По сути, это главная игра на рынке Battle Royale, пусть она и вылетала с шумом и руганью из Google Play и AppStore. Обладая мультяшным стилем, красочным окружением и многочисленными возможностями, игра привлекает много внимания своими возможностями кастомизации.

Нет необходимости подробно объяснять, что такое Fortnite, поскольку практически каждый достойный геймер уже играл в нее (и все еще играет). Часть игрового сообщества может быть раздражена беспрецедентным глобальным успехом Fortnite, но это свидетельство того, что Epic Games придумала игру, которая способна пройти проверку временем.

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Поддержка контроллера в игре реализована довольно хорошо и более отзывчива, чем в Call of Duty: Mobile. Единственным недостатком для Android является то, что вам придется загрузить APK, чтобы установить ее. Вот как это делается.

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Into the Dead 2: Zombie Survival — просто хороший шутер

Это одна из новейших игр в сегодняшней подборке, особенность которой состоит в том, что она не предлагает многопользовательскую игру или механику PvP. Вместо этого она начнется с того места, где остановился зомби-апокалипсис в первом названии. Ваша задача выжить. Вы и ваша семья должны пройти все 60 уровней в целости и сохранности. Пробираться придется сквозь орды нежити и врагов, которых надо как можно более активно убивать.

У вас не будет недостатка в оружии и по мере вашего продвижения вы будете получать его еще больше. Но не думайте, что это просто бездумное рубилово. Иногда надо серьезно задумываться о стратегии.

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Графика в этой игре не самая крутая, но она берет свое игровым процессом. Интересно, что у нее несколько альтернативных концовок, придающих ей большую глубину. Игра работает по модели freemium, которая в наши дни является стандартом. Тем не менее, Into the Dead 2 остается представителем шутеров от первого лица для Android.

Скачать Into the Dead 2: Zombie Survival

Hitman: Sniper — снайперская игра

Беспринципный убийца вернулся на мобильную платформу, чтобы порадовать поклонников этого гладко выбритого персонажа. Агент 47 — живое оружие, грозный человек, который не прощает и всегда преуспевает в своих миссиях. Это почти Джон Уик. В этом эпизоде ​​он берет на себя роль снайпера в Черногории, где он выполняет более 150 миссий с впечатляющим арсеналом из более чем 13 высокоточных винтовок на выбор.

Действуйте тихо и быстро, чтобы оказаться на вершине рейтинговой системы. Что касается 3D, то тут все хорошо, поскольку он построен на превосходном мультиплатформенном графическом движке, известном как Unity 3D.

Если вы хотели чего-то необычного, даже несмотря на то, что подобные игры уже были, вам точно должна понравиться Hitman: Sniper

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