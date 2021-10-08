Очень странные поступки, которые мы совершаем в социальных сетях

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Иван Герасимов 0

Социальные сети сильно влияют на нас и на наше общение. Иногда поведение человека пересекается с современными технологиями, в результате чего получается что-то невероятно странное. Уверен, вы не раз сталкивались с тем, как ваш собеседник в чате начинал вести себя не так, каким он бывает в жизни. На это могут повлиять различные обстоятельства и расположение духа. Как бы то ни было, наблюдать за этим немного жутковато, но все равно забавно. Собрали странные поступки, которые могут совершать пользователи мессенджеров и социальных сетей.

Рассказываем о самых странных случаях поведения в соцсетях

Удаление записей со стены ВК

Уверен, вы сталкивались с тем, что многие пользователи чистят свою страницу от записей прошлых лет. Не понимаю, что в этом плохого: все мы были молоды и публиковали всё, что казалось интересным, смешным. То же самое касается и собственных записей. Думаю, это интересно читать, правда, закрыв ладонью глаза. Если серьезно, то это не только чья-то прихоть, но и требование руководства компаний, которые просят сотрудников избегать странных записей и репостов.

У всех бывал такой период, когда на странице оказывались странные посты. Ох уж эта молодость

С другой стороны, подобные посты из прошлого иногда поднимают настроение: Telegram-канал ВГИК, публикующий шутки на тему футбола, частенько выкладывает скриншоты записей десятилетней давности футболиста Александра Головина, ныне выступающего за «Монако».

Удалить страницу в ВК

Удаление страницы в социальной сети — абсолютно привычное явление, хоть и редкое. Зачем удалять страницу? Вспомните причины, которые предлагает указать сама социальная сеть: например, страница отнимает время или нужно время, чтобы отдохнуть. Иногда все намного проще: люди избавляются от страничек из-за того, что сервис утратил актуальность — об этом мы не раз рассказывали.

Удалил страницу — сбежал из взрослого мира. Хотя бы на время

Или человек действительно что-то хочет поменять в жизни. Бывают и такие случаи, что просто было ужасное настроение и рука сама дернулась удалить аккаунт. В общем, удалять страницу в соцсети — привычное явление. Ничуть не удивляешься, когда в списке диалогов обнаруживаешь удалившихся друзей.

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Зачем удалять переписку

Функция удаления сообщения из чата — очень удобная вещь. Бывает, написал чего и сам не подумал, что это значит. Или отправил не тому — зачем мешать человеку? Но есть люди, которые откровенно играют этим на ваших нервах. Я часто сталкивался с теми, кто отправлял сообщения, а затем подчищал за собой написанное. Особенно странно, что в переписке не было совершенно ничего криминального!

После прочтения сжечь. А лучше — стереть

А удаление голосовых сообщений и вовсе раздражает: бывает, начнешь слушать пятиминутный войс, а его удаляют, когда доходишь до середины. Удаление сообщений — прекрасный инструмент защиты собственной приватности, но его наличие позволяет нам бездумно писать некоторые вещи, зная, что их можно стереть.

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Зачем делать скриншоты

Сочетание определенных клавиш на смартфоне позволяет сделать скриншот. Эта удобная функция позволяет зафиксировать важный момент в переписке: чей-то номер, данные или просто смешную шутку от друга, чтобы использовать при встрече. Но скриншотами не стоит делиться ни в коем случае, ведь на них может содержаться личная информация о человеке, даже простая аватарка.

Мне кажется, что переписка должна оставаться между двумя людьми

Снимки экранов с перепиской гуляют по социальным сетям и оседают в пабликах, которые живут и зарабатывают подобной тематикой. Тем более не стоит фиксировать переписку в приложениях для знакомств: зачем кому-то еще знать, о чем вы общаетесь с малознакомым человеком? В любом случае, Интернет все помнит.

Скрытые друзья в ВКонтакте

Друзей в том же VK можно скрыть, но есть вероятность опростоволоситься

В 21 веке сложно что-либо утаить о себе. Даже закрытый профиль в соцсетях — не гарантия того, что о вас ничего не узнают. Обходными путями, через друзей ваших друзей недоброжелатели узнают о вас много нового. Опять же, простая человеческая ревность может стать причиной многих бед. Но возможность скрыть друзей — все равно достаточно интересная функция в социальных сетях. Конечно, у нее есть свои минусы. К примеру, если вы кого-то скрыли из списка, то и он должен скрыть вас у себя. Иначе рекомендации просто выдадут ваши секреты с потрохами, а это чревато обидами или выяснением отношений.

Как часто нужно менять аватарку

Кажется, в мире стало слишком много фотографий и вырос уровень самолюбования

Пожалуй, самый пункт в нашей подборке. Некоторые пользователи слишком часто меняют аватарки в соцсетях. Бывает, что у собеседника она меняется несколько раз на дню, а к утру ее попросту нет. У меня нет объяснения, почему так происходит. Но, думается, это очень странно и так рефлексировать точно не стоит.

А с какими странностями сталкивались вы? Давайте обсудим это в нашем Telegram-чате!

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