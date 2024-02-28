Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году

Один из главных недостатков мобильного гейминга — сенсорное управление. Из-за него наши пальцы то и дело перекрывают полезную площадь экрана, а нажатия на виртуальные кнопки совсем не чувствуются. Казалось бы, можно просто подключить геймпад к телефону. Однако внешние контроллеры воспринимаются далеко не всеми приложениями. Поэтому, чтобы не столкнуться с проблемами при подключении, скачайте специальные игры для геймпада на Андроид, которые совершенно точно будут работать.
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Легендарный Sonic The Hedgehog
Sonic The Hedgehog — популярный платформер на Андроид из эпохи 16-битных приставок SEGA. Он не радует крутой графикой, зато вызывает теплое чувство ностальгии как геймплеем, так и музыкальным сопровождением.
Игра про Соника поддерживает любые геймпады, подключенные хоть по проводу, хоть через Bluetooth. Так что вы проведете несколько часов своего времени без особой нервотрепки.
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Аркадные гонки Asphalt 9
Asphalt 9 — одни из самых популярных гонок для телефона. Игра является аркадной, поэтому в ней много спецэффектов, а физика невероятно далека от реальности. Зато графика в Asphalt 9 вас точно впечатлит и оставит неизгладимое впечатление.
В этой игре на телефон с поддержкой геймпада есть несколько сотен автомобилей, множество режимов и нескончаемое количество событий, которые обновляются каждую неделю. Скучно не будет!
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CarX Street — гонки в открытом мире
Следующая игра представляет собой едва ли не единственные гонки в открытом мире на Андроид. В CarX Street для свободного изучения доступен большой мегаполис с обширной загородной зоной, а еще есть какая-никакая сюжетная линия, что является редкостью в индустрии мобильного гейминга.
Обратите внимание, что CarX Street — очень требовательная игра. На многих устройствах она не запускается, а на большинстве выдает в лучшем случае 15-20 fps. Поэтому для комфортного гейминга вам понадобится игровой смартфон.
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Автосимулятор Real Racing 3
Real Racing 3 — более серьезные гонки с поддержкой геймпада на Андроид, которые с натяжкой можно назвать автосимулятором. Несмотря на то, что этот проект вышел 10 лет назад, он продолжает обновляться, и в своем нынешнем виде его графика смотрится вполне неплохо.
В этом автосимуляторе для телефона представлено огромное количество автомобилей и буквально нескончаемая карьера из тысяч событий. Также есть онлайн-режим и временные мероприятия, где разыгрываются редкие тачки.
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Файтинг Shadow Fight 4
Shadow Fight 4 поможет вам провести настоящий стресс-тест для геймпада, ведь файтинги на Андроид заставляют яростно нажимать кнопки, пытаясь победить противника. В этой игре с поддержкой джойстика для телефона есть как офлайн-карьера, так и очень интересный онлайн-режим.
В игре Shadow Fight 4 вас определенно впечатлит шикарная графика, регулярно пополняемый список бойцов, а также удивительная система специальных приемов.
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Шутер Call of Duty Mobile
Если хотите пострелять, то обязательно скачайте Call of Duty Mobile. Это едва ли не самый популярный шутер с поддержкой геймпада на Андроид, который затягивает настолько, что порой забываешь, какое время суток на дворе.
Игра Call of Duty Mobile имеет множество режимов от классического боя до королевской битвы, а после выхода обновлений всегда есть тестовые мероприятия наподобие зомби-режима.
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Игра про зомби Dead Trigger 2
Полноценной игрой про зомби на Андроид является Dead Trigger 2. Она тоже поддерживает сторонние контроллеры и позволяет подключить геймпад к телефону без каких-либо сложностей.
Хотя эта игра для джойстика на Андроид не отличается впечатляющей графикой, в ней все равно интересно проводить время. А невысокие системные требования дают возможность играть в Dead Trigger 2 даже на слабом смартфоне.
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Skateboard Party 3 на Android
Узкие джинсы, кеды Vans и бодрый поп-панк — это атмосфера, которую создаст Skateboard Party 3 на вашем смартфоне. Игра точно понравится любителям серии Tony Hawk, пускай и разработана она в сотрудничестве с другим известным скейтбордистом по имени Грег Луцка.
В заключительной игре с поддержкой контроллера на Андроид из нашей подборки есть увлекательный режим карьеры, где представлено около сотни уровней, свободная езда, а также онлайн-события.