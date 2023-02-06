ТОП-5 того, о чем Samsung промолчала на презентации Galaxy S23

Показанный нам на днях Samsung Galaxy S23 все еще будоражит умы некоторых любителей гаджетов и просто фанатов марки. Но, как обычно, на презентации нам рассказали не все. Есть у него и некоторые недостатки. О преимуществах мы поговорили уже не один раз, но именно недостатки вызывают куда больше интереса. Ведь, когда вы покупаете что-то, вам интереснее то негативное, с чем вы можете столкнуться. Поэтому в данной статье мы соберем все, чего не хватает в новом телефоне. И пусть в основном тексте я поделюсь только тем, чего не хватает новинке по моему мнению, в комментариях вы сможете оспорить или дополнить его своими мыслями.

Телефон с небольшим изгибом экрана

Был период времени, когда изогнутый дисплей смартфона рассматривался как преимущество. Но с годами Samsung (и другие) зашли слишком далеко, что привело к тому, что пользовательский опыт был не таким приятным, особенно на телефонах с массивным 6,7-дюймовым экраном.

Samsung, наконец, услышала жалобы и сократила изгиб в Galaxy S23 Ultra, уменьшив его на 30% по сравнению с Galaxy S22 Ultra. Нам придется подождать и посмотреть, какое влияние окажет это изменение, но с ними должно быть намного проще использовать S Pen по всему дисплею. И, надеюсь, это сделает Galaxy S23 Ultra более удобным для использования одной рукой, даже если вы не используете S Pen.

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Не покупайте телефон на 128 ГБ

С одной стороны, это касается официального предзаказа телефона и не должно волновать нас после приостановки деятельности компании в России, но это все равно интересно.

Samsung предлагает бесплатное обновление памяти, предоставляя вам 256 ГБ по той же цене, что и модель на 128 ГБ. На самом деле, если нужна модель на 128 ГБ, ее можно добавить в корзину при предварительном заказе непосредственно на веб-сайте Samsung. Однако существует большая разница между версиями на 128 ГБ и 256 ГБ.

Samsung Galaxy S23 начального уровня по-прежнему использует устаревшую технологию памяти UFS 3.1, в то время, как версия на 256 ГБ и все другие модели S23 используют хранилище UFS 4.0. Это может показаться не таким уж важным, но скорости чтения и записи между UFS 3.1 и UFS 4.0 сильно различаются.

Благодаря удвоенной скорости чтения и записи UFS 4.0 будет открывать приложения быстрее, обеспечивая при этом более стабильную работу в целом по сравнению с UFS 3.1. Нет компании, которая производит чипы UFS 4.0 со 128 ГБ памяти, подходящие для массового производства. Поэтому вместо этого Samsung решила использовать UFS 3.1 на своей базовой модели. Возможно, смартфонам просто пора полностью отказаться от конфигурации базовой памяти 128 ГБ в пользу флагманских устройств, но не стоит рассчитывать, что это произойдет в ближайшее время.

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Новая обработка фотографий на телефоне

На протяжении большей части мероприятия Galaxy Unpacked Samsung по понятным причинам сосредоточилась на новой системе камер, которая установлена в Galaxy S23 Ultra. Компания даже расширяет возможности работы камеры несколькими другими способами, такими как интеграция своего приложения Expert RAW в приложение основной камеры, вместо того, чтобы предлагать его в виде отдельной загрузки из магазина приложений.

Во время мероприятия Samsung также подтвердила, что Adobe Lightroom теперь является фоторедактором по умолчанию для изображений, снятых в формате Expert RAW на Galaxy S23. В традиционном приложении «Галерея» по-прежнему будет доступно несколько инструментов для редактирования фотографий, но вместо того, чтобы самостоятельно развиваться в этом направлении, Samsung предпочла полагаться на мастерство Adobe.

Аксессуары для новых Samsung

Всякий раз, когда Samsung анонсирует новый флагманский телефон, мы видим обычные варианты чехлов и других аксессуаров. В этом году возвращаются чехол-бумажник S-View, силиконовый чехол и кожаный чехол. Но было несколько дополнений к линейке, которые действительно выглядят интересно.

Кажется, что это способ Samsung открыть дверь в экосистему аксессуаров, подобно тому, что Apple сделала с MagSafe. С двумя текущими вариантами чехлов для гаджетов вы найдете входящее в комплект кольцо, которое обеспечивает лучший захват телефона или служит подставкой.

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Также есть аксессуар для кошелька, который защелкивается на место в зависимости от того, какой у вас чехол. В отличие от MagSafe, Gadget Case использует не магниты, а проприетарный разъем, который может помешать массовому внедрению.

А еще Samsung удивила многих из нас, предоставив возможность приобрести замену S Pen с Galaxy S23 Ultra. Потеря или поломка S Pen на Galaxy Note не была большой проблемой, так как вы могли просто купить сторонний вариант. Но когда Galaxy S22 Ultra вернул встроенный S Pen, найти замену оказалось не так просто. Теперь можно будет приобрести дополнительный S Pen и даже смешивать цвета, если хотите, чтобы S Pen был одного цвета, а телефон – другого.

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Есть ли в новом Samsung спутниковая связь

После объявления Qualcomm о партнерстве с Iridium для обеспечения спутниковой связи для Snapdragon 8 Gen 2 многие ожидали, что Samsung пойдет по стопам Apple, предложив эту функцию в серии Galaxy S23. Тем не менее, презентация прошла без единого упоминания о возможности связи со службами экстренной помощи.

Когда придет время, инфраструктура и технология будут готовы, тогда, конечно, для Samsung Galaxy и для нашего мобильного подразделения мы также рассмотрим возможность внедрения этой функции — сказал президент Samsung Т. М. Рох в интервью CNET

Он также добавил, что не верит в то, что спутниковая связь обеспечивает спокойствие пользователей. Так что вполне возможно, что Samsung придумывает какое-то свое решение или просто переосмысление технологии.