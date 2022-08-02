Можно ли использовать смартфон Xiaomi вместо фитнес-браслета

Экосистема современных устройств устроена таким образом, что при покупке смартфона вам обязательно нужно приобрести в дополнение еще какой-нибудь гаджет. Например, беспроводные наушники или смарт-часы. Любители здорового образа жизни предпочитают фитнес-браслеты — отличное дополнение к смартфону для подсчета калорий, пульса или пройденного расстояния. Владельцам смартфонов Xiaomi и вовсе повезло вдвойне — в телефон можно установить приложение Mi Health с набором полезных функций. Но может ли смартфон заменить фитнес-браслет? Сегодня разберемся, как работает Mi Health в Xiaomi и что оно умеет.

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Что такое Mi Health в Xiaomi

Xiaomi Mi Health — фирменная утилита для отслеживания показателей здоровья, которую теперь переименовали в Mi Fitness: активности, сна и женского здоровья. Некоторые данные собираются автоматически, например, другие нужно вводить вручную. На основе показателей приложение выдает очки здоровья — своеобразная оценка самочувствия. Путать Mi Fitness и Mi Fit (теперь Zepp Life) не стоит, хотя они обладают схожими функциями. Что удивительно, Mi Health умеет работать без привязки к фитнес-браслету, позволяя не тратиться на дополнительные гаджеты. Или же вы всегда сможете импортировать данные из Zepp Life. Вот, какие функции здесь есть.

Активность: этот пункт подсчитывает шаги с помощью акселерометра , а также продолжительность ходьбы и сожженные калории. Информация сохраняется в приложении, поэтому ее можно просмотреть за любой день с момента установки. Есть диаграммы за период времени. Функция работает, когда смартфон у вас под рукой.

, а также продолжительность ходьбы и сожженные калории. Информация сохраняется в приложении, поэтому ее можно просмотреть за любой день с момента установки. Есть диаграммы за период времени. Функция работает, когда смартфон у вас под рукой. Сон: фитнес-браслет фиксирует его самостоятельно, но не всегда точно. Зато есть информация по фазам сна. В Mi Fitness придется вносить время отхода ко сну и пробуждения самостоятельно. Приложение попытается автоматически считать ваш сон, пока ночью смартфон лежит неподвижно.

Вес: этот показатель вместе с ростом вносится при первоначальной настройке и может корректироваться с течением времени. Утилита автоматически рассчитывает индекс массы тела, чтобы выбрать идеальный вес для вашего роста.

По желанию можно внести процент жира, мышечной массы и другие показатели состава тела, но узнать это можно только с помощью умных весов, так как ни смартфон, ни фитнес-браслет не регистрируют этих данных.

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Как отследить свой храп на смартфоне

Фитнес-браслеты и более-менее современные смарт-часы имеют классную фичу — обнаружение храпа. Кроме шуток, но обструктивное апноэ сна — серьезное заболевание, характеризующееся нарушением дыхания. Обнаружить его крайне непросто, особенно, если живешь один. К счастью, в Xiaomi придумали, как это сделать с помощью смартфона и внедрили обнаружение храпа в Mi Fitness.

Найти эту функцию крайне сложно: скорее всего, она активируется либо при подключении фитнес-браслета, либо после сна, когда телефон лежит рядом и записывает звуки вокруг. После этого он предлагает вам активировать обнаружение храпа в настройках приложения, а с утра выдает отчет после пробуждения. Так вы будете знать, что с вашим сном что-то идет не так и пора обратиться к специалисту. К сожалению, смартфон не сможет определить фазы сна и время, поэтому придется подключить один из аксессуаров или внести время самостоятельно.

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Как лучше считать калории

Фитнес-браслет является наиболее точным инструментом для ежедневного подсчета сожженных калорий. Конечно, показатели нельзя назвать точными на 100 процентов, всегда нужно держать в уме, что есть определенная погрешность. А вот измерение сожженных калорий с помощью смартфона — непростая задача. В Mi Fitness можно включать режим тренировки для бега на улице, предварительно разрешив доступ к местоположению, или на беговой дорожке — для этого вам потребуется уточнить, куда установить смартфон.

В обоих случаях данные будут сильно разниться, а калории будут измеряться не на основе вашего пульса и интенсивности бега, а по заранее встроенным алгоритмам — прямо как на экране беговой дорожки. То есть, вы можете включить ее и сойти с нее, оставив работающей, а калории все равно будут считаться. Лучшее, что можно сделать — сравнить их с показателями фитнес-браслета: для этого вам нужно сложить их и разделить надвое, после чего получится более-менее точный результат.

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Как мы видим, заниматься спортом и следить за здоровьем без фитнес-браслета можно, но данные будут очень далеки от правды, а некоторые функции и вовсе будут недоступны. Кроме того, носить спортивный аксессуар на руке намного проще, чем постоянно брать с собой смартфон на прогулку. С другой стороны, с помощью одного смартфона реально фиксировать важные данные: в Mi Fitness доступны вес, время сна и количество шагов — обычно этого достаточно для того, чтобы привести себя в форму.