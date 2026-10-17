Только все разобрались, как пользоваться цифровым рублём, а тут новый сюрприз. Т-Банк без предупреждения перекроил своё приложение. Летом его тихо тестировали на части пользователей, а теперь включают массово. Обновлять ничего не пришлось: вы просто открываете привычный банк и не находите половины счетов. Кто-то уже успел разозлиться, кто-то полез в настройки, а у кого-то всё по-старому. Я разобрался, что произошло, почему перемены пришли не ко всем и можно ли вернуть всё как было. Заодно покажу настройку, о которой банк почти не рассказывает.

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Новая главная без сторис и рекламы

Новая главная входит в восьмую версию приложения, которую Т-Банк показал 8 октября. Летом похожий интерфейс время от времени появлялся у владельцев Android без всякого предупреждения, а потом так же тихо пропадал. Теперь это уже не тест.

Банк вообще в последнее время активно докручивает приложение. Совсем недавно в T-Pay появилась возможность добавить скидочные карты магазинов, а теперь очередь дошла до главного экрана.

По умолчанию главная открывается в режиме «Фокусный вид». В центре крупно написан баланс основного счёта, под ним карта и кнопки: пополнить, оплатить по QR-коду, перевести. Накопительный счёт и кредитка уехали вниз, до них теперь приходится листать. Заодно банк убрал с главной сторис и рекламу, а уведомления собрал в отдельный центр сверху.

Вернуть старую главную не получится

Переключателя «как было» в настройках нет, и откатиться назад не выйдет. Даже если найти старый установочный файл, интерфейс всё равно подтянется с сервера. Дизайн теперь привязан не к версии приложения, а к вашему аккаунту.

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К тому же банк строит вокруг новой главной целую экосистему. На ней держатся мультибанкинг, «Сферы» с накоплениями и кредитами, новая аналитика трат. Возвращать старый экран ради привычки Т-Банк вряд ли станет. Единственный компромисс, который есть сейчас, это компактный вид главной. О нём ниже.

Если у вас всё ещё старый экран

Новый интерфейс включают волнами. Банк сам решает, когда очередь дойдёт до вашего аккаунта. Поэтому у коллеги главная уже другая, а у вас всё по-старому. Бывает даже, что на одном устройстве дизайн новый, а на другом с тем же аккаунтом ещё прежний.

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Ничего делать не нужно. Проверьте только, что у вас стоит свежая версия приложения: её номер написан внизу экрана настроек. Ради нового дизайна переустанавливать приложение не стоит. Он появится сам в ближайшие дни.

Компактный вид возвращает счета на главную

Если «Фокусный вид» не понравился, переключитесь на «Компактный». В нём счета снова выстроены плитками, а баланс не занимает полэкрана. Пункт спрятан глубоко, поэтому вот порядок действий:

Откройте приложение Т-Банка и нажмите на аватарку в левом верхнем углу. Зайдите в настройки через значок шестерёнки справа вверху. В разделе «Приложение» выберите пункт «Вид главной». Отметьте «Компактный вид».

Изменения применяются сразу, перезапускать приложение не нужно. На том же экране есть ещё две полезные настройки. Переключатель «Скрыть копейки на главной» убирает дробную часть баланса. А в блоке «Счета на главной» карты можно перетаскивать за значок с полосками. Так легко поднять наверх нужный счёт, например накопительный.

Если пункта «Вид главной» у вас нет, значит, новый дизайн ещё не дошёл. Остались вопросы? Пишите в наш чат в MAX, подскажем.

Фокусный или компактный: что удобнее

Компактный режим показывает на главной сразу четыре счёта. Вверху две плитки с балансами, ниже кнопка «Основные счета» и привычная лента с операциями и кэшбэком. Если у вас дебетовая карта, кредитка и копилка, выбирайте компактный, не раздумывая.

Выбор внешнего вида в банковских приложениях постепенно становится нормой. В СберБанк Онлайн, например, недавно разрешили поменять стиль уведомлений. Т-Банк пошёл дальше и дал выбрать вид всей главной.

Фокусный подойдёт тем, у кого одна карта на всё: на неё приходит зарплата, с неё же идут все траты. Открыл, увидел цифру, закрыл. Но один минус есть у обоих режимов. Целые блоки главной теперь не двигаются и не отключаются, как раньше. Переставлять получается только счета.

Карты Сбера на главной и другие новинки

На главную теперь можно добавить карту Сбербанка. Её баланс появится рядом с картами Т-Банка, а операции попадут в общую ленту. Это удобно тем, кто не готов отказаться от Сбера. Особенно если вы уже платите там с помощью кольца.

Переводы между двумя банками до 30 млн рублей идут без комиссии прямо с главной. Другие банки обещают подключить позже, а данные передаются только с вашего согласия.

Вклады, инвестиции и золото собрали в отдельную «Сферу» накоплений. «Финздоровье» превратилось в аналитику трат: она показывает расходы по категориям и самые крупные покупки за месяц. В чате теперь осталась только поддержка, и туда можно отправить голосовое сообщение.

Если после всех новостей о сбоях вас беспокоит сохранность денег, почитайте, что будет с вкладами, если пострадают дата-центры банков. А компактный вид включите сразу: это займёт полминуты и вернёт почти всё, что было удобно в старом дизайне.