Лучшие спортивные игры для Android

Кто не хотел хоть раз почувствовать себя настоящим спортсменом? Конечно, кто-то чувствует, а кто-то даже является, но для этого надо пройти большой, долгий и сложный путь. Но поиграть в спортивные игры на смартфоне можно уже сейчас. Сразу отмечу, что некоторые из них будут слегка странными, но именно такие релизы обычно вызывают больше всего интереса своей непосредственностью и не классическим подходом к созданию игр. Только в таких играх можно поиграть в гольф на Марсе, стать немного нестандартным футбольным менеджером и реализовать другие свои фантазии. Наша подборка игр позволит вам сделать это без сильных затрат времени. Приступим?

Golf on Mars — самый необычный гольф

Действие игры Golf on Mars происходит на Красной планете в 2866 году (да, такая точность). Треть Марса была терраформирована и теперь это огромное поле для гольфа.

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Действие отображается сбоку. Вы перетаскиваете палец, чтобы задать направление и мощность каждого удара, и перетаскиваете другой палец, чтобы добавить вращение. Такая физика управления встречается довольно часто, но хуже от этого не становится.

Игра может показаться абсурдной, но Golf on Mars разработана не как увлечение на пару минут или часов, а как инструмент медитации и созерцания. В общем, будет красиво, и вы вряд ли захотите выключить ее через пару ударов.

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Football Manager 2021 Touch — это игра, которая заставит вас громко кричать, когда вы ее увидите. Вы будете утверждать, что могли добиться большего и вам будут давать шанс.

Игровой процесс невероятно глубокий и запутанный. Он позволяет вам контролировать практически все аспекты работы клуба. Вы создаете команду, намечаете и развиваете видение своего клуба, взращиваете новые таланты и наблюдаете за тем, как ваша команда по необъяснимым причинам забывает, как защищаться на 89-й минуте.

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Если все это звучит слишком широко — попробуйте и поймете, что все сказанное в ней действительно есть. Игры на вылет в турнирах, радость побед и горечь обидных поражений.

Скачать Football Manager 2021 Touch

Touchgrind Skate 2 — игра про скейтборд

Вы можете закрыть глаза на так называемый «реализм» в мобильных спортивных играх, учитывая, что это обычно означает ”игра, которая немного похожа на то, когда вы смотрите телевизор”. Но Touchgrind Skate 2 каким-то образом вызывает ощущение скейтбординга, когда ваши пальцы превращаются в крошечные ножки, которые толкают доску по экрану.

В Touchgrind Skate 2 много чего происходит. Система управления отзывчива и сложна, что позволяет вам выполнять всевозможные трюки. Игра не самая простая и в ней надо запомнить все действия и действительно выложиться, но это того стоит.

Скачать Touchgrind Skate 2

Table Tennis Touch — настольный теннис для Android

Table Tennis Touch приносит интересные ощущения от пинг-понга на ваш смартфон. Вы можете участвовать в мини-играх для тренировок или в полном режиме карьеры, в котором вам надо не просто играть, но и преодолевать определенные челенджи.

Визуально игра отлично прорисована и может похвастаться хорошей графикой. Самое приятное, что она действительно дарит драйв и радость победы. Особенно приятно делать сверхбыстрые подачи по диагонали через весь стол. Если вы когда-то играли в настольный теннис и вам это нравилось, попробуйте новый опыт и, скорее всего, вам это понравится.

Скачать Table Tennis Touch

Desert Golfing — еще один гольф

Desert Golfing — это минималистский подход к гольфу. Вы начинаете с бокового пейзажа с мячом и лункой. Тяните, чтобы прицелиться, отпустите, чтобы ударить по мячу, и надейтесь, что ваша цель верна. По мере попаданий у вас будут появляться новые цели.

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Собственно, это вся игра. Постепенно вы увеличиваете свой счет, но по мере набора очков начинает казаться, что это не имеет никакого значения и вы просто наслажадаетесь игрой. Если вам нужен реализм, эта игра не для вас. Она скорее похожа на первую игру подборки. Релакс вам обеспечен.

Скачать Desert Golfing

Кевин Томс Football * Manager — это то, что происходит, когда человек, создавший оригинальную игру Football Manager (выпущенную в 1982 году для компьютеров с 16 КБ ОЗУ), переносит на Android тот же принцип. Это грубо. Это просто. Но еще и очень весело.

В конечном счете игра в основном включает в себя приемы управления командой и простенькую тактику, но при этом напряженные моменты матча. Это может показаться чем-то очень старомодным, удовольствия от этого меньше не становится. Попробуйте и, если вы ждали чего-то новенького, вас может затянуть.

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