С 1 сентября 2026 года в России официально запускается цифровой рубль — третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Не путайте его с криптовалютой, про которую мы писали отдельно. Для владельцев Android-смартфонов появление цифрового рубля означает следующее: в банковском приложении появится новая вкладка, и платить станет чуть иначе. Объясняю простым языком, что это такое, зачем нужно и как пользоваться.

Цифровой рубль заработает уже 1 сентября. Фото.

Цифровой рубль заработает уже 1 сентября

Что такое цифровой рубль — объясняю без финансового жаргона

Цифровой рубль — это обычный рубль, только в цифровом виде. Не криптовалюта, не баллы условного Яндекса (которые, кстати, можно обменять на реальные рубли) и не бонусы, а настоящие деньги, которые выпускает Центральный банк России. Курс простой: один цифровой рубль равен одному обычному рублю равен одному безналичному рублю.

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Главное отличие от привычных денег на карте заключается в том, что хранятся цифровые рубли не в вашем банке, а напрямую на платформе Центробанка. Банк выступает посредником: через его приложение вы получаете доступ к своему цифровому кошельку, но сами деньги лежат у регулятора. Это важно: даже если ваш банк обанкротится, цифровые рубли останутся в сохранности — они не застрахованы системой страхования вкладов, потому что страховать их незачем. Они и так у государства.

Цифровой рубль отличается от обычного, но расплатиться им можно будет почти везде. Фото.

Цифровой рубль отличается от обычного, но расплатиться им можно будет почти везде

Цифровой рубль не заменяет наличные и безналичные деньги. Все три формы будут существовать одновременно, и никто не заставит вас пользоваться цифровым рублём. Следить за актуальными новостями о цифровом рубле удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем он вообще нужен — честный ответ

Для обычного пользователя Android главные плюсы такие:

  • переводы физлицам бесплатные — никаких комиссий между людьми;
  • платежи без интернета — через NFC даже в метро или в месте без связи;
  • пополнять кошелёк можно до 300 000 рублей в месяц;
  • деньги защищены — уникальный код каждого цифрового рубля позволяет отследить, куда он ушёл.

Есть и минусы, о которых нужно знать сразу:

  • кэшбэка нет — при оплате цифровыми рублями бонусы не начисляются;
  • проценты не начисляются — это не вклад и не накопительный счёт;
  • кредит или ипотеку в цифровых рублях не дадут.

То есть цифровой рубль — это средство оплаты, а не накопления. Держать в нём все деньги смысла нет. Но для быстрых переводов без комиссии — удобно.

Какие банки поддерживают цифровой рубль с 1 сентября

Все ключевые банки будут поддерживать цифровой рубль. Фото.

Все ключевые банки будут поддерживать цифровой рубль

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль запускают все 12 системно значимых банков России:

  • ЮниКредит Банк;
  • Газпромбанк;
  • Совкомбанк;
  • ВТБ;
  • Альфа-Банк;
  • Сбербанк;
  • Московский кредитный банк;
  • Банк ДОМ.РФ;
  • Т-Банк;
  • ПСБ;
  • Райффайзенбанк;
  • Россельхозбанк.

Принимать оплату цифровыми рублями с 1 сентября готовы Ozon, МТС, «Магнит» и другие крупные ретейлеры. До 1 января 2027 года действует льготный период — все операции с цифровым рублём бесплатны и для физлиц, и для бизнеса. После этой даты бизнес начнёт платить небольшие комиссии, физлица останутся без них.

Как открыть цифровой кошелёк на Android

Функция появится 1 сентября 2026 года. Фото.

Функция появится 1 сентября 2026 года

Открыть кошелёк просто — делается это через банковское приложение. Никуда идти не нужно.

  1. Обновите банковское приложение до актуальной версии по нашей инструкции на сайте.
  2. Откройте приложение и найдите раздел «Цифровой рубль» — он появится на главном экране или в меню.
  3. Нажмите «Открыть кошелёк» и подтвердите действие — потребуется биометрия или PIN.
  4. Пополните кошелёк с банковского счёта на любую сумму до 300 000 рублей в месяц.

Важно: никто не откроет кошелёк за вас автоматически. Это сугубо добровольное действие — только вы сами можете инициировать открытие цифрового кошелька. Один человек — один кошелёк. Обсудить вопросы по цифровому рублю можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как платить через Android-смартфон

Способов оплаты несколько — под разные ситуации.

Готовьтесь расплачиваться цифровым рублём уже 1 сентября. Фото.

Готовьтесь расплачиваться цифровым рублём уже 1 сентября

Через NFC бесконтактно:

  1. Откройте банковское приложение и перейдите в раздел цифрового кошелька.
  2. Выберите «Оплатить» и поднесите смартфон к терминалу.
  3. Подтвердите оплату биометрией или PIN-кодом.

По QR-коду:

  1. Попросите кассира показать QR-код для оплаты цифровым рублём.
  2. В банковском приложении выберите «Сканировать QR».
  3. Наведите камеру, проверьте сумму и подтвердите оплату.

Перевод человеку:

  1. В банковском приложении откройте цифровой кошелёк.
  2. Выберите «Перевести» и введите номер телефона получателя.
  3. Укажите сумму и подтвердите — комиссии нет.

Почему у владельцев Android всё проще, чем на iPhone

Здесь Android получает реальное преимущество. Часть банков столкнулась с проблемой: Apple не пропускает через App Store обновления банковских приложений с поддержкой цифрового рубля, о чём сообщают коллеги с AppleInsider.ru. Модерация блокирует их из-за связи с российской государственной инфраструктурой. На Android такой проблемы нет. Банки обновляют приложения через Google Play, RuStore или напрямую через APK — никаких ограничений по публикации. Если ваш банк поддерживает цифровой рубль с 1 сентября, на Android вы получите доступ к нему в первый же день без каких-либо проблем.

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Единственное что нужно сделать заранее — обновить банковское приложение до последней версии. Если приложение вашего банка удалено из Google Play — ищите актуальную версию в RuStore. Актуальные новости о цифровом рубле публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.