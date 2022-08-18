Как установить сторонний циферблат на Mi Band

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Иван Герасимов 0

Несмотря на то, что фитнес-браслет Mi Band не имеет особых способов кастомизации системы, его все равно можно сделать лучше. Если речь о бесплатных способах, то вы всегда можете покопаться в библиотеке циферблатов и найти подходящий, благо чем новее Mi Band, тем больше в него по умолчанию вшито стандартных циферблатов. Проблема в том, что со временем все они начинают надоедать, поэтому появляется желание найти все новые и новые изображения. Можно ли это сделать? Конечно, да! Сегодня объясним, как добавить новые циферблаты в любой Mi Band.

Разбираемся, как поменять циферблат на сторонний на ваших Mi Band

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Как установить свой циферблат на Mi Band

Перед тем, как заняться установкой, вам необходимо скачать новую тему или целую подборку. Взять их можно где угодно: бояться не стоит, так как они представляют собой лишь архив с заставками в формате .bin, которые нам и пригодятся. Внутри папки также хранится файл в формате .xml с описанием циферблата Mi Band, а также его версия в .png. А дальше все очень просто.

  • Зайдите в Zepp Life на Android-смартфоне.
  • Нажмите «Профиль» и выберите устройство, на котором будете менять циферблат.
  • Нажмите «Магазин», выберите любой циферблат и установите его на свой Mi Band, нажав «Синхронизировать циферблат».

    • Установите понравившийся циферблат, после чего мы заменим его на новый

  • Обязательно закройте приложение Zepp Life. Мы запустим его позже.
  • Теперь откройте файловый менеджер: пройдите по пути «Android — Data — xiaomi.hm.health — 58 (иногда 59)» и выберите папку с названием из комбинации букв и цифр.
  • Эта папка — место хранения стандартных циферблатов. Скопируйте название файла .bin и удалите все файлы.
  • Откройте архив с новой темой и скопируйте файл .bin (или все файлы) в ту папку, из которой только что все удалили.

    • В папке будет три файла, мы копируем название того, что с расширением .bin

  • После этого вам нужно переименовать новый файл .bin, вставив из буфера обмена скопированное название.
  • Откройте Zepp Life и перейдите в раздел с циферблатами по инструкции выше. Выберите «Администратор» и примените новый циферблат.

Не пугайтесь: у него будет новое название, так как приложение достает его из файлов, которые мы добавили. Вот и всё: новый циферблат установлен! А данный способ работает на любом Android-смартфоне и с любым Mi Band, начиная с Mi Band 4.

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Как установить циферблат на Mi Band 7

Кстати, если захотите установить циферблат на Mi Band 7, то вам не нужно будет переименовывать новые файлы под старое название и удалять стоковые темы. Для этого вам нужно будет скачать циферблат и распаковать в ту же папку, которая указана в инструкции выше, использовав Zepp Life — он предлагает выбрать кастомные версии с помощью кнопки загрузки.

Поменять циферблат можно даже на Mi Band 7

Также вы можете использовать для смены циферблата приложение Mi Fitness — о том, зачем оно нужно, мы писали в нашей статье — обязательно прочтите! Оно работает в связке со сторонними приложениями, в которые уже включены разнообразные темы оформления. Как правило, приложения бесплатны, но некоторые циферблаты открываются только после оплаты.

  • Скачайте приложение с циферблатами.
  • Выберите нужный циферблат в Магазине.
  • Нажмите кнопку «Загрузка» в правом нижнем углу экрана.

    • Выберите понравившийся вариант циферблата

  • Разрешите доступ к файлам приложения Zepp Life — иногда такой запрос появляется.
  • Нажмите «Использовать эту папку».

    • Необходимо дать разрешение по привязке своего браслета

  • Выберите «Использование Mi Fitness» и выберите свое устройство.

Готово! Таким образом можно прокачивать даже новый Xiaomi Smart Band 7. В нашей статье вы узнаете, стоит ли его покупать прямо сейчас.

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Как сменить циферблат Mi Band на Айфоне

Учитывая то, что версии Zepp Life для iOS и Android сильно отличаются, вам придется менять циферблат Mi Band на Айфоне только с помощью специальных приложений. Дело в том, что iOS — закрытая система, где нет возможности блуждать по папкам с файлами, тем более — переименовывать их или удалять. К сожалению, скачивать кастомные циферблаты на Mi Band через iPhone нельзя — только пользоваться предложенными из других приложений.

iOS — закрытая система, поэтому для смены циферблатов можно использовать только готовые приложения

Лично я рекомендую AmazTools — простое приложение, которое не только меняет циферблаты, но и отслеживает ваши шаги и другие показатели — простой аналог Zepp Life.

  • Скачайте его на Айфон по этой ссылке.
  • Откройте и дайте необходимые разрешения: смартфон подключится к браслету.
  • Зайдите на вкладку «Экран» и выберите предложенный циферблат.

    • Циферблат на Mi Band можно также поменять с помощью iPhone

  • Нажмите «Загрузить» и «Установить».
  • Примерно через минуту циферблат установится на ваш Mi Band.

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Удобно то, что приложение работает с разными моделями Mi Band и не требует ввода дополнительных данных, автоматически подключаясь к Zepp Life.

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