Как обрабатывать фото на Android

Раньше редактирование фотографии на смартфоне было не лучшей идеей. Все было как-то сложно, непонятно и, можно даже сказать, не для людей. Теперь многое поменялось. На платформе Android есть масса отличных приложений для редактирования фотографий. Лучше всего то, что этих приложений столько, что каждый выберет что-то для себя. Только так можно получить лучшее. На самом деле не имеет значения, хотите ли вы сделать быстрое редактирование, внести исправления при помощи встроенных автоматических алгоритмов или чтобы у вас был выбор, чем воспользоваться. Главное просто выбрать то приложение, которые вам понравится. Особенно, если вы часто постите что-то в Instagram и для вас важно качество контента.

Приложения для редактирования фотографий

Каждое из приведенных ниже приложений может предложить что-то свое. То есть, возможно, вам понравится несколько из них и вы будете пользоваться сразу двумя или даже тремя для разных задач. Если нет, то в вашем распоряжении огромный Google Play, но не сделать эту подборку мы не могли.

Приложение Google Phone будет автоматически записывать звонки с неизвестных номеров

Snapseed — тот самый снэпсид

Snapseed начинает наш список, и на то есть веские причины. Это, вероятно, лучшее приложение для редактирования фотографий, которое подойдет почти всем пользователям. Оно настолько универсально, что может решить чуть ли не все проблемы, если не выводить их на профессиональный уровень.

Snapseed был куплен Google очень давно, и с тех пор становилось только лучше. Приложение очень интуитивное, понятное и поставляется с множеством встроенных инструментов. Благодаря его алгоритмам, также возможно автоматическое редактирование, если вы не хотите делать что-то вручную.

Если вы все же решите делать все самостоятельно, то тоже не разочаруетесь. Как только вы выберете нужный инструмент или категорию, вы сможете им пользоваться. Если в категории много инструментов, надо будет удержать палец на экране и можно будет перемещаться между ними.

Если еще не пробовали Snapseed, обязательно сделайте это и вы поймете, что вам нужно. Потом уже можно будет экспериментировать, но многие даже не уходят дальше этого приложения.

Скачать Snapseed

Photo Editor Pro — фильтры для фотографий

Если вам нравится использовать фильтры, скорее всего, вам понравится Photo Editor Pro. Пусть фильтры не являются главной функцией приложения и в нем есть и другие инструменты, но именно их тут настолько много, что вы можете даже не дойти до конца в их изучении.

Примеры приложений

Всего вам предложат более 100 различных фильтров, включая Lomo, PINK, Vignette, Natural, Warm, Dew и многие другие. Есть и другие функции, включая те, что можно отнести к категории ”Pro”.

Это приложение даже позволяет соединять два изображения, чтобы создать что-то действительно уникальное. Доступны десятки эффектов падения света и ретуши тела. Если вам больше по душе коллажи, то разработчики подумали и о вас. Для создания большого изображения можно будет объединить на нем до 18 более мелких.

Если перечислять все функции, на это не хватит никакой статьи. Просто имейте в виду, что выбрать будет из чего, и вы почти наверняка найдете то, что нужно. Просто попробуйте Photo Editor Pro.

Скачать Photo Editor Pro

Adobe Lightroom — лучшее приложение Adobe

Если у вас есть подписка Adobe, то, возможно, вы уже используете Adobe Lightroom на настольном компьютере. В этом случае его мобильная версия придется вам по душе. По сути, это настольное приложение, которое умело адаптировали под экран смартфона.

Многие считают его одним из самых мощных приложений для редактирования фотографий, доступных в Play Store.

Внутри приложения вы найдете не только фильтры и различные кисти, но даже встроенную камеру, чтобы захватывать изображение и сразу редактировать его в не сжатом формате.

Дизайн приложений: вот в чём Android явно превосходит iOS

Цветовая коррекция в Lightroom также является чем-то очень простым, как и пользовательский интерфейс. Сложностей с освоением у вас возникнуть не должно.

Скачать Adobe Lightroom

PicsArt — Лучшее приложения для создания коллажей

Если ваша основная цель в приложении для редактирования фотографий — создавать коллажи, PicsArt — один из лучших вариантов. Вы можете создавать их как в свободном стиле, так и в виде готового альбома.

Как только вы это сделаете, вы получите довольно много предустановок, а также сможете дополнительно настроить макет. При этом приложение не ориентировано только на создание коллажей. Оно также позволит вам редактировать фотографии, но инструменты будут не такими мощными, как в других приложениях.

Также вам предложат множество стикеров, но вы сможете создавать свои собственные. У вас будет инструмент для рисования, возможность убирать объекты с изображения и даже делать простейший монтаж видео. Но для этих целей лучше пользоваться отдельными приложениями.

Скачать PicsArt

Pixaloop — приложения для анимации фотографий

Pixaloop — это приложение, значительно отличающееся от любого другого в этом списке. Все из-за того, что в основном оно предоставляет собой полноценный фотоаниматор для вашего устройства. Сделано все довольно просто, чтобы пользоваться основными функциями мог любой начинающий пользователь. Цель приложения — оживить ваши фотографии с помощью анимации.

Например, вы можете заставить воду двигаться или сделать то же самое с волосами. Это всего лишь пара примеров. Приложение позволит добавлять движение и регулировать его скорость. Оно также позволяет заменять фон и управлять перемещениями с помощью опорных точек. Чудес не бывает и некоторые снимки анимируются не так хорошо, как хотелось бы. Но делать неподвижные элементы движущимися никогда до этого не было так просто

Скачать Pixaloop

LightX — как ретушировать лицо на Android

LightX — чрезвычайно мощный редактор фотографий. Это приложение особенно хорошо подходит для редактирования лиц. Оно может сгладить и повысить резкость ваших селфи как автоматически, так и вручную. Вы можете удалить с лица пятна, морщины, прыщи и тому подобное. Вы также можете изменить цвет волос и применить разные прически. Естественно, есть функция отбеливания зубов.

Однако это приложение не только для редактирования лиц. Это полноценное приложение для обработки фотографий. Оно позволяет даже вырезать изображения и изменять в них фон. Доступны фотоэффекты Color Splash и смешивание фотографий для создания некоторых специальных эффектов.

Инструменты можно перечислять долго, но среди них есть как любительские, так и профессиональные. Выбирать вам!

Скачать LightX