Личный ТОП полезных аксессуаров для смартфона, которых у вас точно нет. Отрываю от сердца

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Иван Герасимов

Рынок аксессуаров для смартфонов невероятно велик, но чаще всего покупатели ищут именно чехлы, защитные стекла и другие мелочи, благодаря которым устройство будет в целости и сохранности. Получается, тем, у кого уже все это есть, больше покупать нечего? Не соглашусь с вами: есть хорошие аксессуары не только для защиты, но и просто для того, чтобы сделать телефон чуточку удобнее. И их десятки! Отобрали для вас самые неочевидные — в них море пользы, вот только пользователи почему-то не обращают на них внимания или забывают купить.

Личный ТОП полезных аксессуаров для смартфона, которых у вас точно нет. Отрываю от сердца. Вот несколько полезных аксессуаров для смартфона, которые стоит купить. Фото.

Вот несколько полезных аксессуаров для смартфона, которые стоит купить

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Как почистить динамик на телефоне

В интернете есть масса советов о том, как правильно чистить динамик телефона, чтобы не повредить его. В частности, советуют пользоваться зубочистками или ватными палочками, но такой подход сопряжен с риском. Одно неловкое движение — и сетка динамика порвана. Ватной палочкой же вы запросто затолкнете грязь еще дальше.

Как почистить динамик на телефоне. Это удобное приспособление безопаснее для вашего смартфона, чем подручные средства. Фото.

Это удобное приспособление безопаснее для вашего смартфона, чем подручные средства

А вот с таким набором инструментов для чистки справится даже ребенок. В нем есть специальное лезвие с острым концом, чтобы удалять любой мелкий мусор из разъёмов и динамиков. Достать его поможет небольшая губка, которая расположена прямо на корпусе этого приспособления.

Приспособление для чистки динамиков

А на другом конце есть специальное покрытие из микрофибры, которым можно протирать экран или собирать пыль с клавиатуры компьютера. Пригодится это устройство не только владельцам смартфонов, но и обладателям планшетов, камер и наушников.

Как почистить динамик на телефоне. С помощью такой затычки можно защитить разъем для зарядки от пыли. Фото.

С помощью такой затычки можно защитить разъем для зарядки от пыли

Кстати, разъём для зарядки собирает, пожалуй, больше всего пыли и грязи. Вот только внимания на него никто не обращает до тех пор, пока смартфон не перестанет заряжаться. Защитить его можно с помощью заглушки для разъёма Type-C: отличие именно такой версии в том, что одной стороной она приклеивается к нижней части смартфона, поэтому ее сложнее потерять! Но на всякий случай, в комплекте есть сразу две штучки.

Заглушка для разъёма

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Чем протирать экран смартфона

Производители смартфонов на своих сайтах рекомендуют использовать салфетки из микрофибры для протирки дисплея. Вот только все мы нарушаем это правило, то и дело оттирая экран от следов пальцев футболкой или любой другой одеждой. Так вы не только не добьетесь нужного эффекта, но и повредите олеофобное покрытие.

Чем протирать экран смартфона. Салфетка сделана из мягкого материала и хорошо чистит экран. Фото.

Салфетка сделана из мягкого материала и хорошо чистит экран

Вот точная копия салфетки Apple, которая ничем не отличается от оригинала: она пригодится для очистки любых дисплеев, а также очков и других глянцевых поверхностей. Не думайте, что она одноразовая — ее можно стирать! А двойной слой позволит использовать салфетку для экранов на протяжении длительного времени.

Салфетка для экранов

Но есть нюанс: хранить ее удобно не получится. Как ни крути, но на тряпочке может скопиться мусор, из-за чего на экране могут появиться царапины. Вот более универсальный способ — специальный ластик для смартфона. Он напоминает обычный, школьный, но сделан из не такого грубого материала.

Чем протирать экран смартфона. Ластик чистить от загрязнений не только экран, но и корпус смартфона. Фото.

Ластик чистить от загрязнений не только экран, но и корпус смартфона

Вдобавок у него есть крышечка, поэтому попадание мусора исключено. Он также поможет оттереть краску с телефона, оставленную на корпусе смартфона дешевыми чехлами. А хранить его можно в виде брелока, вставив в разъём для наушников! Крутой аксессуар три-в-одном!

Ластик для смартфона

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Как удобно носить смартфон

Ни один чехол даже с самым удобным покрытием не обеспечит вашему смартфону стопроцентную защиту при падении. Взять хотя бы то, что смартфон может внезапно выскользнуть из рук в самый неподходящий момент. Однако это не значит, что от аксессуара нужно отказываться — просто купите в дополнение к нему вот такой держатель для телефона в виде лямки.

Как удобно носить смартфон. Держатель может служить еще и в качестве подставки. Фото.

Держатель может служить еще и в качестве подставки

Рукоятка для телефона крепится на двусторонний скотч к чехлу с любым покрытием. Так держать смартфон в руках станет намного безопаснее, а еще ее можно использовать в качестве подставки. Цена вопроса — копейки, а сколько пользы!

Лямка для телефона

Но куда положить телефон, пока едешь на велосипеде? Не знаю как вы, но я постоянно встречаю велосипедистов, которые достают его из кармана или вовсе едут, держа его в одной руке. Это небезопасно и для пользователя, и уж тем более — для смартфона. Решить эту проблему поможет велосипедный держатель для смартфона.

Как удобно носить смартфон. Держатель очень крепкий, но края у него прорезинены, чтобы не поцарапать смартфон. Фото.

Держатель очень крепкий, но края у него прорезинены, чтобы не поцарапать смартфон

Он разительно отличается от аналогов, так как надежно держится на руле, а все крепления фиксируются. Смартфон фиксируется по краям и точно не выпадет даже при езде по грунтовым дорогам. При необходимости можете развернуть держатель горизонтально или наклонить, чтобы в солнечную погоду экран не отсвечивал. Сам пользуюсь и вам советую!

Держатель для велосипеда

Как удобно носить смартфон. Держатель для кабеля — мелкое, но приятное дополнение для комфорта на рабочем месте. Фото.

Держатель для кабеля — мелкое, но приятное дополнение для комфорта на рабочем месте

Ну, а если вы автолюбитель и держатель для смартфона у вас есть, то присмотритесь к такому — для кабеля. Можно установить его на приборную панель и закрепить провод от AUX или от зарядки, чтобы он не болтался во время езды. Приспособить держатель можно и дома, чтобы они не путались под столом. Приятная мелочь, которая пригодится всегда!

Держатель для кабеля

Кстати, если в этом материале вам ничего не приглянулось, загляните в Телеграм-канал «Сундук Али-Бабы»: в нем вы найдете сотни крутых аксессуаров для смартфона, которых еще ни у кого нет!

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