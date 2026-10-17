Только все разобрались, как пользоваться цифровым рублём, а тут новый сюрприз. Т-Банк без предупреждения перекроил своё приложение. Летом его тихо тестировали на части пользователей, а теперь включают массово. Обновлять ничего не пришлось: вы просто открываете привычный банк и не находите половины счетов. Кто-то уже успел разозлиться, кто-то полез в настройки, а у кого-то всё по-старому. Я разобрался, что произошло, почему перемены пришли не ко всем и можно ли вернуть всё как было. Заодно покажу настройку, о которой банк почти не рассказывает.
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Новая главная без сторис и рекламы
Новая главная входит в восьмую версию приложения, которую Т-Банк показал 8 октября. Летом похожий интерфейс время от времени появлялся у владельцев Android без всякого предупреждения, а потом так же тихо пропадал. Теперь это уже не тест.
Банк вообще в последнее время активно докручивает приложение. Совсем недавно в T-Pay появилась возможность добавить скидочные карты магазинов, а теперь очередь дошла до главного экрана.
По умолчанию главная открывается в режиме «Фокусный вид». В центре крупно написан баланс основного счёта, под ним карта и кнопки: пополнить, оплатить по QR-коду, перевести. Накопительный счёт и кредитка уехали вниз, до них теперь приходится листать. Заодно банк убрал с главной сторис и рекламу, а уведомления собрал в отдельный центр сверху.
Вернуть старую главную не получится
Переключателя «как было» в настройках нет, и откатиться назад не выйдет. Даже если найти старый установочный файл, интерфейс всё равно подтянется с сервера. Дизайн теперь привязан не к версии приложения, а к вашему аккаунту.
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К тому же банк строит вокруг новой главной целую экосистему. На ней держатся мультибанкинг, «Сферы» с накоплениями и кредитами, новая аналитика трат. Возвращать старый экран ради привычки Т-Банк вряд ли станет. Единственный компромисс, который есть сейчас, это компактный вид главной. О нём ниже.
Если у вас всё ещё старый экран
Новый интерфейс включают волнами. Банк сам решает, когда очередь дойдёт до вашего аккаунта. Поэтому у коллеги главная уже другая, а у вас всё по-старому. Бывает даже, что на одном устройстве дизайн новый, а на другом с тем же аккаунтом ещё прежний.
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Ничего делать не нужно. Проверьте только, что у вас стоит свежая версия приложения: её номер написан внизу экрана настроек. Ради нового дизайна переустанавливать приложение не стоит. Он появится сам в ближайшие дни.
Компактный вид возвращает счета на главную
Если «Фокусный вид» не понравился, переключитесь на «Компактный». В нём счета снова выстроены плитками, а баланс не занимает полэкрана. Пункт спрятан глубоко, поэтому вот порядок действий:
- Откройте приложение Т-Банка и нажмите на аватарку в левом верхнем углу.
- Зайдите в настройки через значок шестерёнки справа вверху.
- В разделе «Приложение» выберите пункт «Вид главной».
- Отметьте «Компактный вид».
Изменения применяются сразу, перезапускать приложение не нужно. На том же экране есть ещё две полезные настройки. Переключатель «Скрыть копейки на главной» убирает дробную часть баланса. А в блоке «Счета на главной» карты можно перетаскивать за значок с полосками. Так легко поднять наверх нужный счёт, например накопительный.
Если пункта «Вид главной» у вас нет, значит, новый дизайн ещё не дошёл. Остались вопросы? Пишите в наш чат в MAX, подскажем.
Фокусный или компактный: что удобнее
Компактный режим показывает на главной сразу четыре счёта. Вверху две плитки с балансами, ниже кнопка «Основные счета» и привычная лента с операциями и кэшбэком. Если у вас дебетовая карта, кредитка и копилка, выбирайте компактный, не раздумывая.
Выбор внешнего вида в банковских приложениях постепенно становится нормой. В СберБанк Онлайн, например, недавно разрешили поменять стиль уведомлений. Т-Банк пошёл дальше и дал выбрать вид всей главной.
Фокусный подойдёт тем, у кого одна карта на всё: на неё приходит зарплата, с неё же идут все траты. Открыл, увидел цифру, закрыл. Но один минус есть у обоих режимов. Целые блоки главной теперь не двигаются и не отключаются, как раньше. Переставлять получается только счета.
Карты Сбера на главной и другие новинки
На главную теперь можно добавить карту Сбербанка. Её баланс появится рядом с картами Т-Банка, а операции попадут в общую ленту. Это удобно тем, кто не готов отказаться от Сбера. Особенно если вы уже платите там с помощью кольца.
Переводы между двумя банками до 30 млн рублей идут без комиссии прямо с главной. Другие банки обещают подключить позже, а данные передаются только с вашего согласия.
Вклады, инвестиции и золото собрали в отдельную «Сферу» накоплений. «Финздоровье» превратилось в аналитику трат: она показывает расходы по категориям и самые крупные покупки за месяц. В чате теперь осталась только поддержка, и туда можно отправить голосовое сообщение.
Если после всех новостей о сбоях вас беспокоит сохранность денег, почитайте, что будет с вкладами, если пострадают дата-центры банков. А компактный вид включите сразу: это займёт полминуты и вернёт почти всё, что было удобно в старом дизайне.