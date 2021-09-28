Как Google упростит обновление смартфонов на Android

Несмотря на то что Google выпустила операционную систему Fuchsia OS, компания не спешит переводить на неё свои смартфоны. Более того, в компании даже не захотели использовать ядро Zircon, которое лежит в основе новой операционки. Это было бы логично, учитывая, что базисом Android является ядро Linux, которое не принадлежит Google. Но, судя по всему, в компании не очень переживают на этот счёт, потому что разработчики поискового гиганта решили не просто не переводить Android на Zircon, а сделать мобильную ОС ещё больше похожей на Linix.

Обновлять Android-смартфоны довольно сложно. Всегда было сложно, но со временем Google поняла это и начала исправлять. Сначала она вычленила из операционки свои приложения, начав снабжать её новыми функциями через них.

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Потом разработчики компании разделили Android на несколько самостоятельных компонентов, тем самым позволив производителям смартфонов и поставщикам железа выпускать независимые обновления для устройств и их аппаратного обеспечения. А теперь Google поставила себе новую задачу.

Проблемы обновления Android

Как оказалось, поддержка самостоятельных компонентов Android — это не лучшее решение. Потому что в краткосрочной перспективе это действительно удобно, но в долгосрочной, когда приходится приводить эти компоненты к единому уровню, это всё только усложняет.

Если говорить совсем примитивным языком, то раньше Android делился на версию для производителя и версию для поставщика процессора. Те в свою очередь делились ещё на несколько фрагментов. Но теперь Google решила объединить эти компоненты воедино, позволив производителям кастомизировать ОС и обновлять её через подключаемые модули.

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Вся программная часть, которую создают производители смартфонов и процессоров, внося изменения в Android, будет вынесена за пределы ОС. То есть сама операционка будет оставаться неизменной, а все преобразования будут как бы накладываться сверху.

Благодаря этому базис будет оставаться в том же виде, а надстройка будет меняться в зависимости от действий производителей. Это сложно для понимания, но, если сводить всё к практике, то в результате получится, что производители смогут делать оболочки для новых версий Android ещё до релиза, а потом просто привязывать их к ним.

Что будет с Андроидом в будущем

Для нас с вами выгода такого подхода очевидна:

Во-первых, производители начнут выпускать новые версии Android для своих смартфонов, на которые они раньше тратили по несколько месяцев на адаптацию, намного быстрее.

для своих смартфонов, на которые они раньше тратили по несколько месяцев на адаптацию, намного быстрее. Во-вторых, это позволит исключить конфликты между системными механизмами и механизмами оболочек, как это нередко происходило в прошлом и мешало пользователям.

В-третьих, производители будут тратить меньше времени и ресурсов на создание обновлений Android , а значит, они будут выходить быстрее и, возможно, дольше, чем сейчас.

, а значит, они будут выходить быстрее и, возможно, дольше, чем сейчас. В-четвёртых, удастся повысить защиту Android, потому что, если защитные инструменты ОС и оболочки не будут конфликтовать друг с другом, взломать систему станет сложнее.

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По слухам, Google рассчитывала выпустить обновлённое ядро в составе Android 12, но вряд ли она успеет завершить необходимую работу. Всё-таки, если верить источникам, это довольно сложный проект, на реализацию которого могут уйти не только месяцы, а даже годы.

Поэтому ждать переделки и изменения принципов обновления Android в этом году всё равно не стоит. Однако это ещё не всё. Очевидно, что изменения коснутся только новую версию операционной системы.

Так что для пользователей старых устройств ничего не изменится. Изменения ждут владельцев новых аппаратов, которые поддерживаются сейчас и будут поддерживаться как минимум в следующем году.

Я бы предпочёл ориентироваться на Android 13 или хотя бы на Android 12.1. Промежуточная версия Android, как выяснилось, тоже выйдет. Но уже в 2022-м году, а потому потенциально может включать в себя новое ядро, которое кардинальным образом поменяет подход производителей к обновлению смартфонов на ОС от Google.