Стоит ли покупать смартфон прямо сейчас или подождать

Наши читатели столкнулись с беспрецедентной проблемой — резким скачком цен на смартфоны и другую технику. Кажется, единственное, о чем думаешь в этот момент — нужно срочно заказывать тот самый смартфон, о котором мечтал уже давно, ибо через пару дней его стоимость улетит далеко за пределы галактики. Магазины уже закрываются на неопределенное время, продавцы требуют предоплату товара, а покупателям хочется побыстрее вложиться в покупку гаджета, чтобы не потерять деньги. Правильно ли это? Давайте взглянем в прошлое — кажется, это сомнительная инвестиция. Постараемся разобраться, как поступить нужно ли покупать смартфон прямо сейчас.
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Почему дорожают смартфоны
Многие эксперты уже давно предполагали, что в 2022 году подорожание затронет многие телефоны в разных сегментах. Обычно подобные прогнозы сродни гаданию на кофейной гуще, а пользователи давно привыкли к тому, что подорожание — норма. Редко бывает так, что производители увеличивают стоимость устройства по своей воле — в основном это происходит из-за внешних факторов. Понятное дело, что этого никто не хочет, ведь тогда снизится спрос.
Если думаете, что стоимость смартфонов подлетела вверх только из-за последних событий, то глубоко ошибаетесь: напомним, что в конце прошлого года производители столкнулись с дефицитом чипов. А до этого еще была череда историй с ковидом и сопутствующими ограничениями, а также случай с контейнеровозом в Суэцком канале. Шутки шутками, но эти ситуации оказывают сильное влияние на ценообразование.
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Сколько должен стоить телефон
У каждого человека есть собственная психологическая отметка, по которой он оценивает стоимость смартфона и решает, насколько она ему подходит. К примеру, лет 5-7 назад многие считали, что смартфон не должен стоить более 30 тысяч рублей или его покупка не должна отнимать львиную долю от месячного дохода. Со временем многие смирились с тем, что смартфоны подорожали и стали увеличивать планку. Кто-то делает это постепенно, а кто-то рубит с плеча, меняя недорогой смартфон за 40 тысяч на устройство, которое стоит в два раза дороже.
Некоторые, напротив, в силу убеждений или возраста стали пользоваться устройствами дольше и перестали менять смартфоны каждый год — мы уже писали о том, что телефоны стали более долговечными, чем раньше, и это прекрасно для нас, пользователей, но плохо для продавцов. История показывает, что вкладываться в технику при скачке цен — определенно плохая идея.
Правда ли, что современные смартфоны недолговечные
Вспомните события 2014 года: люди, скупившие телевизоры, потом попросту не знали, что с ними делать. Эксперты считают, что излишнее потребление является механизмом психологической защиты во время кризиса, правда, ничуть не помогает: из-за резко возросшего спроса создаются перебои, растут цены, а люди теряют деньги. Вот несколько причин, почему все повторяется из раза в раз.
- Каждый человек хочет быть как все. Следовательно, если из вашего окружения сразу несколько человек собрались внезапно «запастись» техникой, то вы начинаете осознавать, что надо повторить за ними.
- Покупки снижают стресс. Это факт. Когда не понимаешь, что будет дальше, хочется порадовать себя. Но за одной покупкой следует другая — так и улетает наличность.
- Вы боитесь, что все будет по-другому. Что смартфонов не будет в продаже, что придется ходить с одним и тем же неопределенное количество времени.
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Почему не стоит покупать дорогой смартфон
Кто-то считает, что дорогой смартфон — это отличная инвестиция в будущее и хорошая попытка сохранить (и даже приумножить) свои средства. На самом деле — это ошибка и заблуждение. Смартфоны быстро дешевеют, а технологии устаревают. Купив флагман в разгар кризиса, вы обнаружите, что спустя некоторое время он уже подешевеет, а его место займет другая модель.
Ни в коем случае не ведитесь на мысль о том, что купленный смартфон можно перепродать: если он подорожает в два раза, вы не продадите его по той же цене — никто не купит условный iPhone за 200 тысяч. В лучшем случае, вы слегка отобьете вложенные деньги и немного подзаработаете. Если повезет. Смартфон, безусловно, важная часть жизни, но никто не будет скрести по сусекам, лишь бы купить его за баснословные деньги, тем более, когда нет никакой уверенности в завтрашнем дне.
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В это непростое время вам не стоит делать спонтанных покупок, как это делают остальные. В любом случае, смартфоны никуда не денутся, а выбрасывать уйму денег в срочном порядке — глупый и опрометчивый поступок. Хорошенько взвесьте свои возможности, а если прямо сейчас вам нужен недорогой смартфон, то присмотритесь к этим антикризисным вариантам, которые не составит труда приобрести.
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Смартфон — далеко не лучшая инвестиция, тем более, когда вы собираетесь купить его прямо сейчас на волне высокого спроса. Помните, что это — всего лишь телефон. Самое главное — лучший смартфон тот, который у вас есть сейчас.
Сейчас такое время, что может вообще лучше купить обычный кнопочный сотовый телефон. Американцы могут заблокировать операционки IOS и Android, тогда по смартфону даже позвонить не получится.