Йога в домашних условиях с Android. Примеры приложений

Популярность занятий йогой периодически меняется. То все повально начинают изучать различные практики, то, как будто наигравшись в мир Востока, забывают об этом до лучших времен. Но все равно интерес к этому виду физической активности довольно высокий и люди интересуются с чего начать, как развиваться, кто поможет и что это вообще из себя представляет. Как и для любых занятий, в Google Play уже давно существует множество приложений. Я хочу рассказать о самых интересных из них и привести примеры того, что можно скачать уже сегодня, чтобы начать новую жизнь. Тем более, когда это делать, как не в начале года. Это же классика — в очередной раз начать все менять с 1 января.

Что нужно для занятий йогой

Если вы еще этого не сделали, возможно, сейчас самое лучшее время, чтобы начать заниматься йогой. Если вы ищете душевного покоя или просто хотите отдохнуть, йога — это занятие, которое легко добавляется в любой распорядок дня. В конце концов вы можете заниматься йогой практически где угодно, и это может помочь значительно снизить стресс, а также улучшить ваше физическое здоровье.

Главное помнить, что любая йога должна быть разумной и купить для этого правильный коврик. Например, такой.

Все, что вам потребуется — это коврик и желание. Смартфон может стать вашим гуру, когда вы начнете путь к более здоровому образу жизни. Главное, правильно выбрать приложение. Нужно знать ваш уровень подготовки и цели занятий. Для этого мы и рассмотрим некоторые варианты.

Как заниматься йогой со смартфоном

Daily Yoga — йога на каждый день

Приложение Daily Yoga предлагает более 500 асан (поз), 70 программ йоги и более 500 сеансов йоги, пилатеса и медитации с гидом. Независимо от того, новичок вы или продвинутый йог, это приложение всегда может помочь вам в достижении ваших целей.

Пошаговые инструкции помогут выполнить каждое движение асаны. Вы можете связаться с сообществом йогов со всего мира и услышать их истории о том, как занятия помогли им вести более здоровый образ жизни.

Хотя это приложение предлагает несколько готовых планов йоги, вы всегда можете создать свой собственный, чтобы удобнее подобрать дни тренировок в соответствии с вашим собственным графиком. Есть также совместимость с Google Fit.

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Down Dog — персонализированные уроки йоги

Это приложение предназначено для получения максимально персонализированных уроков йоги. Вы можете настроить все: от вашего прошлого опыта до голоса наставника, фоновой музыки, стиля, темпа, продолжительности ваших практик, периода отдыха после каждой асаны и даже части тела, на которой нужно сосредоточиться. Всего Down Dog предлагает более 60 000 различных конфигураций.

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Вы можете выбрать один из нескольких типов практик и сосредоточиться на 20 различных областях практики и частях тела. Можно даже скачать тренировку, чтобы заниматься в соотвествии с ней даже тогда, когда смартфон не подключен к Сети.

Down Dog автоматически синхронизирует ваши данные на всех ваших устройствах. Вы также можете подключить приложение к Google Fit и записывать свое время активности и сожженные калории. Это приложение доступно на десяти языках, включая русский.

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Yoga Workout — приложения для растяжки

Yoga Workout — это приложение, которое поможет вам выполнять ежедневные упражнения на растяжку с помощью основных поз йоги. Оно предлагает очень понятные видео, за которыми легко следить. Голосовые подсказки создают ощущение личного тренера, поэтому вы можете точно понять, как освоить позу.

Это приложение предлагает множество видов йоги. Есть также упражнения, специально разработанные для женщин. Вы можете создать свой собственный режим и регулярно выполнять его, чтобы достичь здорового физического и психического состояния.

Вы также можете отслеживать свою фитнес-статистику, включая рост, вес и индекс массы тела (ИМТ). Русский язык, как и многие другие, есть.

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Yoga 360 — приложения для обучения йоге

Yoga 360 — еще одно отличное приложение для обучения йоге, которое также предлагает общие советы по здоровью, чтобы вы всегда были на высоте. Доступны три уровня занятий в соответствии с опытом пользователя — начальный, средний и продвинутый. Вместе они предлагают сотни поз йоги. Есть тренировки для снятия стресса, борьбы с депрессией и беспокойством, для потери веса, улучшения сна и многие другие варианты. Каждый шаг демонстрируется с помощью 3D-видео и голосовых подсказок.

Кроме того, Yoga 360 предлагает ежедневные советы по здоровью и диетические инструкции для всех категорий пользователей. Таблица ежедневно сожженных калорий, потери веса и индекса массы тела (ИМТ) поможет вам следить за своим прогрессом, а поддерживаемых языков тут еще больше — 18.

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Yoga For Beginners — йога для начинающих

Как следует из названия, это приложение в первую очередь предназначено для тех, кто плохо знаком с йогой. У него очень чистый интерфейс без лишней информации. Приложение предложит вам 30-минутные ежедневные занятия с простыми инструкциями. Каждое упражнение сопровождается кратким описанием того, как оно помогает вашему телу.

Среди специальных занятий есть те, которые помогут вам повысить иммунитет, избавиться от боли в спине, сбросить или набрать вес и многое другое. Есть и другие дополнительные материалы, которые не просто скажут, что делать, но и окунут вас в эту культуру.

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Yoga Home Workouts — йога в домашних условиях

Если вы хотите привести себя в форму, но не можете уделять достаточно времени ежедневному посещению тренажерного зала, Yoga Home Workouts попытается помочь вам. Это приложение предлагает множество поз йоги, которые помогут вам привести в тонус пресс, бедра, руки и другие части тела. Сеансы тренировок разработаны таким образом, чтобы вы постепенно шли вверх по лестнице уровней сложности и с легкостью их преодолевали.

Конечно, одними тренировками не набрать форму, ведь также необходимо контролировать свое питание. Поэтому здесь вы найдете план питания на месяц и всегда будете есть то, что нужно вашему организму после тренировки. На выбор будет предложена стандартная и вегетарианская диета. Интегрированный список покупок позволяет отслеживать, что у вас в холодильнике и что вам нужно купить.

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DDP Yoga Now — йога с рестлером

DDP Yoga — это не обычное приложение для йоги. В конце концов приложение, в котором повсюду изображен бывший профессиональный рестлер Даймонд Даллас Пейдж (сокращенно это и означает DDP), не может быть просто приложением для йоги. Тут вы найдете сочетание йоги с другими фитнес-техниками, такими, как спортивная реабилитационная терапия, художественная гимнастика и другие, чтобы дать вам полноценную тренировку, которая не требует бега, прыжков и подъемов.

В этом приложении есть множество мотивационных и обучающих видеороликов, предназначенных для любого типа пользователей. Тренировки есть даже для тех, кто по той или иной причине не может активно двигаться. Также есть тренировки для детей и беременных. Но в этом случае будьте очень осторожны! Не стоит слепо доверять приложению — всегда прислушивайтесь к своему телу и здравому смыслу.

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Для отслеживания сожженных калорий можно подключиться к Bluetooth-пульсометру. Это приложение также позволяет транслировать видео на телевизор. Вы зарабатываете очки за каждую тренировку, которая помогает вам подниматься в рейтинге. DDP Yoga также предлагает полезные рецепты, поэтому у вас всегда будет повод начать правильно питаться.

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