Хорошие расслабляющие игры для Андроид, которые должны быть на твоем смартфоне

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Иван Герасимов

Принято считать, что от смартфона нужно отдыхать, так как постоянное его использование способствует стрессу. Сломать систему все же можно, если время от времени на нем играть — давно известно, что специалисты дают на это добро. Однако из-за некоторых игр стресс снова подскакивает до максимума, так как некоторые уровни невозможно пройти — вспомните хотя бы Gravity Defied, из-за которой в 2000-х разбивался чуть ли не каждый мобильник. К счастью, сейчас вы можете запросто снять стресс с помощью расслабляющих игр: и нервишки успокоятся, и смартфон не пострадает.

Хорошие расслабляющие игры для Андроид, которые должны быть на твоем смартфоне. Это лучшие расслабляющие игры для твоего смартфона. Фото.

Это лучшие расслабляющие игры для твоего смартфона

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Большое горное приключение — гонки для Андроид

Одна из моих любимых игр для Андроид, которую я сразу же скачал в Google Play — это симулятор горнолыжного спорта Grand Mountain Adventure. Хоть это и гонки, но сюжет абсолютно ненавязчивый — нужно всего лишь спускаться со склона на лыжах или сноуборде, объезжая препятствия. Главная сложность — не объезжать препятствия, а научиться управлять телефоном, но это лишь вопрос времени.

Большое горное приключение — гонки для Андроид. Симулятор горнолыжного спорта — то, что нужно в конце рабочего дня. Фото.

Симулятор горнолыжного спорта — то, что нужно в конце рабочего дня

В остальном, можете расслабиться и наслаждаться классной озвучкой и живописными, пусть и нарисованными, видами трасс. К тому же, в игре около 100 уровней и ее хватит надолго, а за счет отсутствия эффектов и сюжета как такового, она хорошо работает даже на дешевых смартфонах со слабым железом. Пробуйте!

Симулятор гонок

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Paper Fold — оригами для телефона

Хотите избавиться от плохого настроения, но не знаете, как это сделать? Вам в помощь Paper Fold — игра по сборке оригами для Андроид. Это, конечно, не то же самое, что делать лебедя из бумаги, но тоже сойдет. В процессе вам нужно будет правильно складывать лист, чтобы на нем сложился нужный рисунок. Так вы отвлечетесь от насущного, а заодно прокачаете сообразительность благодаря несложной головоломке.

Paper Fold — оригами для телефона. Собирайте оригами прямо на телефоне, отвлекаясь от своих проблем. Фото.

Собирайте оригами прямо на телефоне, отвлекаясь от своих проблем

При этом игра не так проста как кажется, но и из себя не выводит, ведь можно взять подсказку, подсмотрев готовый рисунок. Здесь много разных тем, но геймплей определенно расслабляет — работает вибрация и звучат приятные мелодии.

Оригами на телефон

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Антистресс — набор расслабляющих мини-игр

Одна из самых лучших игр для релаксации из Гугл Плей — это антистресс. В нем скрыто сразу несколько сюжетов, где нужно нажимать на объекты или взаимодействовать с ними. Например, лопать шарики от упаковки, рисовать мелом на доске, нажимать на кнопки или толкать водяные лилии, наблюдая за тем, как они сталкиваются друг с другом в воде.

Антистресс — набор расслабляющих мини-игр. Пожалуй, это одна из лучших антистресс-игр. Фото.

Пожалуй, это одна из лучших антистресс-игр

Все это сопровождается приятными звуками и виброоткликом, поэтому включите их на телефоне. Вообще игра предусматривает свыше 50 сюжетов, которые регулярно обновляются, но часть из них спрятана в платной версии. Тем не менее, для того, чтобы расслабиться, вполне подойдут имеющиеся — обязательно попробуйте!

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Приключения Цуки — игра с кроликом

В одной из наших подборок я уже рекомендовал к скачиванию Tsuki Andventure, но не могу порекомендовать эту аркаду снова! Расслабляющая игра, к сожалению, далека от ТОПа Гугл Плей, а зря, ведь у нее приятный геймплей с очень милым персонажем и прикольной графикой. Все, что вам нужно делать в Приключениях Цуки — это путешествовать и взаимодействовать с внешним миром, чем игра фактически напоминает тамагочи.

Приключения Цуки — игра с кроликом. Приключения Цуки — отличная игра, которая поможет вам расслабиться. Фото.

Приключения Цуки — отличная игра, которая поможет вам расслабиться

По сути, Цуки все будет делать сам, а вам лишь нужно будет собирать разные бонусы или предметы, покупая их при необходимости в магазинчиках. Вдобавок платить за игру не нужно — можно смотреть рекламу или проходить опросы, а такого, согласитесь, практически не встретить в наше время.

Приключения Цуки

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My Oasis — расслабляющая игра на телефон

Если времени на медитацию у вас нет, то ее с лихвой заменит игра My Oasis. Вам предстоит прокачать остров — за которым нужно ухаживать и улучшать: чем больше вы выполняете заданий, тем краше он становится, превращаясь настоящий оазис! Здесь можно взаимодействовать с объектами, предметами и животными, а самое главное — не нужно торопиться.

My Oasis — расслабляющая игра на телефон. Создайте неповторимый остров прямо на телефоне! Фото.

Создайте неповторимый остров прямо на телефоне!

Лучше взгляните вокруг: в игре красивые пейзажи, приятная музыка, шум ветра и тому подобное — все сделано для того, чтобы вы расслабились. Ну, и не забывайте поглядывать, как разрастается остров со временем, пополняясь новыми растениями и животными. Скачайте — точно не пожалеете!

Игра про остров

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