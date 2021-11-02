Huawei назвала список устройств, которые получат EMUI 12

С появлением Harmony OS я, как и многие пользователи, сразу же положил на нее глаз. Ну, согласитесь, когда на рынке доминируют две гигантские операционные системы, принципиально отличающиеся между собой, ни о какой здоровой конкуренции не может идти и речи. И вот на свет появился новый многообещающий продукт с огромной пиар-кампанией. Дилетантам стало понятно, что новая операционка работает на движке от Android и интерес потихоньку стих. На фоне этого, кажется очень интересным, что Huawei не отказались от собственной оболочки.

Андроид 12 на Хуавей

Совсем недавно на мероприятии по выпуску новых продуктов HUAWEI огласила достаточно большой список устройств, которые будут поддерживать EMUI 12. Несмотря на цифру в названии, оболочка будет построена не на топовом Android 12, о котором мы вам рассказывали уже не один раз, а на базе предудущего одиннадцатого. Судить об этом мы можем по новенькому Nova 9.

Связано это с тем, что новейшая операционная система от Google не распространяется на устройства Huawei. Причина тому — санкции, о которых не слышал, пожалуй, только ленивый. В прочем, не исключено, что в будущем китайцы смогут перевести свои девайсы на актуальную версию операционки. Я скажу вам больше: скорее всего так и произойдет.

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Новая оболочка Huawei

На первый взгляд нововведений в EMUI почти нет. Однако при детальном разборе можно найти пару-тройку интересных фишек, сами посмотрите: