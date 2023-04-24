Чем отличается Яндекс Музыка на Андроид от iOS и где ее удобнее слушать

Некоторые люди, кто всю жизнь пользуются одной операционной системой и не захаживают на другие платформы, считают, что все популярные приложения выглядят и работают одинаково и на Android, и на iOS. Признаюсь, я и сам был из числа таких пользователей, пока не ушел с Айфона, но потом обнаружил, что некоторые приложения радикально отличаются. Взять ту же Яндекс.Музыку: это всего лишь стриминговый сервис! Но мне потребовалось почти две недели для того, чтобы привыкнуть к ее версии на Android. Сегодня расскажу вам о том, где удобнее пользоваться Яндекс.Музыкой — на Айфоне или Андроид-смартфоне.

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Яндекс Музыка на Айфоне

Не могу сказать, что Яндекс.Музыка для iOS идеальна, но выглядит она достаточно гармонично. На главной странице вы не увидите никаких отличий, но если нажмете на свою аватарку в левом верхнем углу на обоих смартфонах, то сразу заметите разницу: в меню другой шрифт и разные подпункты.

На Андроиде есть опция «Изменить портрет и имя»: нажав на него, вас перекинет в браузер, где вы сможете поменять аватарку профиля — это удобно. Зато в отличие от приложения на iOS тут нет пункта «Ввести промокод», которые позволяет активировать подписку на Яндекс.Музыку. Так что, придется заходить в Кинопоиск или другое приложение Яндекса.

На странице с аудиокнигами и подкастами все одинаково, поэтому предлагаю взглянуть на медиатеку с музыкой и сам проигрыватель. Вот здесь отличий намного больше. В самом верху приложения Яндекс.Музыка на Андроиде отображается не только количество добавленных треков, но и их хронометраж. Такой фишки нет на Айфоне. Вот еще несколько различий одного и того же приложения на разных устройствах.

Внизу есть кнопка запуска треков: с непривычки можно случайно на нее нажать и медиатека начнет воспроизводиться с самого начала.

Пункты медиатеки находятся в разном порядке. На Андроиде самый верхний — «Плейлисты», тогда как на iOS — «Треки». В чем смысл — не очень понятно, но папка с музыкой вверху списка — более удачное решение.

Эквалайзер в Яндекс.Музыке на Андроид перекидывает вас в системные настройки: они шире, чем набор пресетов в приложении на iOS, но могут запутать новичка своими параметрами.

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Яндекс Музыка — приложение для Андроид

Зато вы можете добавить в Яндекс.Музыку на Андроиде свои треки и использовать как офлайн-плеер для смартфона. Для этого даже не нужна подписка: можно скачать музыку из интернета или с компьютера, а затем добавить треки в Яндекс.Музыку! Но имейте в виду, что они хранятся отдельно и не смешиваются с вашей основной медиатекой, поэтому добавить ее в плейлист.

На странице «Сейчас играет», казалось бы, все одинаково, но нет: на Андроиде есть кнопка «HQ» для воспроизведения в высоком качестве — с непривычки постоянно нажимаешь на нее. А еще кнопка таймера для отключения поменяна местами — еще один нюанс при переходе с iOS на Андроид.

Само контекстное меню трека имеет разный порядок пунктов: например, клавиша «Не нравится» расположена не в самом низу — первые полторы-две недели лично мне хотелось нажать именно туда. Но за что Яндекс.Музыку для Андроид хотелось бы похвалить — за значок «Загружено» на странице воспроизведения: сразу понимаешь, что трек уже в памяти телефона.

Яндекс.Музыка для Андроид

Где лучше слушать Яндекс.Музыку

Но самое важное отличие Яндекс.Музыки на Андроид от iOS — это скорость работы. Как и практически любое другое приложение для этой операционки, работает оно в разы хуже. Анимация медленная даже на мощных смартфонах, а на запуск приложения может потребоваться несколько секунд, хотя даже на старом Айфоне Яндекс.Музыка открывается моментально и не выгружается из памяти в процессе использования. Обложки треков могут очень долго не подгружаться, даже если они есть, а иногда они по непонятной причине отличаются — в виджете на экране блокировки отображается совершенно другое изображение.

Кстати, говоря о виджетах, мне больше нравится минималистичный в iOS: он занимает меньше места внизу экрана, а если его развернуть, то клавиши управления все равно остаются снизу — тянуться за ними на середину экрана не нужно.

Еще одна фишка Яндекс.Музыки для Айфона — отдельный виджет для экрана блокировки: нажав на него, можно в одно касание запустить Мою волну, не тратя времени на разблокировку смартфона и вход в приложение. Понятное дело, что это системные функции, не зависящие от Яндекса, но на мой скромный взгляд, тут в удобстве выигрывает приложение для iOS.

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Так где лучше слушать Яндекс.Музыку? На мой взгляд, стриминговый сервис заметно удобнее на Айфоне, нежели на Андроид. Приложение для iOS кажется мне более упорядоченным и оптимизированным для использования на любых смартфонах, тогда как на Android есть масса своих нюансов вроде системного эквалайзера и скорости работы.