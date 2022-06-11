Лучшие ритм-игры для Android. Разминайте пальцы

Ритм-игры существуют уже давно. Кто может забыть дни Dance Dance Revolution? Мы также были свидетелями огромного всплеска популярности таких игр, как Rock Band и Guitar Hero. Эти игры больше не популярны на консолях, но их вклад хорошо отразился на играх для мобильных устройств. Теперь они предлагают больше разнообразия и интересный игровой процесс почти в каждом случае. Чтобы вам было еще интереснее, мы собрали под одним заголовком лучшие игры этого жанра и предлагаем вам в них поиграть. Давайте начинать. Возможность нажимать, смахивать и удерживать палец на экране хорошо эмулирует многие старые ритм-игры, и многие разработчики хорошо с этим справились.

Arcaea — новая игра для Android

Arcaea — одна из новых ритм-игр в этом списке. Она выполнена в стиле аниме, как и большинство в этом жанре. В ней также используется более олдскульный ступенчатый мост, такой как Guitar Hero, а не более новая механика касания и пролистывания чего-то вроде Cytus II.

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Геймплей плавный и легкий в освоении. Вы также получаете более 90 песен от 50 исполнителей, три уровня сложности для каждого трека и больше музыки, доступной для покупок в приложении. Списки лидеров и онлайн-друзья дополняют опыт использования этой игры. Большая часть контента бесплатна, но внутриигровые покупки есть, хотя и не обязательны.

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Cytoid — еще одна новая ритм-игра

Cytoid — еще одна из новых ритм-игр в списке. Такие игры принято называть социальными. В базовой ее версии очень мало песен. Но вы можете находить, загружать и добавлять песни других членов сообщества Cytoid.

Вы также можете разработать свои собственные файлы шагов, чтобы другие могли играть. Это чем-то похоже на популярный Cytus с точки зрения внешнего вида и механики. Некоторые даже называют ее клоном. Это отличная игра для более хардкорных любителей ритм-игр. При этом играть в нее можно совершенно бесплатно, без покупок в приложении или рекламы. Здорово, правда?

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Dynamix — игра в проверенном жанре

Dynamix — это одно из новых поколений ритм-игр, которые очень хорошо зарекомендовали себя. В нем используется стиль игры ”сверху вниз”, а также действия смахивания, которые все усложняют и усложняют игру.

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Она содержит 20 песен, и вы можете купить больше внутри самой игры, если захотите. Как и многие другие, эта игра использует аниме-тему с яркими неоновыми цветами буквально повсюду. Она не такая глубокая, как Cytus. Тем не менее, она по-прежнему очень хорошо справляется с основными элементами ритм-игры. Вы можете скачать ее бесплатно и играть пока не надоест, а там уже решайте сами, можете ли вы и готовы ли вы купить что-то.

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Lanota — уникальная ритм-игра для Android

Lanota — одна из самых уникальных ритм-игр в этом списке. Она делает гораздо более сильный акцент на сюжетной линии. Вы будете играть за одноименного персонажа, путешествуя по карте и открывая новые секреты.

Настоящая игровая механика разворачивается на гигантском колесе, которое движется. Это делает игру сложной и даже очень. Она не похожа на другие ритм-игры, хотя и является одной из них. В Lanota десять уровней, три сложности, 16 трасс и книжка с картинками, показывающая историю. Такое и правда надо еще поискать.

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Lost in Harmony — игра о гармонии

Lost in Harmony — прекрасно сделанная ритм-игра с элементами раннера. Игроки управляют мальчиком и девочкой в ​​центре экрана. Они должны избегать препятствий в такт музыке. В игре две истории: Мирай и Кайто.

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Кроме того, разработчики могут похвастаться более чем 10 000 дополнительных треков от других членов сообщества. Такое встретишь не часто, а особенно приятно то, что в игру можно играть бесплатно с некоторыми внутриигровыми покупками.

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OverRapid — сложная игра для Android

OverRapid — одна из самых сложных ритм-игр в списке. Все они в чем-то сложны, но именно OverRapid добавляет еще больше сложности с шестью дорожками, а это что-то совершенно иное — непохожее на привычные игры.

В ней есть куча музыки, но если надо, ее можно докупать. Так же есть несколько режимов игры, которые немного упрощают ее. Графика красочная и футуристичная, а уникальный игровой процесс и достойный выбор музыки делают ее лучшим выбором для тех, кому нравится этот жанр. Правда, иногда она довольно долго грузится и с этим надо что-то делать.

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Rayark — разработчик ритм-игр

Rayark — разработчик в Google Play с коллекцией выдающихся ритм-игр. В его библиотеку входят популярные Cytus и Cytus II, а также VOEZ, Deemo, Sdorica и более старая Mandora.

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Все они являются одними из лучших в этом жанре на мобильных устройствах и, возможно, за их пределами. У каждой игры есть своя история. Также есть встроенные покупки для дополнительных пакетов песен. И пусть некоторые, такие как Mandora, не обновлялись очень долгое время, но все эти игры до сих пор хороши сами по себе. Rayark практически в одиночку сделал этот жанр актуальным, и все его игры первоклассные.

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