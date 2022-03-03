Стоит ли покупать смартфон прямо сейчас или подождать

Наши читатели столкнулись с беспрецедентной проблемой — резким скачком цен на смартфоны и другую технику. Кажется, единственное, о чем думаешь в этот момент — нужно срочно заказывать тот самый смартфон, о котором мечтал уже давно, ибо через пару дней его стоимость улетит далеко за пределы галактики. Магазины уже закрываются на неопределенное время, продавцы требуют предоплату товара, а покупателям хочется побыстрее вложиться в покупку гаджета, чтобы не потерять деньги. Правильно ли это? Давайте взглянем в прошлое — кажется, это сомнительная инвестиция. Постараемся разобраться, как поступить нужно ли покупать смартфон прямо сейчас.

Почему дорожают смартфоны

Многие эксперты уже давно предполагали, что в 2022 году подорожание затронет многие телефоны в разных сегментах. Обычно подобные прогнозы сродни гаданию на кофейной гуще, а пользователи давно привыкли к тому, что подорожание — норма. Редко бывает так, что производители увеличивают стоимость устройства по своей воле — в основном это происходит из-за внешних факторов. Понятное дело, что этого никто не хочет, ведь тогда снизится спрос.

Если думаете, что стоимость смартфонов подлетела вверх только из-за последних событий, то глубоко ошибаетесь: напомним, что в конце прошлого года производители столкнулись с дефицитом чипов. А до этого еще была череда историй с ковидом и сопутствующими ограничениями, а также случай с контейнеровозом в Суэцком канале. Шутки шутками, но эти ситуации оказывают сильное влияние на ценообразование.

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Сколько должен стоить телефон

У каждого человека есть собственная психологическая отметка, по которой он оценивает стоимость смартфона и решает, насколько она ему подходит. К примеру, лет 5-7 назад многие считали, что смартфон не должен стоить более 30 тысяч рублей или его покупка не должна отнимать львиную долю от месячного дохода. Со временем многие смирились с тем, что смартфоны подорожали и стали увеличивать планку. Кто-то делает это постепенно, а кто-то рубит с плеча, меняя недорогой смартфон за 40 тысяч на устройство, которое стоит в два раза дороже.

Некоторые, напротив, в силу убеждений или возраста стали пользоваться устройствами дольше и перестали менять смартфоны каждый год — мы уже писали о том, что телефоны стали более долговечными, чем раньше, и это прекрасно для нас, пользователей, но плохо для продавцов. История показывает, что вкладываться в технику при скачке цен — определенно плохая идея.

Правда ли, что современные смартфоны недолговечные

Вспомните события 2014 года: люди, скупившие телевизоры, потом попросту не знали, что с ними делать. Эксперты считают, что излишнее потребление является механизмом психологической защиты во время кризиса, правда, ничуть не помогает: из-за резко возросшего спроса создаются перебои, растут цены, а люди теряют деньги. Вот несколько причин, почему все повторяется из раза в раз.

Каждый человек хочет быть как все. Следовательно, если из вашего окружения сразу несколько человек собрались внезапно «запастись» техникой, то вы начинаете осознавать, что надо повторить за ними.

Покупки снижают стресс. Это факт. Когда не понимаешь, что будет дальше, хочется порадовать себя. Но за одной покупкой следует другая — так и улетает наличность.

Вы боитесь, что все будет по-другому. Что смартфонов не будет в продаже, что придется ходить с одним и тем же неопределенное количество времени.

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Почему не стоит покупать дорогой смартфон

Кто-то считает, что дорогой смартфон — это отличная инвестиция в будущее и хорошая попытка сохранить (и даже приумножить) свои средства. На самом деле — это ошибка и заблуждение. Смартфоны быстро дешевеют, а технологии устаревают. Купив флагман в разгар кризиса, вы обнаружите, что спустя некоторое время он уже подешевеет, а его место займет другая модель.

Ни в коем случае не ведитесь на мысль о том, что купленный смартфон можно перепродать: если он подорожает в два раза, вы не продадите его по той же цене — никто не купит условный iPhone за 200 тысяч. В лучшем случае, вы слегка отобьете вложенные деньги и немного подзаработаете. Если повезет. Смартфон, безусловно, важная часть жизни, но никто не будет скрести по сусекам, лишь бы купить его за баснословные деньги, тем более, когда нет никакой уверенности в завтрашнем дне.

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В это непростое время вам не стоит делать спонтанных покупок, как это делают остальные. В любом случае, смартфоны никуда не денутся, а выбрасывать уйму денег в срочном порядке — глупый и опрометчивый поступок. Хорошенько взвесьте свои возможности, а если прямо сейчас вам нужен недорогой смартфон, то присмотритесь к этим антикризисным вариантам, которые не составит труда приобрести.

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Смартфон — далеко не лучшая инвестиция, тем более, когда вы собираетесь купить его прямо сейчас на волне высокого спроса. Помните, что это — всего лишь телефон. Самое главное — лучший смартфон тот, который у вас есть сейчас.