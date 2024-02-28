Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году

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Герман Вологжанин

Один из главных недостатков мобильного гейминга — сенсорное управление. Из-за него наши пальцы то и дело перекрывают полезную площадь экрана, а нажатия на виртуальные кнопки совсем не чувствуются. Казалось бы, можно просто подключить геймпад к телефону. Однако внешние контроллеры воспринимаются далеко не всеми приложениями. Поэтому, чтобы не столкнуться с проблемами при подключении, скачайте специальные игры для геймпада на Андроид, которые совершенно точно будут работать.

Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году. Эти игры совместимы с большинством геймпадов. Фото.

Эти игры совместимы с большинством геймпадов

Легендарный Sonic The Hedgehog

Sonic The Hedgehog — популярный платформер на Андроид из эпохи 16-битных приставок SEGA. Он не радует крутой графикой, зато вызывает теплое чувство ностальгии как геймплеем, так и музыкальным сопровождением.

Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году. Легендарный Sonic The Hedgehog. Фото.

Скачать Sonic The Hedgehog

Игра про Соника поддерживает любые геймпады, подключенные хоть по проводу, хоть через Bluetooth. Так что вы проведете несколько часов своего времени без особой нервотрепки.

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Аркадные гонки Asphalt 9

Asphalt 9 — одни из самых популярных гонок для телефона. Игра является аркадной, поэтому в ней много спецэффектов, а физика невероятно далека от реальности. Зато графика в Asphalt 9 вас точно впечатлит и оставит неизгладимое впечатление.

Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году. Аркадные гонки Asphalt 9. Фото.

Скачать Asphalt 9

В этой игре на телефон с поддержкой геймпада есть несколько сотен автомобилей, множество режимов и нескончаемое количество событий, которые обновляются каждую неделю. Скучно не будет!

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CarX Street — гонки в открытом мире

Следующая игра представляет собой едва ли не единственные гонки в открытом мире на Андроид. В CarX Street для свободного изучения доступен большой мегаполис с обширной загородной зоной, а еще есть какая-никакая сюжетная линия, что является редкостью в индустрии мобильного гейминга.

Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году. CarX Street — гонки в открытом мире. Фото.

Скачать CarX Street

Обратите внимание, что CarX Street — очень требовательная игра. На многих устройствах она не запускается, а на большинстве выдает в лучшем случае 15-20 fps. Поэтому для комфортного гейминга вам понадобится игровой смартфон.

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Автосимулятор Real Racing 3

Real Racing 3 — более серьезные гонки с поддержкой геймпада на Андроид, которые с натяжкой можно назвать автосимулятором. Несмотря на то, что этот проект вышел 10 лет назад, он продолжает обновляться, и в своем нынешнем виде его графика смотрится вполне неплохо.

Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году. Автосимулятор Real Racing 3. Фото.

Скачать Real Racing 3

В этом автосимуляторе для телефона представлено огромное количество автомобилей и буквально нескончаемая карьера из тысяч событий. Также есть онлайн-режим и временные мероприятия, где разыгрываются редкие тачки.

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Файтинг Shadow Fight 4

Shadow Fight 4 поможет вам провести настоящий стресс-тест для геймпада, ведь файтинги на Андроид заставляют яростно нажимать кнопки, пытаясь победить противника. В этой игре с поддержкой джойстика для телефона есть как офлайн-карьера, так и очень интересный онлайн-режим.

Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году. Файтинг Shadow Fight 4. Фото.

Скачать Shadow Fight 4

В игре Shadow Fight 4 вас определенно впечатлит шикарная графика, регулярно пополняемый список бойцов, а также удивительная система специальных приемов.

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Шутер Call of Duty Mobile

Если хотите пострелять, то обязательно скачайте Call of Duty Mobile. Это едва ли не самый популярный шутер с поддержкой геймпада на Андроид, который затягивает настолько, что порой забываешь, какое время суток на дворе.

Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году. Шутер Call of Duty Mobile. Фото.

Скачать Call of Duty Mobile

Игра Call of Duty Mobile имеет множество режимов от классического боя до королевской битвы, а после выхода обновлений всегда есть тестовые мероприятия наподобие зомби-режима.

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Игра про зомби Dead Trigger 2

Полноценной игрой про зомби на Андроид является Dead Trigger 2. Она тоже поддерживает сторонние контроллеры и позволяет подключить геймпад к телефону без каких-либо сложностей.

Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году. Игра про зомби Dead Trigger 2. Фото.

Скачать Dead Trigger 2

Хотя эта игра для джойстика на Андроид не отличается впечатляющей графикой, в ней все равно интересно проводить время. А невысокие системные требования дают возможность играть в Dead Trigger 2 даже на слабом смартфоне.

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Skateboard Party 3 на Android

Узкие джинсы, кеды Vans и бодрый поп-панк — это атмосфера, которую создаст Skateboard Party 3 на вашем смартфоне. Игра точно понравится любителям серии Tony Hawk, пускай и разработана она в сотрудничестве с другим известным скейтбордистом по имени Грег Луцка.

Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году. Skateboard Party 3 на Android. Фото.

Скачать Skateboard Party 3

В заключительной игре с поддержкой контроллера на Андроид из нашей подборки есть увлекательный режим карьеры, где представлено около сотни уровней, свободная езда, а также онлайн-события.

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