Собрали пять отличных игр для смарт часов на любой вкус

К играм для смартфона мы привыкли давно и основательно. Но вот игры для часов пока еще остаются довольно необычным явлением. Они сильно ограничены в возможностях при сравнении со своими собратьями для смартфонов, но тоже имеют право на существование. Более того, они иногда даже становятся более интересными. По общему признанию, в них немного сложно играть, поэтому большинство игр включают в себя простое управление и простые идеи. Тем не менее, игры на умных часах могут быть интересными. Поэтому наша сегодняшняя подборка будет посвящена именно им. Вот лучшие игры для Wear OS на сегодняшний день.

2048 — числовые пятнашки для часов

2048 — простая игра-головоломка. Вы перемещаете плитки и объединяете их, образуя новые плитки. Вы начинаете с двойки, а затем объединяете их с другой двойкой, чтобы получить четверку. Продолжайте по этому принципу до тех пор, пока вы больше не сможете или не создадите плитку 2048.

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Игра отлично работает на часах и поможет вам убить несколько свободных минут в ожидании чего-то. Однако не ждите от нее какой-либо глубины, поскольку это простая аркадная головоломка.

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Infinity Loop — игра с бесконечной петлей

Infinity Loop — еще одна простая игра-головоломка. Она дает вам множество линий. Вам придется переворачивать их, пока они не образуют бесконечную петлю. На самом деле это стандартная игра для смартфона, но у нее есть поддержка умных часов.

Механика очень проста. Вы просто нажимаете на предмет, чтобы перевернуть его. Таким образом, управление даже в Wear OS на высшем уровне. Игра бесплатна с некоторыми очень недорогими внутриигровыми покупками. Это определенно одна из лучших игр для Wear OS.

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Infinity Loop Hex — головоломки для часов

В Infinity Loop Hex вы получаете еще больше головоломок, расположенных на шестиугольной доске. Чтобы продвигаться в игре, вы должны вращать плитки и строить фигуры с замкнутыми контурами.

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В отличие от других игр-головоломок, в Hex отсутствует таймер обратного отсчета, поскольку разработчики считают, что это вызовет у игроков ненужный стресс. Hex также включает в себя успокаивающую музыку, которой вы сможете наслаждаться, если в ваших умных часах есть динамик.

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Wear Maze — игра с лабиринтами для часов

У вас есть хорошие новые часы с Wear OS, так почему бы не превратить их в игру-лабиринт? Wear Maze делает именно это. Проведите мяч через цифровой лабиринт и доберитесь до лунки, наклоняя запястье. Вот и все, что нужно сделать. Заодно координацию движений натренируете.

Идея проста, но уровни постепенно усложняются, что делает игру еще более привлекательной. Играть в эту игру могут люди любого возраста, что делает его отличной штукой как для малышей, так и для взрослых.

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Cosmo Run — игра в стиле змейки

Cosmo Run немного напоминает нам старую добрую змейку, знакомую еще по кнопочным телефонам. Вы ведете маленькую блуждающую комету по постоянно меняющимся трехмерным плиткам. Управление очень простое и имеет всего одно действие — нажатие на дисплей заставляет комету менять направление. Сказать это проще, чем сделать, но это невероятно интересно, если вы все сделаете правильно.

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На таких часах, как Galaxy Watch 4, она работает отлично, но и на других моделях проблем с производительностью быть не должно. Хотя на самых старых устройствах могут возникнуть трудности с графикой. Однако попробовать все же стоит.

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