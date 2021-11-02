Huawei назвала список устройств, которые получат EMUI 12

С появлением Harmony OS я, как и многие пользователи, сразу же положил на нее глаз. Ну, согласитесь, когда на рынке доминируют две гигантские операционные системы, принципиально отличающиеся между собой, ни о какой здоровой конкуренции не может идти и речи. И вот на свет появился новый многообещающий продукт с огромной пиар-кампанией. Дилетантам стало понятно, что новая операционка работает на движке от Android и интерес потихоньку стих. На фоне этого, кажется очень интересным, что Huawei не отказались от собственной оболочки.
Содержание
Андроид 12 на Хуавей
Совсем недавно на мероприятии по выпуску новых продуктов HUAWEI огласила достаточно большой список устройств, которые будут поддерживать EMUI 12. Несмотря на цифру в названии, оболочка будет построена не на топовом Android 12, о котором мы вам рассказывали уже не один раз, а на базе предудущего одиннадцатого. Судить об этом мы можем по новенькому Nova 9.
Связано это с тем, что новейшая операционная система от Google не распространяется на устройства Huawei. Причина тому — санкции, о которых не слышал, пожалуй, только ленивый. В прочем, не исключено, что в будущем китайцы смогут перевести свои девайсы на актуальную версию операционки. Я скажу вам больше: скорее всего так и произойдет.
Xiaomi показала умные часы Redmi Watch 2 с AMOLED, NFC, GPS и другими фишками.
Новая оболочка Huawei
На первый взгляд нововведений в EMUI почти нет. Однако при детальном разборе можно найти пару-тройку интересных фишек, сами посмотрите:
- Новый дизайн в духе минимализма с тремя цветовыми фонами — белым, черным и синим.
- Появились настройки насыщенности и размера шрифтов.
- Переработанная панель управления с быстрым доступом к Bluetooth, Wi-Fi и подключению к другим устройствам.
- Device+: Быстрый доступ к гаджетам из экосистемы Huawei.
- Обновлённое приложение для видеовызовов MeeTime: прокачали конфиденциальность и трансляцию на большой экран.
- Mate 40 Pro, Mate Xs.
- Mate 30 Pro, Mate 30.
- Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20 X 5G, Mate 20 X, Mate 20.
- Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro и Mate 10.
- P40 Pro+, P40 Pro, P40.
- P30 Pro, P30.
- P20 Pro, P20.
- Nova 7, nova 7 SE, nova 7i.
- nova 5T.
- nova 4, nova 4e.
- Y9 Prime 2019, Y9s, Y8p.
- Получать push-уведомления из разных приложений, которые не адаптированы под Huawei.
- Запустить сервис YouTube и YouTube Music.
- Оплачивать покупки через телефон.
В целом видна направленность на развитие собственной экосистемы. Причем это бросается в глаза как в Harmony OS, о которой мы вам рассказывали уже несколько раз, так и в EMUI 12, где все устройства китайской компании вместе работают просто на ура.
Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира Android.
Какие смартфоны получат EMUI 12
Все-таки круто, что в Huawei не бросают своих пользователей, ведь сейчас многим кажется, что покупать смартфон без сервисов Google просто бессмысленно. Половина софта не работает совсем. Другая половина еле-еле запускается. Тем не менее, список поддерживаемых устройств достаточно большой:
Ранее мы рассказывали вам о многих моделях Huawei. В последний раз автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин делился впечатлениями о смартфоне «без будущего» Nova 8, где рассказал о том, что смартфон нисколько не хуже своих «одноклассников» и с точки зрения характеристик вполне может тягаться с товарищами. А софт — дело десятое. К тому же, есть App Gallery. Очень рекомендую к прочтению.
Когда выйдет ЕМУАЙ 12
Huawei представила EMUI 12 еще летом, в августе. Однако на телефоны обновление придет много позже. В ходе мероприятия в компании заявили, что вышеуказанные смартфоны начнут получать обновления начиная с первого квартала 2022 года.
Cтоит ли покупать смартфон Хуавей
Давайте по существу: от того, что у Huawei забрали сервисы Google, компания, конечно, много потеряла, но точно не все. Понятно, что топовые модели за много денег я бы брать не стал, но в качестве второго телефона — вполне себе.
Другое дело, что сервисы Google — это гораздо больше, чем вы можете себе представить. Ранее мы уже рассказывали про все нюансы Google Mobile Services в отдельной статье. Только представьте, что, например, не сможете:
И это я перечислил даже не половину от всех ограничений, наложенных на Huawei, а рассказал только о тех, которые мне закрыли дорогу в мир данной китайской компании лет на 5 точно.
Виджеты в Android доказывают, как сильно Google зависит от Apple.
А что вы думаете по этому поводу? Владельцы смартфонов Huawei, отпишитесь в наш Телеграм-чат или в комментарии ниже, очень интересен ваш опыт.