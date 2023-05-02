Личный ТОП полезных аксессуаров для смартфона, которых у вас точно нет. Отрываю от сердца

Рынок аксессуаров для смартфонов невероятно велик, но чаще всего покупатели ищут именно чехлы, защитные стекла и другие мелочи, благодаря которым устройство будет в целости и сохранности. Получается, тем, у кого уже все это есть, больше покупать нечего? Не соглашусь с вами: есть хорошие аксессуары не только для защиты, но и просто для того, чтобы сделать телефон чуточку удобнее. И их десятки! Отобрали для вас самые неочевидные — в них море пользы, вот только пользователи почему-то не обращают на них внимания или забывают купить.

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Как почистить динамик на телефоне

В интернете есть масса советов о том, как правильно чистить динамик телефона, чтобы не повредить его. В частности, советуют пользоваться зубочистками или ватными палочками, но такой подход сопряжен с риском. Одно неловкое движение — и сетка динамика порвана. Ватной палочкой же вы запросто затолкнете грязь еще дальше.

А вот с таким набором инструментов для чистки справится даже ребенок. В нем есть специальное лезвие с острым концом, чтобы удалять любой мелкий мусор из разъёмов и динамиков. Достать его поможет небольшая губка, которая расположена прямо на корпусе этого приспособления.

Приспособление для чистки динамиков

А на другом конце есть специальное покрытие из микрофибры, которым можно протирать экран или собирать пыль с клавиатуры компьютера. Пригодится это устройство не только владельцам смартфонов, но и обладателям планшетов, камер и наушников.

Кстати, разъём для зарядки собирает, пожалуй, больше всего пыли и грязи. Вот только внимания на него никто не обращает до тех пор, пока смартфон не перестанет заряжаться. Защитить его можно с помощью заглушки для разъёма Type-C: отличие именно такой версии в том, что одной стороной она приклеивается к нижней части смартфона, поэтому ее сложнее потерять! Но на всякий случай, в комплекте есть сразу две штучки.

Заглушка для разъёма

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Чем протирать экран смартфона

Производители смартфонов на своих сайтах рекомендуют использовать салфетки из микрофибры для протирки дисплея. Вот только все мы нарушаем это правило, то и дело оттирая экран от следов пальцев футболкой или любой другой одеждой. Так вы не только не добьетесь нужного эффекта, но и повредите олеофобное покрытие.

Вот точная копия салфетки Apple, которая ничем не отличается от оригинала: она пригодится для очистки любых дисплеев, а также очков и других глянцевых поверхностей. Не думайте, что она одноразовая — ее можно стирать! А двойной слой позволит использовать салфетку для экранов на протяжении длительного времени.

Салфетка для экранов

Но есть нюанс: хранить ее удобно не получится. Как ни крути, но на тряпочке может скопиться мусор, из-за чего на экране могут появиться царапины. Вот более универсальный способ — специальный ластик для смартфона. Он напоминает обычный, школьный, но сделан из не такого грубого материала.

Вдобавок у него есть крышечка, поэтому попадание мусора исключено. Он также поможет оттереть краску с телефона, оставленную на корпусе смартфона дешевыми чехлами. А хранить его можно в виде брелока, вставив в разъём для наушников! Крутой аксессуар три-в-одном!

Ластик для смартфона

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Как удобно носить смартфон

Ни один чехол даже с самым удобным покрытием не обеспечит вашему смартфону стопроцентную защиту при падении. Взять хотя бы то, что смартфон может внезапно выскользнуть из рук в самый неподходящий момент. Однако это не значит, что от аксессуара нужно отказываться — просто купите в дополнение к нему вот такой держатель для телефона в виде лямки.

Рукоятка для телефона крепится на двусторонний скотч к чехлу с любым покрытием. Так держать смартфон в руках станет намного безопаснее, а еще ее можно использовать в качестве подставки. Цена вопроса — копейки, а сколько пользы!

Лямка для телефона

Но куда положить телефон, пока едешь на велосипеде? Не знаю как вы, но я постоянно встречаю велосипедистов, которые достают его из кармана или вовсе едут, держа его в одной руке. Это небезопасно и для пользователя, и уж тем более — для смартфона. Решить эту проблему поможет велосипедный держатель для смартфона.

Он разительно отличается от аналогов, так как надежно держится на руле, а все крепления фиксируются. Смартфон фиксируется по краям и точно не выпадет даже при езде по грунтовым дорогам. При необходимости можете развернуть держатель горизонтально или наклонить, чтобы в солнечную погоду экран не отсвечивал. Сам пользуюсь и вам советую!

Держатель для велосипеда

Ну, а если вы автолюбитель и держатель для смартфона у вас есть, то присмотритесь к такому — для кабеля. Можно установить его на приборную панель и закрепить провод от AUX или от зарядки, чтобы он не болтался во время езды. Приспособить держатель можно и дома, чтобы они не путались под столом. Приятная мелочь, которая пригодится всегда!

Держатель для кабеля

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