Чем отличается VK Музыка от Яндекс Музыки и какой сервис выбрать в 2023

Несмотря на то, что западные стриминговые сервисы ушли из России, пользователи все равно находят способ оплатить подписку на музыку в Spotify и других приложениях. Но какой в этом смысл, когда есть отечественные VK Музыкa и Яндекс.Музыка? Оба сервиса по-своему удобны, работают в собственных экосистемах, а пользоваться ими можно даже без оплаты подписки, хоть и с ограничениями. Но если они одинаковы, то есть ли смысл выбирать между ними? На самом деле Яндекс.Музыка и VK Музыка отличаются друг от друга — и это нужно иметь в виду при выборе сервиса. Разбираемся, какой музыкальный сервис для Андроид лучше.

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Где удобнее слушать музыку

Главная страница у сервисов разная: если у Яндекса на весь экран красуется «Моя волна», которую можно запустить в одно касание, то у VK Музыки — сразу и VK mix, и подборки новинок, и недавно прослушанные треки. Что нравится во втором сервисе — чуть ниже на стартовой странице есть плейлист «Слушайте друг друга», который формируется на основе ваших предпочтений и других пользователей. Это позволяет находить новую музыку быстрее, нежели дожидаться обновления плейлистов кураторами.

Зато в Яндекс.Музыке сразу после запуска вас ожидают подборки с подкастами, новой музыкой и даже клипами! Их можно даже не смотреть — достаточно свернуть и слушать в фоновом режиме. Внешне оба музыкальных приложения выглядят неплохо, но VK Музыка лично мне кажется более информативной, так как при запуске нужно совершать меньше нажатий. Но с точки зрения музыкальных предпочтений, треки во ВКонтакте на стартовой странице будто бы навязываются пользователям, даже если они их не хотят слушать.

Скачать ВК Музыку

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Где искать новую музыку

Здесь победитель очевиден — новых треков больше в VK Музыке. В соцсети изначально свежие релизы оказываются раньше остальных. Наиболее актуально это в 2023 году, когда в Яндекс.Музыке стало меньше новинок из-за ухода лейблов. Музыка во ВКонтакте от этого не пострадала, так как многие треки загружают сами пользователи.

Во ВКонтакте еще и больше различных ремиксов на известные хиты да и наверняка у каждого есть собственная медиатека, которая накопилась за долгие годы. Но не все так просто: искать новые песни нужно через ВКонтакте, так как в VK Музыке их может не быть. Немного странно, зато после добавления их можно слушать в одном месте, а еще скачивать для прослушивания офлайн. Правда, нельзя поделиться ссылкой на песню в мессенджере — только во ВКонтакте.

В то же время слушать ВК Музыку бесплатно можно только с включенным экраном, тогда как Яндекс.Музыка работает без подписки лишь в десктопной версии да и то с рекламой. При этом оба сервиса позволяют слушать музыку без ограничений с компьютера. Кстати, о VK Музыке мы писали год назад, но с тех пор сервис стал немного удобнее. Думаю, из двух зол каждый выберет наименьшее сам — на мой взгляд, оба сервиса одинаковы.

Но в чем Яндекс.Музыка лучше ВК Музыки — так это в том, что сервис не привязан к публичной странице в соцсети. То есть, послушать музыку, например, с компьютера можно вдали от чужих глаз и входящих сообщений, если кто-то увидит, что вы онлайн. Также лично мне нравится то, насколько хорошо работают алгоритмы в Яндексе и запоминают предпочтения. Да и вообще, их можно настраивать вручную, так что, шансы увидеть рэп в плейлисте с электроникой практически нулевой.

Скачать Яндекс.Музыку

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Какую подписку на музыку лучше оформить

Может показаться, что VK Музыка удобнее Яндекс Музыки хотя за счет более богатой медиатеки, но все несколько сложнее. Дело в том, что оба сервиса являются частью экосистем, поэтому вряд ли пользователю умной колонки Маруся пригодится подписка на Яндекс.Музыку и Кинопоиск.

Музыка ВКонтакте входит в подписку VK Combo, в которой есть и образовательные сервисы, и Облако Mail.ru, и другие скидки. Однако предложений в ней меньше, за счет чего Яндекс.Плюс заметно выгоднее. В нем есть и Кинопоиск, и облачное хранилище, и различные скидки на Яндекс.Маркете, Лавку — всего не счесть. Так что, выбирать нужно из того, какими сервисами вы чаще пользуетесь, иначе есть риск выкинуть деньги на ветер.

В то же время, стоимость подписок отличается: VK Combo, куда входит ВК Музыка, стоит всего 159 рублей, тогда как месяц Яндекс Плюса обойдется в 299 рублей. Но у них есть пробный период: о том, как оформить Яндекс.Музыку на 3 месяца, мы не так давно писали. Подключить ВК Музыку бесплатно тоже очень легко.

Зайдите по этой ссылке с компьютера или смартфона.

Нажмите «Попробовать бесплатно».

Затем введите данные банковской карты, чтобы сервис списал для проверки 1 рубль для привязки карты. Рекомендуем для этого использовать виртуальную карту — о ней читайте в нашем материале.

Нажмите «Оплатить».

ВК Музыка бесплатно

После этого подписка будет действовать ровно месяц, поэтому вы сможете слушать музыку бесплатно и в приложении ВКонтакте, и в VK Музыке!

А каким музыкальным сервисом пользуетесь вы и почему? Поделитесь своим опытом с другими читателями в нашем Телеграм-чате!