Лучшие фантастические игры для Андроид из Гугл Плей

Жанров игр для смартфона очень много. Есть шутеры, экшен, гонки, головоломки и многие другие. Рассматриваемые сегодня игры относятся к фантастическими, но вряд ли это можно считать отдельным жанром, ведь фантастическими могут быть любые игры. Но для ценителей историй о будущем это не так важно — им главное, чтобы декорации и повествование были такими, как им интересно. Мы собрали пять лучших фантастических игр для Android, которые еще можно скачать в Google Play и сделать это совершенно бесплатно. Вам остается только определиться с выбором и получать от него удовольствие.

Out There: Omega Edition — игра про космос

Out There — игра про исследование космоса, которая заставит вас хорошо подумать для того, чтобы пройти ее. Кроме необходимости подумать, вам будет предложен интригующий сюжет.

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Можно не сомневаться, что с первого раза вы ее не пройдете, но это нормально; Вселенная большая, и она не прощает ошибок. Исследуя космос, управляя своими ограниченными ресурсами и ища способ вернуться на Землю, вы найдете захватывающую историю. Она будет развиваться по мере того, как вы будете сталкиваться с инопланетной жизнью и усовершенствуете свой космический корабль. Изучение звезд еще никогда не было таким увлекательным!

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Star Trek Fleet Command — игра про Стар Трек

Fleet Command может стать одним из лучших явлений в жанре коллекционных ролевых игр. Как и в большинстве игр этого жанра, вы, по сути, играете с фигурками, но в чем превосходство Fleet Command, так это в том, что все завершается увлекательной историей.

Тут нет ежедневной рутинной работы, которая требуется для продолжения игры. По мере того, как вы строите свою базу и флот кораблей, вам приходится разбираться в управлении ресурсами, космических боях и тонкой политике между Федерацией, ромуланцами и клингонами.

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Iron Marines — игра Железные Десантники

Несмотря на общую ограниченность мобильных игр, Iron Marines — это полноценная стратегия в реальном времени. Перемещать свои юниты и координировать их действия совсем не сложно, в отличие от многих игр RTS, которые выходят на ПК.

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В дополнение к типичным особенностям жанра RTS, таким как пехотинцы, снайперы и турели, вы можете выбирать из нескольких героев для развертывания и улучшения. Пройти уровень с первого раза у вас точно не получится. Вам придется делать это довольно много раз, но в этом и прелесть. А если поймете, что совсем не получается, то уменьшите сложность и все будет нормально.

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Space Marshals 3 — космический шутер

Space Marshals 3, без сомнения, лучший космический тактический шутер с двумя джойстиками в Google Play. Игра продолжает историю из двух предыдущих игр, но вам не нужна какая-либо справочная информация, чтобы разобраться в этой ее части.

Ваша цель состоит в прохождении уровня для достижения цели, при этом уничтожая плохих парней на своем пути. Что делает Space Marshals особенной, так это тот факт, что вы можете играть в нее с оружием в руках, но быстро, или проявив терпение и используя окружающую среду, но медленно.

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Shadowgun Legends — игра про борьбу с инопланетянами

Если вы хотите поиграть в шутер с инопланетянами от первого лица, вы, вероятно, оцените Shadowgun Legends. В ней есть хороший сюжет для одиночной игры, чтобы занять вас в свободное время, а также социальные аспекты, такие как друзья, совместная игра и PvP.

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В игре нет ничего исключительного или уникального, но то, как реализовали ее создатели уже смотрится отлично. Игра работает хорошо даже на стареньких флагманах или на более современные среднебюджетных смартфонах. Есть множество вариантов настройки, что тоже приятно.

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