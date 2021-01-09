Приложение Google Phone будет автоматически записывать звонки с неизвестных номеров

Приложение Google Phone уже некоторое время позволяет записывать звонки, и эта функция работает в нескольких регионах. Однако разработчики решили пойти дальше, и в скором обновлении приложения появится очень удобная функция — автоматическая запись звонков с неизвестных номеров. Утилита «телефон» будет автоматически определять, есть ли номер в ваших контактах, и включать запись разговора. Правда, функция станет доступна не везде.

В Google стали работать над возможностью записывать звонки на Android около года назад, сначала она была доступна только на смартфонах Google Pixel, но впоследствии список поддерживаемых устройств расширился до некоторых устройств Xiaomi и Nokia. Это действительно удобно, поскольку вам не нужно устанавливать сторонние приложения для записи звонков. Однако Google решила не останавливаться на этом — в последнем обновлении Google Phone нашли упоминание новой функции, с помощью которой приложение будет самостоятельно начинать запись звонков, как только пользователю поступит вызов с неизвестного номера. Сейчас включить запись звонков на Андроид можно только вручную.

С этим изменением похоже, Google позволит пользователям автоматически запускать запись в приложении каждый раз, когда поступает звонок с номера, которого нет в контактах пользователя. Компания отмечает, что, даже если номер неизвестен для абонента, у всех участников вызова все равно будет воспроизводиться сообщение с уведомлением о том, что звонок записывается.

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Функция будет работать не во всех регионах, и пока непонятно, войдет ли Россия в их число, но обычная запись звонков в РФ работает — просто по закону всех участников звонков оповещают, что ведется запись разговора.

Как записывать звонки на Android

На некоторых моделях телефонов и большинстве смартфонов Google Pixel запись звонков на Андроид работает прямо в приложении «Телефон». Вот, что нужно для этого сделать.

Откройте приложение «Телефон». Совершите или примите вызов. Чтобы записать разговор, нажмите «Записать» на экране во время текущего вызова. Чтобы остановить запись, нажмите «Остановить».

В начале записи вы и ваш собеседник услышите сообщение о том, что звонок записывается, а по окончании – о том, что запись завершена.

Как записывать звонки на Huawei или Honor

В то же время есть немало устройств, на которых запись звонков в стандартной «звонилке» не работает. Например, на смартфонах Huawei или Honor, где с недавнего времени вообще нет сервисов Google. Для них есть свой способ:

Перейдите по этой ссылке и скачайте приложение «Запись разговора»;

Откройте Chrome – «Скачанные файлы» и установите приложение;

Запустите штатное приложение «Телефон» — «Настройки» и включите параметр «Автоматическая запись разговоров»;

Наберите чей-нибудь номер телефона и нажмите на кнопку записи, чтобы записать разговор.

Таких приложений довольно много, в том числе на Xiaomi и остальные телефоны, но они, как правило, не оповещают о том, что разговор записывается. И в этом случае записывая своих собеседников, вы нарушаете их право на тайну телефонных переговоров. Другое дело, если вы предупредите своего собеседника о записи. Но как правило, тогда ничего необычного вам по телефону не скажут.