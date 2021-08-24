Стоит ли покупать новый Huawei Nova 8? Скорее да, чем нет

Когда берешь в руки некоторые модели телефонов, возникает странное ощущение, что про них хочется рассказать очень много, но по сути сказать нечего. Особенно часто такое ощущение возникает в те моменты, когда сталкиваешься с устройствами известных линеек. В полной мере это относится к линейке Nova. Кода-то у меня был Huawei Nova 2 и для своего времени он был очень крутым. Потом на переходном этапе модели Nova стали основными из тех, что выпускались на железе, работающем с Google, а когда эпоха Google закончилась, эти смартфоны вернулись к привычному течению вещей и снова стали отличными смартфонами субфлагманского уровня. Теперь у меня оказался Nova 8? и я хочу о нем рассказать.

Опыт использования Huawei Nova 8

Особенно интересным опыт использования этого смартфона был на фоне того, что я не имел с ними дел между моиv вторым поколением и нынешним восьмым. Думаю, не надо объяснять, почему разница между ними показалась мне огромной. Несмотря на то, что за это время через мои руки прошли десятки телефонов, но некоторые модели все равно остаются определенными маячками. Таким был и Nova 2.

Сразу скажу, что в новом телефоне нет сюрпризов и он не поддерживает работу с сервисами Google. На борту есть только магазин AppGallery, который постепенно набирает вес, и другие способы, вроде APKPure.

Комплект поставки Huawei Nova 8

На комплект поставки Huawei не поскупилась. Кроме самого смартфона, в коробке вы найдете кабель со вставкой оранжевого, а не фиолетового, как раньше цвета, большой адаптер питания на 66 Вт и чехол, которого раньше сильно не хватало. Мне он не показался очень удобным, но это из-за скругления граней, к которому я еще вернусь позже.

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Как выглядит Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 выпускается только в одном цвете — пудровом розовом. На мой взгляд, это некоторая ошибка, так как оба слова в названии цвета отталкивают серьезных парней. На самом деле, если бы меня спросили, какого цвета этот телефон, я бы сказал, что он бежево-оранжевый с переливами. Задняя стенка играет разными цветами, но уловить среди них розовый довольно сложно.

Смартфон очень легкий и тонкий, что лично мне показалось очень приятным на фоне лопат, с которым иногда приходится иметь дело. Правда, для такого эффекта пришлось пожертвовать аккумулятором, но об этом я расскажу ниже.

Экран Huawei Nova 8

Еще более тонким телефон кажется из-за скругленных боковых граней экрана. Из-за этого боковушки буквально впиваются в руки и кажется, что он совсем тонкий. Такому ощущению не мешает даже довольно большая ширина корпуса, неизбежная при диагонали экрана 6,57 дюйма.

Разрешение этого экрана составляет 2340 на 1080 точек, но для энергосбережения можно снизить его до 1560 на 720 точек. Есть так же автоматический режим, но я бы не стал этим пользоваться. Обычное разрешение и так нельзя назвать высоким. Я бы скорее использовал термин ”достаточное”. Его же можно применить в отношении частоты обновления экрана, которая в этом телефоне составляет 90 Гц.

По сути, единственной претензией к экрану является только довольно большое отверстие для фронтальной камеры. В остальном претензий к нему нет. Это OLED с хорошей цветопередачей и возможностью настройки оттенков. Поддержка DCI-P3 и 10-битного цвета на месте. Выбрать можно не только более или менее синий оттенок, но и настроить другие варианты, как на других смартфонах бренда.

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Под экраном находится сканер отпечатков пальцев, которые работает довольно быстро. Я не могу сказать, что это самый быстрый сканер из тех, которыми я пользовался, но он точно входит в число лучших. Есть так же и остальные типовые способы разблокировки — по лицу и различными кодовыми способами.

