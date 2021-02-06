Лучшие новые игры для Android: январь 2021

В Google Play огромное количество самых разных игр, о которых мы традиционно рассказываем на нашем сайте по субботам (так уж получилось). Мы рассмотрели уже чуть ли не все жанры и стили игр, среди которых были и новинки. Сейчас прошел очередной месяц, который принес нам еще несколько новых игр. Очередная неделя подходит к концу и сейчас самое время немного расслабиться после рабочих будней, открыть Google Play и скачать для себя что-нибудь интересное. Поэтому давайте не будем затягивать вступления и обсудим несколько свежих игр. Среди них будут разные жанры, а самое главное, платные и бесплатные игры. Давайте начинать!

Asdivine Saga — ролевая игра

Asdivine Saga — последняя японская ролевая игра от Kemco. Это также восьмая игра в продолжительной серии Asdivine. Она имеет механику и графику в стиле консолей 1990-х годов. Игрокам придется блуждать по карте мира, городам и подземельям, преодолевая сюжетные повороты и, что самое приятное, побеждая кучу монстров.

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Несмотря на серийность игры, вам не нужно играть в предыдущие игры, чтобы насладиться этой. Любой, кто играл в JRPG раньше, поймет, что он попал туда, куда и должен был. Игра платная, но несмотря на это есть еще и встроенные покупки. Правда, они нужны только для ускорения прохождения. Играть и наслаждаться игровым процессом можно и без них.

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Astracraft — война роботов

Astracraft — это игра, в которой строятся роботы. Игроки собирают их из множества частей, а затем сражаются друг с другом. В ней полно дополнительных фишек, вроде проецирования голограмм, дымовых шашек и тому подобного, что сделает игровой процесс более интересным и красочным.

Игровой процесс прост и непритязателен. Вы строите робота, сражаетесь, чтобы заработать улучшения, а затем сражаетесь при помощи уже улучшенного робота. Кастомизация сделана очень круто, но это молодая игра, поэтому деталей еще не так много, а многопользовательский онлайн-режим оставляет желать лучшего.

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Но все равно это довольно весело, а то, как авторы подошли к созданию самой игры, может говорить о том, что они так же ответственно подойдут к ее наполнению и обновлению. Если все будет хорошо, ее ждет большое будущее, пусть в ней и нет какой-то невиданной до этого идеи.

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Basketball vs Zombies — треш и угар

Basketball vs Zombies — короткая, но увлекательная игра. По сути вы убиваете зомби так быстро, как только можете, и бросаете их головы в баскетбольное кольцо. Больше особо нечего сказать об игре.

Она отлично подойдет, если вам надо просто убить несколько минут свободного времени в транспорте или в очереди. На супер-хит игра точно претендовать не будет. Но с ролью чего-то дикого и безумного отлично справляется.

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В игре более 50 скинов и 60 видов оружия, чтобы каждый мог выбрать то, что ему больше всего понравится. Пиксельная графика не получит никаких наград, но все же это забавный маленький убийца времени, в очередной раз эксплуатирующий тему зомби.

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Dream Score: Soccer Champion — футбольный симулятор

Dream Score: Soccer Champion является довольно простой, но приятной версией футбольного симулятора. Вы начинаете с создания команды, а затем придумываете для нее стратегии, которые приведут к победе во время игр.

В целом это настоящая футбольная игра, хотя и не такая глубокая, как некоторые другие. На выбор предлагается более 1000 игроков, в том числе некоторые из великих. Элементы стратегии забавны и есть режим PvE, если вы не хотите иметь дело с другими игроками в сети.

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Некоторые проблемы у игры пока есть, но она совсем новая, поэтому в ближайшее время все (или многое) будет исправлено. Но поиграть с удовольствием можно уже сейчас. Особенно, если футбол вам не безразличен и вы любите игры этого жанра.

Скачать Dream Score: Soccer Champion

Gordon Ramsay: Chef Blast — три в ряд

Gordon Ramsay: Chef Blast — это аркадная игра в стиле «три в ряд». Это популярный жанр, в котором надо перемещать по игровому полю объекты так, чтобы они выстраивались в линии и после этого исчезали, принося этим очки.

В этой игре, как и в других представителях жанра, есть некоторые бонусы, которые сделают процесс уничтожение более быстрым и красивым. Рецепты открываются во время игры и представляют собой коллекционный элемент игры. Озвучкой игры занимался знаменитый Гордон Рамзи, а больше всего радует, что играть можно бесплатно.

Скачать Gordon Ramsay: Chef Blast

Run Boggo Run — бесконечный раннер

Run Boggo Run — бесконечная игра в стиле раннера от BuzzFeed. Как это обычно бывает, вас будет преследовать монстр, которому только надо, чтобы вы оступились или не заметили препятствие.

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Монстр поймает вас, если вы будете часто сталкиваться с тем, что мешает вам от него убегать. Игра немного сложнее, чем большинство бесконечных раннеров, несмотря на то, что она более медленная. Большинство негативных отзывов об игре исходят от людей, которые не могут понять ее. В любом случае, это увлекательный раннер. Пусть он и платный, то стоит совсем недорого.

Скачать Run Boggo Run

Stella Arcana — игра с открытым миром

Stella Arcana — это MMORPG. В игре есть большинство обычных для этого жанра вещей. Среди них открытый мир, множество квестов, а также различные сценарии взаимодействия с другими игроками. Графика вполне обычная для подобных игр, но отнюдь не плохая.

Приятно, что создатели озаботились созданием хорошей сюжетной линии. Вы даже сможете заниматься такими вещами, как содержать домашних животных и владеть домом. На данный момент самые большие жалобы связаны с проблемами с сетевым режимом игры. Естественно, со временем их решат.

Скачать Stella Arcana