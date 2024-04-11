Все способы заработать баллы Яндекс Плюс

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Герман Вологжанин

Компания Яндекс, построившая вокруг своего поисковика крупнейшую экосистему цифровых сервисов в России, старается удержать клиентов разными способами. С этой целью была разработана программа лояльности, в рамках которой действующие обладатели подписки могут копить баллы Плюса, а потом оплачивать ими покупки по курсу 1 балл = 1 ₽. Таким образом, у каждого подписчика Яндекса есть возможность получать товары и услуги всего за 1 рубль, тратя на них заработанные бонусы. Но как получить баллы Плюса, и везде ли они смогут принести выгоду?

Все способы заработать баллы Яндекс Плюс. Копить и тратить баллы получится только с активной подпиской. Фото.

Копить и тратить баллы получится только с активной подпиской

Как заработать баллы Плюса

Чтобы иметь возможность получить баллы Плюса, вы должны быть обладателем подписки Яндекс Плюс, предоставляющей доступ к цифровым сервисам компании. Без нее накопить бонусы на удастся, а в случае, если срок действия подписки закончится, баллы Плюса сгорят через 30 дней.

Как подключить подписку Яндекс Плюс на Android

Баллы за покупки в сервисах Яндекса

Баллы за покупки в сервисах Яндекса. Часть стоимости покупок в сервисах Яндекса возвращается баллами. Фото.

Часть стоимости покупок в сервисах Яндекса возвращается баллами

Накопление баллов Плюса — один из способов Яндекса стимулировать покупки в своих сервисах. Согласно правилам программы лояльности, актуальным на апрель 2024 года, получить бонусы Яндекса можно:

  • произвольное количество баллов за покупку товаров на Яндекс Маркете, если они имеют специальную отметку;
  • 5% от стоимости поездки в такси Яндекс Go при выборе тарифа «Комфорт» и выше;
  • 5% за аренду электросамокатов через Яндекс Go;
  • произвольное количество баллов начисляется за покупку еды в ресторанах-партнерах через сервис Яндекс Еда, если позиция имеет соответствующую отметку;
  • 10% за поездки в сервисе каршеринга Яндекс Драйв на тарифе «Фикс»;
  • 10% за покупку билетов на развлекательные мероприятия через сервис Яндекс Афиша;
  • 0.5% баллами за оплату заправки или мойки через сервис Яндекс Заправки, если стоимость услуги составляет более 1 000 ₽;
  • 5% за бронирование тура через Яндекс Путешествия.

С более подробными условиями начисления бонусов можно познакомиться на странице справки Яндекс Плюс Кэшбэк. Там же предлагается следить за изменениями в программе лояльности.

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Кэшбэк при покупке через Яндекс Пэй

Заработать баллы Плюса при покупке товаров и услуг можно, совершая платежи через Яндекс Пэй, у которого в том числе есть приложение на Android. Кэшбэк будет суммироваться с бонусами, начисленными в рамках программы лояльности в сервисах компании.

Кэшбэк при покупке через Яндекс Пэй. При оплате покупок через Яндекс Пэй баллы могут начисляться везде. Фото.

При оплате покупок через Яндекс Пэй баллы могут начисляться везде

В Яндекс Пэй можно добавить карту почти любого банка, о чем мы рассказывали в отдельном материале. Далее вам останется выбрать категории, где вы будете зарабатывать баллы Плюса. Также доступно накопление бонусов при покупке в магазинах-партнерах, имеющих на сайте функцию оплаты через Яндекс Пэй.

Как настроить Яндекс Пэй и добавить карту

Баллы за отзывы на Яндекс Маркете

При покупке товаров на Яндекс Маркете вы можете оставлять отзывы, и за некоторые из них будут начисляться баллы. Инициатива в данном случае исходит от продавца, поэтому таких позиций на площадке мало, и они никак не отмечены.

Баллы за отзывы на Яндекс Маркете. За некоторые отзывы на Яндекс Маркете можно получить от 50 до 500 баллов. Фото.

За некоторые отзывы на Яндекс Маркете можно получить от 50 до 500 баллов

Единственная рекомендация — следить за списком уже купленных товаров в разделе «Отзывы и вопросы». Напротив позиции, за написание комментария к которой начисляются баллы Плюса, будет стоять специальная отметка. А после написания отзыва к такому товару вы получите бесплатные баллы Яндекса через пару дней.

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Баллы плюса за друга

Чтобы копить баллы Плюса, не обязательно совершать покупки. В частности, вы можете заработать 300 бонусов, пригласив друга в Яндекс Плюс, который, в свою очередь, получит 60 дней подписки бесплатно:

  1. Откройте страницу реферальной программы Яндекса.
  2. Нажмите кнопку «Поделиться».
  3. Выберите получателя и отправьте приглашение любым удобным способом.
Баллы плюса за друга. На приглашениях можно заработать до 3 000 баллов. Фото.

На приглашениях можно заработать до 3 000 баллов

После того, как друг без активного Яндекс Плюса активирует промокод, он получит бесплатную подписку, а вы получите свои баллы, когда друг впервые продлит ее. Всего на приглашениях можно заработать не более 3 000 бонусов.

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Баллы в Плюс Дейли

Еще один способ заработать баллы Яндекса — выполнять задания Плюс Дейли. Чтобы познакомиться с ними, перейдите на страницу сервиса.

Баллы в Плюс Дейли. Также баллы начисляют за выполнение заданий от Яндекса. Фото.

Также баллы начисляют за выполнение заданий от Яндекса

Получать баллы Плюса можно как за совершение платных действий (например, покупка товара), так и за действия, не требующие денежных вложений (например, просмотр фильма). Помимо бонусов в Плюс Дейли доступны другие подарки в виде промокодов на скидку в сервисах Яндекса.

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Как зарабатывать баллы в Плюс Сити

Наконец, у Яндекса есть мобильная игра Плюс Сити, доступная в том числе на Андроид. Здесь тоже можно зарабатывать баллы, выполняя различные задания и строя здания.

Как зарабатывать баллы в Плюс Сити. Игра Плюс Сити тоже раздает баллы. Фото.

Игра Плюс Сити тоже раздает баллы

Для строительства зданий, за которые начисляется основная часть баллов Плюса, нужно проявлять активность в сервисах Яндекса, то есть чаще смотреть фильмы, слушать музыку и заказывать такси. Больше всего бонусов удается заработать в начале игры, после чего их количество при выполнении заданий сокращается.

Обзор мобильной игры Плюс Сити

Как потратить баллы Яндекс Плюса

Тратить баллы Плюса можно только при наличии активной подписки. Ими предлагается оплатить часть или весь заказ в следующих сервисах:

  • Яндекс Go;
  • Яндекс Драйв;
  • Яндекс Афиша;
  • Яндекс Маркет;
  • Яндекс Заправки;
  • Яндекс Еда;
  • Яндекс Лавка;
  • Яндекс Путешествия.

Иных способов списать баллы Яндекса нет. То есть их нельзя потратить на подписку, купленную вне Маркета, а также обменять на рубли.

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