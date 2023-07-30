Лучшие головоломки для Андроид, которые не стыдно посоветовать

Наверное, головоломки являются самым популярным жанром в мире игр для смартфона. Они просты в понимании, не требуют внимания к сюжету и позволяют играть в любой момент. Мы в редакции тоже очень любим эти игры и постоянно пополняем свои списки фаворитов. Иногда стараемся найти что-то новое и делимся находками с вами. В этой подборке вы найдете сразу шесть игр, которые можно скачать в Google Play бесплатно и играть в свое удовольствие. Подключайте зарядку, пока изучаете список, и готовьтесь скачивать то, что понравится.

hocus. — головоломка с фокусами

Hocus — это инди-игра-головоломка, выполненная в минималистичном стиле. Вашей задачей будет провести куб через серию оптических иллюзий. Есть 120 созданных вручную уровней, а если вы устали от них, вы можете перейти к дополнительному конструктору уровней, чтобы создать свой собственный.

Что хорошо в этой системе, так это то, что вы можете поделиться этими самодельными уровнями с помощью кода или карты, что означает, что вы можете поиграть в уровни, созданные другими игроками, если захотите.

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Blue — стильная цветная головоломка

Blue — популярный релиз из серии цветных головоломок от Барта Бонте. Цель игры — изменить цвет всех пятидесяти этапов игры на синий. Если вы застряли, доступны подсказки, хотя без рекламы тут не обошлось, и она будет время от времени воспроизводиться. Ее можно удалить за деньги, но можно просто не обращать на нее внимание.

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Метод проб и ошибок — ключ к победе, особенно, если вы планируете пройти все 50 уровней. Если вы это сделаете, то точно будете советовать игру другим. Она интересная и в чем-то необычная.

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Shadowmatic — головоломка с тенями

Shadowmatic не торопилась с выходом на Android, хотя уже давно присутствовала в iOS Игра настолько хороша, что мы можем простить ей запоздалое появление. Настройка игры предельно проста. Все, что вам нужно сделать, это вращать и наклонять один или несколько трехмерных объектов игры, чтобы сформировать тень, которая отображает желаемую форму головоломки.

Играть с одним предметом довольно просто, но все усложняется, когда в игре участвует несколько объектов. Красивая 3D-графика создает непринужденную атмосферу, идеально подходящую для коротких или длительных игровых сессий. Но для запуска этой игры вам понадобится мощный смартфон или планшет. В противном случае игровой процесс не раскроется в полной мере и не обеспечит столь важной частоты кадров.

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I Love Hue Too — психоделическая головоломка

I Love Hue Too — это психоделическая головоломка, в которой гармония, геометрия, восприятие, мастерство и магия пересекаются, создавая захватывающий игровой процесс.

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Головоломки решаются путем перетасовки плиток, чтобы создать гармонию с предоставленными цветами. В этой игре более 900 заданий и несколько режимов игры, которые займут вас на долгое время. Да, и еще в игре есть шесть эмбиентных треков, которые помогают задать настроение этой триповой головоломке.

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Mekorama — интересная головоломка

Mekorama черпает вдохновение из таких изометрических платформеров-головоломок, как Monument Valley, но в этом нет ничего плохого, если игра сама по себе сделана хорошо и привлекает с первых минут.

Как и в играх, которые вдохновили этот выпуск, вы можете ожидать массу юмора и индивидуальности. За разблокировку полной версии игры придется заплатить, но разработчик реализовал удобный способ сделать это. Вы можете заплатить столько, сколько захотите, за полную разблокировку игры.

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Lost Words: Beyond the Page — головоломка со словами

Если вы увлекаетесь платформерами, но больше всего любите те, которые предлагают механику головоломок, то Lost Words: Beyond the Page должна быть как раз для вас. Это расслабляющая игра, в которой вы будете использовать буквы в словах в качестве платформы для прохождения каждого этапа.

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Эти слова рассказывают развивающуюся историю, которая достаточно интересна, но именно механика платформера придает игре особый шарм. Если у вас нет проблем с языком, вам обязательно стоит попробовать эту игру. Вы точно не пожалеете.

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