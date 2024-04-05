Что делать, если лагают игры на Android

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Герман Вологжанин

Все мы то и дело играем на телефоне. И, согласитесь, не очень приятно, когда этот процесс сопровождается постоянными лагами. Когда игра тормозит на Андроид, в нее просто не хочется заходить, ведь портится все впечатление, каким бы классным ни было творение разработчика. К счастью, подобная проблема является решаемой, то есть при желании ее можно устранить. И сегодня вы узнаете, что делать, если тормозит игра на телефоне.

Что делать, если лагают игры на Android. Лаги в играх — решаемая проблема. Фото: Beebom. Фото.

Лаги в играх — решаемая проблема. Фото: Beebom

Но сначала мы должны понять, почему тормозят игры на Андроид. Как правило, виноватой становится одна из трех причин возникновения проблемы:

  • плохая оптимизация игры;
  • слабый процессор;
  • троттлинг процессора (снижение производительности под нагрузками).

Сразу скажем: мы никак не можем повлиять на оптимизацию игр на Андроид. Это дело рук разработчиков, на которых в данном случае лежит вся ответственность. Зато мы можем постараться выжать максимум из слабого процессора, а также снизить троттлинг на Андроид, что в конечном итоге приведет к повышению частоты кадров в играх и, следовательно, устранению лагов.

Ускорение игр на Андроид

Сегодня почти на каждом Android-смартфоне есть специальная игровая утилита. Это программа, которая помимо прочего занимается распределением ресурсов между играми и обычными приложениями. Первые она приоритизирует, позволяя задействовать производительные ядра процессора, а вторые — напротив, ограничивает в доступе ко всем возможностям железа.

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Обычно смартфон сам определяет игры на Андроид, но иногда допускает ошибки, из-за чего условный World of Tanks воспринимается им как самое обычное приложение. Чтобы это исправить, сделайте следующее:

  1. Запустите утилиту «Ускорение игр» (на вашем смартфоне может называться иначе).
  2. Проверьте, есть ли в списке нужная игра. Если ее нет — нажмите на «+» и добавьте.
    3. Ускорение игр на Андроид. Игра обязательно должна быть добавлена в утилиту. Фото.

    Игра обязательно должна быть добавлена в утилиту

  3. Откройте настройки игры.
    4. Ускорение игр на Андроид. Обязательно включите ускорение игры. Фото.

    Обязательно включите ускорение игры

  4. Активируйте функцию ускорения, а также отключите оптимизацию производительности при наличии подобной опции.

    5. Ускорение игр на Андроид. А вот защиту от перегрева лучше отключить. Фото.

    А вот защиту от перегрева лучше отключить

В случае, если не получается найти приложение для ускорения игр, и для усиления эффекта сделайте кое-что еще внутри самой игры:

  1. Запустите игру.
  2. Вызовите меню игровой утилиты.
  3. Нажмите на кнопку ускорения.
Ускорение игр на Андроид. Ускорение можно включить внутри самой игры. Фото.

Ускорение можно включить внутри самой игры

В зависимости от того, каким смартфоном вы пользуетесь, будет отличаться список доступных опций. Где-то есть только кнопка ускорения, а где-то можно принудительно включить производительный режим на Андроид.

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Как включить производительный режим на телефоне

Производительный режим на телефоне включается не только через меню игровой утилиты, но и в настройках самого устройства:

  1. Откройте настройки Андроид.
  2. Перейдите в раздел «Батарея».
  3. Во вкладке «Текущий режим» выберите высокую производительность.
Как включить производительный режим на телефоне. На некоторых смартфонах от производительного режима есть реальная польза. Фото.

На некоторых смартфонах от производительного режима есть реальная польза

Обратите внимание, что в момент, когда телефон почти разряжен, он принудительно переходит в режим экономии энергии. Это становится еще одной причиной лагов на Андроид.

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Как охладить смартфон

Ранее мы сделали все, чтобы ускорить игры на Андроид. Однако троттлинг, то есть падение производительности процессора под нагрузками, никто не отменял. Он может произойти, если телефон сильно нагреется. Поэтому его нужно охладить.

Как охладить смартфон. В морозилке в смартфон, конечно, не поиграешь, но так его можно быстро охладить. Фото.

В морозилке в смартфон, конечно, не поиграешь, но так его можно быстро охладить

Во-первых, не играйте в телефон во время зарядки: это как минимум снизит его производительность из-за высокой температуры корпуса. Во-вторых, следите за температурой в помещении и старайтесь играть, предварительно сняв чехол с мобильного устройства для улучшения теплоотвода. Наконец, в случае сильного нагрева купите кулер для телефона.

Купить кулер для смартфона

Он позволит еще эффективнее охладить смартфон, снизив его температуру почти на 5°C, после чего игры если и не перестанут лагать, то по крайней мере будут тормозить менее охотно.

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Настройки графики в играх

И последнее. Если все равно лагает игра на телефоне, есть смысл снизить ее настройки графики. Регулировка подобных параметров доступна почти в каждом 3D-проекте, поэтому главное — ваше желание.

Настройки графики в играх. Измените настройки графики для оптимизации игрового процесса. Фото.

Измените настройки графики для оптимизации игрового процесса

Если низкие настройки графики вас не устроят, то можно дать только один совет: купите игровой смартфон на Андроид. Такие модели априори обладают мощным железом, а иногда и продвинутой системой охлаждения вкупе со специальными настройками для улучшения производительности в играх.

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