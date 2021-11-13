Как побороть зависимость от Instagram? Он сам подскажет

Всем знакома ситуация, когда вы запускаете Instagram, чтобы ”быстро” просмотреть последние сообщения, и через несколько секунд вы полностью погружаетесь в бесконечный поток контента. Палец сам начинает его пролистывать и дальше, как в старой шутке, когда открыл Instagram в 22:00, чтобы перед сном полистать ленту, и сам не заметил, как до подъема в 07:00 осталось ровно три часа. Удивительно, но Instagram, при всей его заинтересованности в таком поведении пользователей, сам начинает бороться со столь существенной потерей времени пользователями. И новые функции помогут в этом.

Как реже пользоваться Instagram

Руководство Instagram заявило, что хочет побудить вас больше думать о том, сколько времени вы проводите в приложении. Да, вы поняли правильно: сама компания предлагает вам подумать о чем-то, кроме просмотра постов в Instagram. И даже если это популизм, все равно стоит задуматься об этом и прислушаться к рекомендациям.

Чтобы побудить вас лучше управлять своим временем при использовании Instagram, компания тестирует новую функцию под названием ”Сделай перерыв”. Пока она проверяется на ограниченной группе пользователей, но в случае успеха функция станет массовой и воспользоваться ей смогут все.

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Как работает работает новая функция Telegram

Итак, как это работает? Если вы включите эту функцию, вы можете попросить приложение напомнить вам о необходимости сделать перерыв через 10, 20 или 30 минут — выбор за вами.

Затем, по прошествии выбранного периода времени, вы увидите на экране сообщение с предложением сделать перерыв. Кроме того, вам предложат, чем именно вы можете заняться. Среди вариантов будут ”Сделать несколько глубоких вдохов”, ”Записать свои мысли”, ”Послушать любимую песню”, ”Сделать что-нибудь из списка дел”. Но вы сами понимаете, что варианта ”Удалить Instagram” в списке не будет.

Функция ”Сделай перерыв” не блокирует Instagram полностью, а только выдает напоминание о том, что надо отвлечься. То есть, если вы не считаете это нужным, то просто игнорируете сообщение и продолжаете пользоваться, нажав кнопку ”Готово”.

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Зачем Instagram предупреждает, что надо закрыть приложение

В размещенном видео, объясняющем суть нововведений, глава Instagram Адам Моссери сказал, что Take a Break (так в оригинале называется эта функция) является ”частью более широких усилий, направленных на то, чтобы дать людям больше контроля над своим опытом в Instagram”, добавив: ”В конечном счете вы сами знаете, что лучше для вас, когда дело доходит до того, как вы используете приложение. И мы хотим быть уверены, что предоставим вам инструменты, чтобы сделать из Instagram то, что вам действительно нужно”.

С большой долей вероятности можно сказать, что это красивый маркетинговый ход. Пользователи все равно часами будут сидеть в Instagram, но зато сам сервис и его материнская компания Meta (ранее Facebook) дадут ответ своим критикам. Напомню, в последнее время участились упреки социальных сетей в отрицательном влиянии на психическое здоровье молодых людей. Среди основных таких социальных сетей в мире можно назвать Instagram, Facebook и TikTok. Первые две страдают от критики больше остальных.

Когда в Instagram появится новая функция

По словам Моссери, если тестовая группа сочтет Take a Break успешной функцией, она распространится на все сообщество Instagram. Есть даже вероятность того, что произойдет это уже в декабре этого года.

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Что-то подобное уже есть во многих современных телефонах и выпускается под разными названиями, вроде ”Цифровое благополучие” и тому подобное. Такие системы анализируют время использования устройства и потом выдают вам статистику. Так вы можете узнать, что, например, вместо работы и занятий спортом вы 4 часа в день играете в игры и 3 часа проводите в социальных сетях.

Со стороны производителей телефонов видеть такую ”заботу” неудивительно, ведь им неважно, сколько времени ваш телефон включен. Но когда о таком заявляет сервис, доходы которого зависят непосредственно от того, сколько времени вы листаете ленту, это выглядит немного странно и отдает то ли пиаром, то ли попыткой от чего-то прикрыться. Собственно, о чем я уже сказал выше.