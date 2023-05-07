ТОП-5 бесплатных игр для Android, которые вышли за последний месяц

Каждый месяц выходят новые игры. В большинстве своем это что-то проходное, но время от времени попадаются буквально самородки. Некоторые месяцы лучше, чем другие, но обычно каждый месяц выходит как минимум одна отличная новая игра для мобильных устройств. Давайте посмотрим на лучшие новые игры для Android за последний месяц! Мы бережно собрали их для того, чтобы вы сразу знали, во что поиграть, и не перебирали огромные залежи Google Play в поисках чего-то стоящего.

Honkai: Star Rail — крупнейший релиз

Honkai: Star Rail — один из крупнейших релизов мобильных игр в 2023 году. Это ролевая игра гача от тех же разработчиков, что представили миру Genshin Impact. Однако между играми есть довольно много отличий. Star Rail — пошаговая игра, а не открытый мир. Тем не менее, склонность разработчика к раскрытию историй здесь жива, а подача и саундтрек игры превосходны.

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Игра хорошо работает даже на средних смартфонах, если вы не гонитесь за максимальными графическими настройками. Пускай механика боя довольно типична, но она все равно хороша. Общий опыт, который дает эта игра, все равно выше по уровню, чем у других подобных игр.

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The Oregon Trail: Boom Town — симулятор города

The Oregon Trail: Boom Town — это градостроительный симулятор с очень легкими элементами выживания из оригинальной игры. По большей части игроки сосредотачиваются на строительстве города, где они производят товары, выращивают урожай и делают другие вещи, чтобы удовлетворить потребности горожан.

Эта игра очень напоминает, например, Heyday, так что поклонники жанра уже знают, о чем идет речь. Как правило, игроки ограничены пространством, что иногда сильно мешает, но с этим можно жить. Есть также некоторые ранние ошибки, которые разработчики до сих пор не пофиксили, но дайте им время. В любом случае игра получилась очень неплохой.

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Star Equestrian — симулятор разведения лошадей

Star Equestrian — это игра-симулятор, в которой вы выращиваете лошадей и участвуете в соревнованиях. История гласит, что вы потеряли свою лошадь и через какое-то время решили ее найти. Вы можете исследовать игровой мир, участвовать в соревнованиях и продвигаться по сюжету.

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Это выглядит довольно забавно, даже несмотря на то, что игра нуждается в оптимизации. На некоторых старых устройствах ей не хватает стабильности, но новые модели поддерживают ее довольно хорошо. Так же есть проблемы с многопользовательской сетевой игры. Но разработчики тоже должны это поправить. Чтобы я сейчас не сказал, игру все равно стоит попробовать. В ней вы найдете, чем занять себя.

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Subway Surfers Blast — новая игра ”три в ряд”

Subway Surfers Blast — это игра в жанре ”три в ряд”, похожая на большинство других подобных игр. Вы выстраиваете различные фигуры, чтобы удалить их с доски, и продолжаете этот цикл, пока не завершите уровень. Здесь также есть некоторые элементы Subway Surfer, такие как камеи персонажей, а также предметы коллекционирования и бонусы в привычном стиле.

Это отличный пример современной игры в своем жанре. Многие из тех, кто успели попробовать ее, уже оценили ее по достоинству. Тем не менее, она сильно отличается от обычной Subway Surfers, и некоторым фанатам может не понравиться более медленный игровой процесс по сравнению со знаменитым бесконечным раннером.

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The Tale of Food — очередная мобильная гача

The Tale of Food — это мобильная гача-игра с элементами ресторанного симулятора. Есть ресторан, которым игроки могут управлять. Что касается гача-ролевой стороны, вы получаете стандартный пошаговый бой с вашими персонажами, а также историю, которую нужно пройти.

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Мир выглядит красиво, и есть много вещей, которые вам нужно будет сделать. Основное отличие этой игры от многих других гача-ролевых игр заключается в том, что большинство персонажей, которых вы можете призвать, это мужчины. Это резко контрастирует с большинством подобных игр, где большинство персонажей женского пола. С точки зрения чистой механики, это солидно и действительно весело.

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