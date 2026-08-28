С 1 сентября 2026 года в России официально запускается цифровой рубль — третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Не путайте его с криптовалютой, про которую мы писали отдельно. Для владельцев Android-смартфонов появление цифрового рубля означает следующее: в банковском приложении появится новая вкладка, и платить станет чуть иначе. Объясняю простым языком, что это такое, зачем нужно и как пользоваться.

Что такое цифровой рубль — объясняю без финансового жаргона

Цифровой рубль — это обычный рубль, только в цифровом виде. Не криптовалюта, не баллы условного Яндекса (которые, кстати, можно обменять на реальные рубли) и не бонусы, а настоящие деньги, которые выпускает Центральный банк России. Курс простой: один цифровой рубль равен одному обычному рублю равен одному безналичному рублю.

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Главное отличие от привычных денег на карте заключается в том, что хранятся цифровые рубли не в вашем банке, а напрямую на платформе Центробанка. Банк выступает посредником: через его приложение вы получаете доступ к своему цифровому кошельку, но сами деньги лежат у регулятора. Это важно: даже если ваш банк обанкротится, цифровые рубли останутся в сохранности — они не застрахованы системой страхования вкладов, потому что страховать их незачем. Они и так у государства.

Цифровой рубль не заменяет наличные и безналичные деньги. Все три формы будут существовать одновременно, и никто не заставит вас пользоваться цифровым рублём. Следить за актуальными новостями о цифровом рубле удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем он вообще нужен — честный ответ

Для обычного пользователя Android главные плюсы такие:

переводы физлицам бесплатные — никаких комиссий между людьми;

— никаких комиссий между людьми; платежи без интернета — через NFC даже в метро или в месте без связи;

— через NFC даже в метро или в месте без связи; пополнять кошелёк можно до 300 000 рублей в месяц;

в месяц; деньги защищены — уникальный код каждого цифрового рубля позволяет отследить, куда он ушёл.

Есть и минусы, о которых нужно знать сразу:

кэшбэка нет — при оплате цифровыми рублями бонусы не начисляются;

— при оплате цифровыми рублями бонусы не начисляются; проценты не начисляются — это не вклад и не накопительный счёт;

— это не вклад и не накопительный счёт; кредит или ипотеку в цифровых рублях не дадут.

То есть цифровой рубль — это средство оплаты, а не накопления. Держать в нём все деньги смысла нет. Но для быстрых переводов без комиссии — удобно.

Какие банки поддерживают цифровой рубль с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль запускают все 12 системно значимых банков России:

ЮниКредит Банк;

Газпромбанк;

Совкомбанк;

ВТБ;

Альфа-Банк;

Сбербанк;

Московский кредитный банк;

Банк ДОМ.РФ;

Т-Банк;

ПСБ;

Райффайзенбанк;

Россельхозбанк.

Принимать оплату цифровыми рублями с 1 сентября готовы Ozon, МТС, «Магнит» и другие крупные ретейлеры. До 1 января 2027 года действует льготный период — все операции с цифровым рублём бесплатны и для физлиц, и для бизнеса. После этой даты бизнес начнёт платить небольшие комиссии, физлица останутся без них.

Как открыть цифровой кошелёк на Android

Открыть кошелёк просто — делается это через банковское приложение. Никуда идти не нужно.

Обновите банковское приложение до актуальной версии по нашей инструкции на сайте. Откройте приложение и найдите раздел «Цифровой рубль» — он появится на главном экране или в меню. Нажмите «Открыть кошелёк» и подтвердите действие — потребуется биометрия или PIN. Пополните кошелёк с банковского счёта на любую сумму до 300 000 рублей в месяц.

Важно: никто не откроет кошелёк за вас автоматически. Это сугубо добровольное действие — только вы сами можете инициировать открытие цифрового кошелька. Один человек — один кошелёк. Обсудить вопросы по цифровому рублю можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как платить через Android-смартфон

Способов оплаты несколько — под разные ситуации.

Через NFC бесконтактно:

Откройте банковское приложение и перейдите в раздел цифрового кошелька. Выберите «Оплатить» и поднесите смартфон к терминалу. Подтвердите оплату биометрией или PIN-кодом.

По QR-коду:

Попросите кассира показать QR-код для оплаты цифровым рублём. В банковском приложении выберите «Сканировать QR». Наведите камеру, проверьте сумму и подтвердите оплату.

Перевод человеку:

В банковском приложении откройте цифровой кошелёк. Выберите «Перевести» и введите номер телефона получателя. Укажите сумму и подтвердите — комиссии нет.

Почему у владельцев Android всё проще, чем на iPhone

Здесь Android получает реальное преимущество. Часть банков столкнулась с проблемой: Apple не пропускает через App Store обновления банковских приложений с поддержкой цифрового рубля, о чём сообщают коллеги с AppleInsider.ru. Модерация блокирует их из-за связи с российской государственной инфраструктурой. На Android такой проблемы нет. Банки обновляют приложения через Google Play, RuStore или напрямую через APK — никаких ограничений по публикации. Если ваш банк поддерживает цифровой рубль с 1 сентября, на Android вы получите доступ к нему в первый же день без каких-либо проблем.

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Единственное что нужно сделать заранее — обновить банковское приложение до последней версии. Если приложение вашего банка удалено из Google Play — ищите актуальную версию в RuStore. Актуальные новости о цифровом рубле публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.