Смартфон на HarmonyOS

Смартфон уже получил HarmonyOS, но подробно останавливаться на ней я не буду, так как уже рассказывал об этой операционной системе в отдельной статье. Добавлю только, что работает она довольно стабильно, но нужно иметь в виду, что некоторые проблемы с редкими приложениями все же могут быть из-за отсутствия поддержки Google Play.

За производительность отвечает процессор Kirin 820E с графикой Mali-G57. Для обычной работы, обработки потока с камеры даже средних игр его более чем достаточно. Но если вам нужен именно игровой смартфон, то лучше обратить внимание на что-то другое. Во-первых, на Huawei Nova 8 их просто будет сложнее установить, так как в Google Play есть не все, а во вторых, для максимальной частоты кадров не хватит ресурсов.

Правда ли, что смартфоны Huawei больше не будут обновляться.

Что удивительно, так это предлагаемый объем памяти. Выбора нет, а единственный вариант подразумевает 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. При этом возможности расширения нет. Поэтому 256 ГБ было бы не плохим вариантом, но, как говорится, спасибо, что не 64 ГБ.

Как снимает недорогой Huawei

К качеству фотографий претензий нет никаких — снимает камера по-хуавеевски хорошо. Есть небольшая гипертрофированная дорисованность, но это фирменный стиль, а не недостаток. В целом фотографии в автоматическом режиме хорошо экспонируются и выглядят довольно сбалансированными. Даже в темноте без вспышки встроенные алгоритмы отрабатывают как надо.

Небольшие вопросы у меня есть только к тому, кто придумал такую компоновку камеры. К основному объективу на 64 Мп претензий нет никаких. Ультраширик с углом 120 градусов и разрешением 8 Мп — тоже хорошая идея. Я даже могу понять 2 Мп объектив для определения глубины резкости, но никак не 2 Мп макрообъектив. Если кто-то из вас пользуется таким на постоянной основе, напишите об этом в комментариях.

Примеры фотографий можно скачать тут, а посмотреть ниже:

Скачать оригиналы фотографий

Фронтальная камер хоть и занимает много места на экране, но может записать себе в оправдание большое разрешение 32 Мп и хорошее качество снимков. Если отключить все улучшалки, то снимает она очень достойно. Особенно мне понравилось, как она выравнивает яркость при большой разнице освещения.

Стоит ли покупать Huawei Nova 8

Из остальных особенностей телефона хотелось бы отметить отсутствие стерео. Зато с обеих сторон установлено стекло и это смотрится очень красиво. Что задняя панель, что экран очень красиво бликуют, и этому не мешает даже установленная с завода пленка. А вот чехол, как по мне, портит внешний вид, и я пользоваться им не стал.

В начале я говорил о том, что для получения тонкого корпуса пришлось пожертвовать аккумулятором. В данном случае мы имеем всего 3800 мАч. В то время, как другие производители предлагают 4500-5000 мАч, Huawei Nova 8 приходится довольствоваться малым. Но в его защиту сказу, что узнал я об этом только тогда, когда посмотрел спеки. В моем режиме использования он проработал примерно столько же, сколько Samsung Galaxy S21 и многие другие телефоны. Зато у него сразу их коробки есть зарядка на 66 Вт. Это даже отдельно отмечено на блоке питания.

В комментариях и в нашем Telegram-чате я несколько раз встречал ситуации, когда пользователи просто не знали все ситуации вокруг Huawei, а продавцы им не рассказывали об этом. В итоге, они покупали смартфон и не понимали, как установить некоторые приложения. Несмотря на развитие AppGallery, ему еще есть, куда стремиться. Многие приложения, которых пока нет в нем, все равно можно установить на этот телефон.

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Это надо иметь в виду при выборе. Если вас это не смущает, и вы опытный пользователь, то купив Huawei Nova 8, вы приобретете отличный аппарат. Он точно не хуже, а во многом даже лучше ”одноклассников”. Изучите, какие приложения есть в этом растущем магазине, и если вас все устроит, берите — не прогадаете. Тем более, Huawei как всегда щедро одаривает своих покупателей.