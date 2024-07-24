Вместо хомяка лучше тапать кабана: Яндекс выпустил мини-игру, где можно реально заработать

Игра Hamster Kombat — настоящий феномен этого лета. Тапалка, где пользователям предлагается нажимать на кнопку с хомяком и прокачивать карточки, стала невероятно популярной за счет обещания разработчиков вывести на рынок собственную криптовалюту, чью массу планируют распределить среди игроков. Проект собрал в своем приложении 250 миллионов человек и стал причиной бума перкуссионных массажеров, но так и не обогатил людей, бесконечно тапающих хомяка. А вот аналог Hamster Kombat от Яндекса уже раздает баллы Плюса, которые можно обменять на реальные деньги здесь и сейчас.

Можно ли вывести деньги из Hamster Kombat

Хотя Hamster Kombat не является скамом и финансовой пирамидой, ведь игра про хомяка не имеет функции встроенных покупок и не просит вкладывать в нее свои деньги, сам проект вызывает массу вопросов. Во-первых, когда листинг (вывод криптовалюты $HMSTR на биржу)? Во-вторых, как потом обналичить криптовалюту?

5 причин не играть в Hamster Kombat, даже если все вокруг тапают хомяка

Все это вкупе с огромным количеством мошенников, пытающихся развести игроков на имени Hamster Kombat, подрывает доверие к проекту и заставляет искать альтернативные тапалки. Одна из них — игра про кабана от Яндекса. Она обладает схожей концепцией, предлагая пользователям просто нажимать на кнопку майнинга, но вместо несуществующей криптовалюты за действия в ней начисляет реальные баллы плюса (1 балл = 1 ₽), которыми можно частично или полностью оплатить:

подписку Яндекс Плюс;

поездку на такси через Яндекс GO;

заказ еды в сервисе Яндекс Плюс;

покупку билетов через Яндекс Афишу;

покупку товаров через Яндекс Маркет;

бронирование отеля через Яндекс Путешествия и многое другое.

Сервисов у Яндекса предостаточно, так что найти товар или услугу для обмена баллов получится у каждого. Вот только для списания и накопления бонусов (в том числе через игру про кабана) нужно обладать подпиской Яндекс Плюс. Кстати, мы неоднократно рассказывали, как ее можно оформить бесплатно.

Игра Яндекса про кабана

А теперь переходим к главному. Чтобы начать играть в тапалку Яндекса, не нужно устанавливать дополнительные приложения. Достаточно открыть страницу ya.ru в любом браузере, предварительно авторизовавшись в своем аккаунте, и выполнить несколько простых действий:

Открыть поисковую строку. Ввести в поиске слово «Кабан». Безудержно тапать на появившуюся на экране кнопку с лапой кабана.

Как только вы начнете тапать, по экрану побегут деловые кабаны, с помощью которых будут капать баллы плюса. Впрочем, самих животных трогать не надо. Тапайте кнопку, пока не устанете. Если что, игру в любой момент можно покинуть — прогресс не сгорит.

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Сколько можно заработать в игре про кабана? За каждые 200 тапов начисляется 1 балл Плюса, который появится на счете аккаунта в течение 3-х дней. Правда, максимальный выигрыш составляет 20 баллов. То есть делать больше 4000 тапов бессмысленно.

Будем честны: 20 баллов — сущая мелочь, пускай и реальная, в отличие от пока еще несуществующей криптовалюты $HMSTR. К тому же акция с кабаном закончится уже 25 июля, после чего игра будет недоступна. Печально, но есть масса альтернативных способов заработать баллы Плюса быстрее и в намного большем количестве.

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Как быстро получить баллы Плюса

Подробно о том, как заработать баллы Яндекс Плюса, мы рассказывали в отдельном материале на нашем сайте. Прочитайте его, чтобы подробнее узнать обо всех вариантах. Сейчас же остановимся на самом простом, а главное — игровом. Баллы Плюса можно зарабатывать в игре Плюс Сити, доступной в Google Play и других магазинах приложений.

Скачать игру Плюс Сити

По мере выполнения заданий и получения ачивок вы будете зарабатывать бонусы Яндекса. Причем новые игроки могут сходу поднять несколько сотен баллов Плюса. Так что обязательно залетайте, если уже подключили подписку Яндекса, ведь без нее накопить бонусы не получится.

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Как потратить баллы Яндекс Плюс

Чтобы списать баллы Плюса, необходимо авторизоваться в любом сервисе Яндекса, где есть покупки и активировать списание. Так, в Яндекс Go для этой цели предусмотрена большая кнопка, а при оформлении заказа на Яндекс Маркете есть специальный переключатель «Списать баллы».

При списании баллов Плюса можно снизить стоимость товара или услуги до 1 рубля. Так что есть реальный повод натапать кабанов и заработать бонусы другими способами, которые ничуть не хуже.